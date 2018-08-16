美机器人协会主席：全球机器人增长主要来自于中国

2018世界机器人大会拟于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能 共享开放新时代”为主题，由“论坛”、“博览会”、“大赛”、“地面无人系统展示活动”四大版块构成。 本届大赛汇聚了来自美国、俄罗斯、德国、日本、以色列等全球近20个国家和地区的1万余支赛队和数百名顶尖专家，共计超过5万多名参赛选手同台竞技。

在本次论坛中，美国机器人工业协会主席 Jeff Burnstein进行主题演讲“中国机器人产业发展及展望”。

以下是演讲全文：

首先感谢主办方邀请我第二次参加世界机器人大会，去年我的体验非常好，今年也想回来看一看中国在这方面的进展。当然，目前的阶段美国政府和中国政府在贸易和关税上有些冲突，昨天我们也听到了刘鹤副总理的讲话，令人感到希望和信心。半个小时之前宣布中国代表团将会受邀去美国再次进行谈判，这也给了我们一些希望。今天想和大家谈一谈美国机器人领域的一些发展，有些内容和曲先生讲的会有一些相似，比如协作型机器人的发展趋势、服务机器人的发展方向，谈及整个价值链的同时，也会讲到风投和行业的资金来源，还有美国其它和机器人相关的事情。

这些数字来自于国际机器人协会，全球范围内机器人行业的增长是非常健康的，最主要的增长来自于中国。全球范围内从2011年到2016年复合增长率是12%，主要应用领域是搬运材料和焊接，主要应用行业是汽车和电子。看一看这些机器人都在哪里，可以发现大多数都是在中国，中国在机器人的使用方面增长非常快，1961年的时候中国开始使用第一台机器人，日本在过去很长一段时间都是保持领先的，中国在应用方面之后超过了日本，然后持续快速增长，可以看到中日韩美占到了全球工业机器人市场的74%。

这些是北美2018年上半年的数据，2018年订购量同比下降了21%，确实是挺令人惊讶的。具体看，可以发现一些有希望的行业，也是按照不同应用领域进行细分。真正的下滑来自于汽车这个行业，今年购买机器人的数量是下降的。机器人是一个周期性的行业，汽车行业购买机器人就会上升，不购买的话就会下降，有些年机器人行业可能会占到整个机器人采购量的70%。真正长期的成功是要扩展应用领域，不仅仅是汽车行业，要让更多的中小型企业和行业都能够用得上。

今年美国汽车行业下降了66%，上半年汽车零件下降了21%，但再看一看上涨的行业。汽车行业的订单量是在下降，其它的行业增长的速度是非常快的。其实这是好事，同比增长大概20%左右。我们知道汽车行业在美国是周期性行业，有些时候比较好，有些时候不太好，之后会有复苏和下降。长期增长的关键就是非汽车行业的持续增长，这是按照应用细分进行划分的，汽车行业仍然是一个大头，其它的焊接、涂层、装配等也都是比较主要的几个领域，现在物料的处理也是比较主要的应用。

因为我们在美国并没有生产那么多的工业机器人，不然这些工业机器人是在欧洲和日本，现在有些是在中国生产的。美国比较擅长的是集成，我们有很多的系统集成商，总共有172名集成商会员，也会定期和他们沟通聊一聊未来。今年上半年我们也和他们沟通过，现在相比过去还是要更乐观一些。这里指的不仅仅是机器人学会，也包括计算视觉学会和相关行业，所以整个集成商会员代表了很多行业。有些协会认为未来6个月的销量会超过前面6个月，业务之后会有上涨，甚至认为增长会超过10%，即使总体市场下降了20%，但如果仔细看一看的话还是有些好消息的，也就是说现在越来越多非汽车行业的客户来购买机器人，这是一个非常好的趋势。当然，现在很多中小型企业刚开始关注机器人，过去可能觉得成本太高、使用太复杂，但现在也在考虑使用机器人加大自动化的程度。

