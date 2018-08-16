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2018世界机器人大会：安防机器人可高危作业

2018世界机器人大会：安防机器人可高危作业
2018年08月16日 18:05 新浪科技综合
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　　来源：央视网

　　除了人机协同机器人外，还有很多利用航天技术开发的独立工作机器人。这些人工智能的机器人，在完成指令的同时还能够进行深度学习，这样一来能够很大程度上替代人类完成相应的工作，节省了人工成本。

　　利用航天产品中的红外成像技术，科研人员研发了可以用于安全巡护和质量检测的两款机器人。不同于人类安全员，这款安全巡护机器人就像是一个移动的电子眼。通过红外热成像技术，它能够观察到一些视频监控死角，或者肉眼看不到地方的异常情况。尤其是在防盗窃、防火灾方面，能力十分突出。

　　航天科技集团一院12所安防机器人项目负责人 刘秀娟：但是因为我们现在是有那个红外热成像的这个摄像头的，同样它也是看到这幅图像，但是它能看到那边的温度是异常的，它就能通过温度的判断，然后做出这个预判，说明这个地方已经有异常热源了。

　　不仅如此，这款安防机器人还可以在一些危险系数高的作业区域，代替人类进行工作。

　　航天科技集团一院12所安防机器人项目负责人 刘秀娟：它的那个应用场景还是比较广泛的，尤其是还有一些是有毒有害的地方，因为这个上面也搭载一些有毒有害气体的传感器，就是人不方便去、可能会对人体造成伤害，就让机器人去做，这个也是比较方便的。

　　除了能够在安全防护方面发挥作用，在质量检测方面，另一款慧眼机器人也表现出很高的水平。

　　在日常的生产过程中，要想检测产品表面是否有瑕疵，必须依靠肉眼在强光下进行观察才可以发现。而现在机器人通过大数据和深度学习之后，可以替代人工自主判别产品是否合格。

　　航天科技集团一院12所慧眼机器人市场部部长 孙逸峰：主要是通过人工智能的这种方式方法，然后对产品的表面瑕疵，进行人工智能的自主判别和识别，然后通过这样的这种方式方法来替代人去检测产品的质量。我们是达到了五秒钟一件。五秒钟一件的话，基本上要比一般的检测员要快。

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