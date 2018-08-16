新松总裁曲道奎:中国机器人技术取得的最新进展

2018世界机器人大会拟于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能 共享开放新时代”为主题，由“论坛”、“博览会”、“大赛”、“地面无人系统展示活动”四大版块构成。 本届大赛汇聚了来自美国、俄罗斯、德国、日本、以色列等全球近20个国家和地区的1万余支赛队和数百名顶尖专家，共计超过5万多名参赛选手同台竞技。

在本次论坛中，新松机器人自动化股份有限公司创始人、总裁曲道奎进行主题演讲“中国机器人产业发展及展望”。

以下是演讲全文：

尊敬的各位来宾、各位朋友，大家好！这是第四次参加世界机器人大会，并且做主旨演讲。今天我报告的题目是“中国机器人的新进展”，主要从这样几个方面和大家分享：首先介绍一下中国工业机器人市场新的进展情况，然后为大家介绍中国机器人技术新的进展和取得的最新成就，最后再做一个小结。

中国从2013年开始成为全球最大的机器人市场，去年又创造了历史的双新高：一个是市场的容量创出了新的高度，超过了14万台。另一个是整个增速创出了整个中国机器人近几年发展最高的速度，平均增速已经达到了接近60%。可以看到2013年有一个大的增速达到56%，中间有两年相对来说是比较平稳的，几乎是接近30%的增速，去年突然又有了一个大的增速。中国机器人市场的总量占到全球总量的1/3，也就是30%-34%的状况。

这是过去几年中国本土机器人市场的占比和国外产品的占比情况，可以看到2014年、2015年、2016年中国本土占比在持续增长，但去年整个国产机器人的占比突然有了大的下滑，所以这是一个非常大的特点。

下面我们来分几个方面详细介绍一下中国机器人去年的市场和产品的情况。

因为我们有多自由度和框架式的不同结构，相当于去年整个中国机器人市场销量增速占比较大的情况，可以看到多关节机器人、坐标机器人、工厂AGV，也包括并联机器人等等，通过这些我们看到了总量最大的是多关节机器人，增速最快的是SCARA机器人它的增速也超过了50%以上，所以去年多关节机器人大量增速驱动了中国机器人市场的快速发展。中国市场整个增长的质量有了大的变化，多关节机器人算是机器人领域的高端，因为需要控制的复杂度和精确度，恰恰在中国又是多关节机器人占据了主导的市场。

前面是整个中国的情况，包括国内国外不同的品牌，这张图主要是本土品牌的占比情况。可以看到和前一张图的基本趋势是一致的，也是多关节机器人占据了最大的销量，SCARA的增速超过了200%。实际上坐标机器人和并联机器人是相对比较简单的，本土品牌占据了主要的优势，但SCARA机器人和多关节机器人实际上还是外资品牌占到主导地位，几乎占到80%以上。

机器人应用领域在中国销量最大的还是搬运与上下料的机器人，几乎占到45%，几乎是一半左右，然后就是焊接、装配、搬运和涂胶等等，所以装配机器人的高速增长也是去年一个比较大的特色，几乎占到61%，也就是一半还要多，是在这个领域使用，增速最快的可能是在加工类的机器人。我们来看外资品牌和本土品牌的占比，实际上涂装方面基本上是各占一半，其它的还是外资品牌占据主导地位，搬运和上下料方面国产品牌相对其它领域有一定的优势。

按照应用行业来看，实际上机器人最大的应用是电子器材，这方面机器人的应用占据主导地位，基本上应该是在35%左右，去年增速也是非常高的，超过了60%。金属加工是在中国机器人应用方面增速比较快的行业，我们来看这个领域外资和本土品牌的占比，非金属矿物制品当中中国占据主导地位，接近90%，但在电子电气、汽车制造这些领域中国还是比较薄弱的，特别是汽车中国只占10%，略强一点，汽车制造恰恰是机器人应用的主要领域，这里可以看到国产机器人在高端应用领域还是有比较大的差距。

国家制定了2016-2020的发展战略，其中既有总体目标也有分年度的阶段性目标。实际上自主品牌包括六轴和机器人制造的密度，整个已经过去了两年，到了2020年这个目标的实现还是有比较大的难度。这里可以看到国产工业机器人应用的行业在继续扩大，因为过去机器人主要应用在几个领域，现在涉及到国民经济39个行业大类110个行业中类，也就是说现在工业机器人几乎遍及了制造业的各个领域，机器人的应用范围越来越广，渗透率也越来越高。