集成商告诉我们汽车确实是最大的领域，占到20%，也包括包装、消费、食品、医疗等等，这里还有很多增长的潜力可以挖掘。

过去几年当中机器人行业最大的机会就是协作机器人的发展，刚才新松也谈到了他们的协作机器人和通用机器人等等，现在全球范围内至少有36家类似的机器人厂商在做协作机器人。协作机器人并没有一个非常准确的定义，但在公众的眼中，协作机器人是能够和人共同协作且不会影响人类安全的机器人。这个概念也是发生了很多变化的，过去机器人基本上都与人类分离，现在情况已大不相同，这也是为什么很多中小型企业开始关注机器人，因为协作性的机器人理论上来说用起来更容易，安装起来更快，需要空间更少，消耗工程资源也比较少，看起来还是很有前景的。但是协作机器人的具体数字并没有真正反映这个市场的情况，因为有些公司还没有把销售的数字汇报出来，发布的数字已经有一段时间了，2017年底是8，000多台，2020年底可能超过40，000台。当然，我也和一些公司聊过，认为增长速度可能比这个更高，但这些都显示机器人这个行业发展是非常快的，不仅在美国，全世界都存在这样的趋势。

目前很多行业都有这样的应用，包括汽车装配行业，最终的装配厂希望用机器人来实现，因为原来机器人和人们合作，包括最终的总装工作人做起来并不是特别安全，协作机器人的出现使得这种工作更加安全。航空领域也是一样，包括检验、焊接、密封，这些都是非常好的应用，协作机器人都能够发挥它们的作用。目前电子行业在中国可能是最大的协作机器人应用领域，尤其是消费电子领域，除了组装还有分配和检查等等。生命科学其实也是潜力非常大的领域，数字的波动也非常大，未来协作机器人在生命科学领域增长可能会非常快。

传统来看，北美工厂当中会看到很多机器人，服务型机器人也谈了很多年，之前有些愿景都已经变成了现实，但开发这种有用的服务型机器人其实是非常困难的，尤其是应用在工厂以外的服务型机器人。现在看到有些领域包括医学、农业、物流和国防，服务型机器人已经有了一些用武之地，并且在这个领域的应用增长也非常快。当然，这种增长的实际速度仍然没有我们预期的那么快，包括大型的展会上也可以用得上，未来我们也许可以用更多的服务型机器人。

医疗、康复和涉及到骨骼恢复的机器人应用在手术领域，包括脑部手术的机器人。家用机器人也是大家比较纠结的领域，也许大家想到的是帮你洗衣服做饭和清洁的机器人，现在有的也就是这种扫地机器人，家用机器人未来还需要很多时间才能真正变得更为有用。未来随着老龄化越来越严重，我们需要更多的机器人照顾老人，也非常期待这个领域有更多的发展。

军用机器人是比较受争议的领域，很多人担心军用机器人可能会对人类非常危险，但很多机器人是在保护人类的，比如排爆机器人可以帮助人们拆解一些炸弹，还有部队支援的机器人可以为军人运送一些物资，这些对部队来说显然是好事。

农业机器人也非常有帮助，因为食物对所有人都非常有帮助，如果机器人可以使得食物系统更加有效对全球都是非常积极的现象，不仅仅是对北美来说。

我们来看整个机器人产业的价值链，每个行业都在扩展。工业领域每年增长15%，也是最大的机器人市场，仓储和物流行业也是如此，处于快速增长的状态。零售领域也在逐渐赶上，机器人既可以应用在店面，也可以应用在餐馆，越来越多的人和机器之间产生互动，食品快递方面可以有些机器人在街上把产品送到家里。

这是阿里巴巴的物流机器人，在美国都是如此，可以看到亚马逊的大型超市都是这样做的，不仅仅是在仓库当中进行材料的移动，还可以做材料的分拣，包括机器人视觉技术，可以帮助这些运送更加有效，使得分销中心距离人口中心更近一些，也可以更快地把产品送到你的手中，按下按钮就可以把产品送到手边。

这是沃尔玛使用的陈列机器人，店面当中都是由人来做陈列，但沃尔玛说可以减少人工的数量，如果在美国会有人去帮助你，如果是由机器人来做这些陈列工作，人就可以被解放出来和客户交流，不要做这些机械枯燥的工作。

安保也是非常重要的工作，1980年就有各种各样的机器人出现，我们可以在办公室当中做这种识别，现在这项技术还没有那么普遍，今后应该会有更加普遍的应用，也希望看到安保机器人领域更多的进展，这些设备可以说是非常巨大，所以希望以最有效的方式帮助我们。

刚才谈到了配送和执行，比如有些公司常常面临着最后一英里的问题，使用这些移动机器人就可以做到这一点，怎样让产品更加有效且安全地到达顾客的手中。目前中国也有这样的公司，这是中国的一家公司，叫做真机智能，所以说不仅仅是北美的趋势，而是在全球的趋势。

