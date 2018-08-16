2018世界机器人大会开幕 直击中国机器人“黑科技”

来源：央广网

北京8月16日，由北京市政府、工信部、中国科协主办的2018世界机器人大会，昨天（15日）在北京亦创国际会展中心开幕。工信部部长苗圩在开幕式上说，2017年全球机器人产业规模已超过250亿美元，今年预计将达到300亿美元。近五年来，中国机器人产业规模年均增速接近30%。行业迅速壮大的过程中，涌现出了哪些关注度较高的机器人？

荷福机器人的展台前，观众一边观看机器人投篮，一边讨论，看得出对这个机器人很感兴趣。这是荷福最新的姚明2.0版机器人，硅胶做出的身体和皮肤看起来真的就像姚明本人。其实，姚明1.0版投篮机器人曾在前几届大会上展出过，当时就被好奇的观众团团围住。

技术人员说，这次的2.0版本有不小的进步。去年只是在站起来的情况下进行投篮动作，今年是把“他”进行了升级，让“他”可以坐下，可以站起来，还有手臂投篮的动作、面部表情的动作，主要的技术要求在这里。

机器人投篮涉及对运行轨迹和力量大小的计算，而且主要动作是气动而不是电动，技术含量高。技术人员说，这款机器人的高仿程度以及投篮、视觉听觉、语音交互、面部神经元都已经达到了国际先进水平，也将率先产业化，用于体育训练和全民健身。

目前，国际上最炙手可热的机器人要数波士顿动力的双足机器人和仿生机器狗。其中，机器狗会开门、能跑步，而且轻易踹不倒。而本届大会上，我国展出了一款自主研发的机器狗“绝影”，据说它也有类似的本事。记者现场试了试，在它面前故意摆上点障碍物，它碰到之后会打一个踉跄，然后又会通过小碎步调整姿态，继续前进，可以说类似真实动物的反应。

研发这款机器狗的宇树科技联合创始人陈立说，“绝影”也是轻易踹不倒的。它整机有12个自由度，在一定范围内踹它，它是不会倒的。它可以自平衡，有很好的对非结构性路面的通过性，比如台阶、楼梯、石子路，包括斜坡、陡坡。

与波士顿动力不同的是，仿生机器狗“绝影”其实已经投放了市场，据说受到很多机构和科研院所的热捧，但陈立认为，它还有很大的提升空间。陈立介绍：“它里面有足端有力传感器，机身有MU传感器，就是位置传感器。还有它的电机有力矩、温度传感器等。如果未来有了视觉之后，它知道前面有哪些东西，自己会做一个预判，预判之后它的脚抬高度、行走步态、节奏都会进行一些调整。”