这是2018年工业机器人的预测，截至5月其实还是在快速增长，今年大家还是对机器人市场的增速充满信心。再就是对整个一年，包括未来到2020年做了市场分析和调研，大家可以看到2018年机器人的增速可以达到20%以上，更关键的是到2020年和2021年这个远期目标，大家的预期实际上也是非常高的，说明中国从2013年开始成为全球最大的机器人市场，连续五年的高速增长让大家对未来五年机器人的增长还是充满信心的。

下面介绍一下中国机器人技术的最新进展和取得的成果，主要以新松公司作为大的背景，讲一讲我们开发的一些最新产品和技术。

首先是现在的Cooperative Robot，包括协作安全和各种感知系统，我们开发了不同系列的机器人产品，现在已经全面推向市场。协作机器人的特点从安全、灵活性、易用性等等，现在都是全面提升，或者颠覆了传统工业机器人的概念。下面几个视频是我们在不同领域推广应用，包括汽车方面的检测，5GPCB的检测、涡轮增压等等。

目前这种技术的特点是多自由度，并把各种感知系统全面导入进来，可以直接和人协作，也可以通过人手把手进行作业式的示教。双臂机器人可以进行精密装配，里面有双目视觉识别，手上带有各种传感器。目前二者结合到一块，实现了机器人既可以移动，又可以在移动过程当中进行作业，这种属于比较安全的机器人，因为要和人协作和共融，包括各种自动导航、避碰避障和视觉定位等等，我们可以通过这段视频看到这种机器人作业的情况。

这是我们开发的Hybrid Robot，相当于复合机器人的协作和协同，它的难度就更大了，过去可以有固定机器人的协作，现在是移动机器人的协作。这是相当于AR技术和协作机器人的融合使用，因为机器人和人要协作融合，但人和机器人怎么交互？就是人不知道机器人现在整个工作的状态，也不知道里面的数据状况，机器人不知道人的意图是什么，所以我们通过AR技术实现了人和机器的交互。

这是我们推出的一款最新的产品，称之为蛇形机器人，可以在这些特别狭小、恶劣的空间当中完成这种作业，特别是核电领域和其它特殊领域，包括机械结构和25个自由度的自主控制。过去的拍摄都是人来操作，现在通过Hybrid Robot可以完成不同角度的艺术设置，完全是在拍摄系统当中和机器人的完美结合。可以说是技术、机器人、人工智能和现在的艺术、文化的深度融合，也是未来智能拍摄的新趋势和方向。

这是我们在今年的平昌冬奥会上展示的24台移动机器人和24个舞蹈演员，加上声光电系统完成的16套舞蹈融合，真正在低温、大风和冰面的恶劣环境下实现了科学技术与艺术文化的完美融合，也是在世界上的首创。通过刚才给大家看的这些短视频，主要想告诉大家机器人现在的一个新的发展趋势和方向。不单是工业机器人在工业、性能和IOT互联以及感知系统的使用方面有了大的发展和进步，包括前面介绍的工业机器人在不同领域广泛渗透和使用，实际上机器人现在已经进入了不同的领域，包括文学艺术这些领域，更关键的是，机器人的发展和数据、网络、感知、AI已经紧密地结合在了一起。

下面我们做一个小结：

机器人在技术上已经实现了深度的融合，过去机器人更多地集中于机器的属性，更多地强调性能、可靠性、精度、速度和负载能力，这是工业机器人和工业设备的主要指标，今天的机器人更多强调它的柔性、智能和对环境的自主适应性，因此在技术方面机器人有了广泛的拓展。过去的工业机器人主要的技术构成是机械、电子、软件和控制，现在可以看到机器人和大数据、AI、IOT，包括云计算已经完全融合在了一起，新一代机器人实际上已经形成了一个新的生态系统，这也是机器人最大的变化。只有这种技术的变化、技术的突破，下一步机器人才会有更高的性能、功能、智能和更广阔的发展空间。

因为技术的突破和技术的发展，使得机器人进入到了一个新的时代，我们也称之为机器人进入了2.0时代。其中的一个主要大的标志是机器人由过去机器设备的衡量指标，速度、精度、负载和可靠性，现在变成了自主的决策能力、运动能力、操作能力和交互能力，同样，需要的支撑技术也是完全不一样的。

更关键的是，怎么真正地支撑机器人2.0时代的来临，这里还有很大的一部分安全性。过去的机器人是无法保证这一点的，所以机器人和劳动者必须分离，但今天的协作机器人必须要和人类协作共融，安全成了现在最重要的问题。解决不了安全，机器人根本不可能进入应用，更不可能推向市场。但这种安全不单单是机器人自身的安全，还有一个大的安全问题就是现在的网络安全。因为现在机器人已经成为了IOT产品，IOT带来的最大问题就是网络安全怎么保证，这已经不单单是机器人的问题了，而是未来IOT环境下带来的安全问题。因此，机器人技术的发展必然和相关的技术共同发展和进步。