目前机器人的发展方面也有一些重要的挑战，包括移动性和抓取，现在机器人还不像人那样能够抓取，刚才讯飞讲的给了我很大的鼓励，包括无人机、视觉和社交等等，可以看到我们能够从风险投资方面做些什么。

移动方面这里选择的并不是最好的公司，只是有代表性的公司，其中StarShip是做快递机器人的，很多投资围绕在硅谷的周围，相信这些移动机器人是很有发展趋势的，所以才会提供钱使其梦想成真。这是波士顿动力公司机器狗，这个公司生产的移动机器人是非常神奇的，明年早些时候就会上市，我们也非常期待。很多人看到这个视频的时候都有点害怕，但可以思考一下所有的这些技术，它们不应该是我们担心的东西，因为都是按照人们编程的方式来做的，所以人们可能会思考机器人会不会比较危险，或者在某些领域不能应用，这些都是人可以决定的，所以人永远都不能放弃机器人的决定权。

抓取方面，机器人还不能做到人手那么灵活，抓取方式有一些不同，有的需要两个手指，有的需要三个手指，但我们真正希望看到的是有一个抓取机器人就像人手一样抓取东西。

人工智能方面是最热的讨论所在，通常来说大家会有一个误解，很多AI目前都是在谈机器学习，机器人可以自己学习，不需要编程就知道怎么自己独立地完成一项工作，可以在云当中训练其它的机器人。公众听说的AI是和人一样聪明，会对人产生威胁，我觉得距离对人产生威胁离得很远，我不认为很快就会拥有这种通用的人工智能。这里提到的公司叫做VECARIUS，得到了1.2亿美元的投资，也受到了马克·扎克伯格的注意。

无人机方面也有几年的热门历史，很多资金投入到了无人机当中。视觉是非常重要的技术，尤其是对无人驾驶来说。通用汽车和软银提供了34亿的投资，未来需要把所有的这些工业机器人变成合作机器人、协作机器人，使得它们之间能够相互协作，即便是人和机器人并肩行走也不用担心它会伤害到人。再就是视觉识别，机器人可以很快识别货架上面的商品。

社交机器人在美国其实是失败的，尽管得到了很多的投资，几年之前得到了7，300万美元的投资，但并没有能够提供很好的家用社交机器人。MayField推出了KURI这样的产品，得到了博世的资助，但后来停止了生产，只有Amazon的Echo做得不错，希望中国今后在社交机器人方面可以做得更好，我们在美国做得不好。

未来的投资趋势是怎样的呢？今后需要有更多的特点，比如能够在复杂的环境当中自主灵动，不同的方向可以操作各种物体，快速处理数据和快速学习，用户界面和社交互动简单友好，越是易于使用就越有机会发展。美国的创新集聚区在什么地方呢？刚才谈到的硅谷是创新集聚区，但波士顿有很多机器人的公司，新的创新方面除了硅谷之外还有很多其它的创新中心。

机器人对人的工作会有哪些影响？昨天我们也谈到了这个话题。我感觉机器人实际上并不是消灭了人类的工作，而是创造了新的工作。这是麦肯锡公司的研究报告，自动化会使得全球8亿个工作岗位消失，但会创造8.9亿个工作岗位，这是真实的事情，因为机器人会创造出很多未想象过的工作，预测未来方面我们总是没有那么成功，二十年前谁能设想搜索优化师或者社交媒体管理经理这样的角色呢？二十年前连平台都没有，所以很多工作在不断被创造出来。这是美国二十年来发展的情况，会发现机器人销售得越多失业率越会下降，机器人销售下降失业率就会上升，所以看起来机器人并没有使得失业率更高，因为创新性提高以后公司会提供更多的投资给创新和自动化。现在美国是处于低失业率的时代，得益于大量机器人的投资和使用。

关于技能的差距和影响，我们还有200万的就业缺口。目前美国有更多的工作，工作要比找工作的人更多，而技术门槛导致一部分没有接受足够教育的求职者无法从事这些工作，我们需要为他们提供社区的培训，使他们真正胜任这些工作，而由于人口的变化，我们需要这些人。在美国会邀请一些人参加我们的活动，比如很快要召开的国际机器人安全大会，以及在硅谷10月召开的机器人视觉会议，这些会议都是非常好的沟通渠道，而我们的Automate旗舰项目会在2019年4月发布。