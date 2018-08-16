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2018世界机器人大会：人机交感式机器人首次亮相

2018世界机器人大会：人机交感式机器人首次亮相
2018年08月16日 18:24 新浪科技综合
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　　来源：央视网

　　在世界机器人大会上，一批我国军民融合产品的展出，吸引了很多人的目光。其中，由航天技术制造而成的一款人机交感式机器人，首次亮相就得到了现场观众的高度关注。

　　央视记者 徐静：我现在是在世界机器人大会的现场，那么这里是A场馆，它主要展示的是一些工业机器人。那么在A馆当中，我发现我们国家有很多军工企业也参与其中。您比如说在这个展台，它主要展示的就是我们国家的航天技术转化而来的产品，那在这边我发现有一个产品它叫做工业外骨骼机器人，那这款产品在它的帮助之下，我们可以达到人类的很多运动极限值。

　　在现场共展示了3款工业外骨骼机器人，是一种穿戴式的装备。简单地说，它就像是一个力量增强设备，可以从速度、力量、耐力三个方面增强我们的能力。穿上这个设备，我们不仅可以完成搬运重物的动作，同时还可以轻松完成长距离步行。

　　航天科技集团一院18所外骨骼机器人团队负责人 于志远：比如像这边这款这个机器人，它就是说增强人的力量型的，它主要是用来工业现场和物流业的一个搬抬，像我们就说人的这种极限是30公斤，现在这个可以搬抬到50公斤，而且速度很高，一分钟大概15次，所以这个是增加了人的工作效率。

　　从外形上看，很难想象出这个产品与航天技术有什么关联。于志远介绍，其实这款外骨骼机器人的核心技术，是来自于火箭研发技术。

　　航天科技集团一院18所外骨骼机器人团队负责人 于志远：它是非常典型的军民融合的技术，它有五大核心技术，其中三大核心技术是我们从航天运载火箭技术、机电伺服技术，还有能源管理系统和运动控制技术。这个也都是我们自主研发的。

　　目前这三型机器人，已经在医疗器械、消防救灾、物流等行业应用。有了它的帮助，我们人类的能力被进一步提升，从而大大提高工作效率。

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