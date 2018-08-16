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2018世界机器人大会：机器人拉开智能新时代大幕

2018世界机器人大会：机器人拉开智能新时代大幕
2018年08月16日 13:58 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　一首激情四射的交响乐曲在会场中奏响。寻声望去，演奏乐曲的竟是一支由机器人组成的乐团。确切地说，是平素在珠海格力3C手机、空调流水线上，做焊接、搬运、拆卸活儿的工业机器人，它们一下子把刚步入2018世界机器人大会会场的人们带进炫酷的机器人乐园之中。

　　2018世界机器人大会开幕式15日在北京举行。大会以“共创智慧新动能，共享开放新时代”为主题，由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。

　　据国际机器人联合会统计分析，2017年全球机器人产业规模超过250亿美元，预计2018年将达300亿美元。充满巨大潜力的机器人，正在拉开智能新时代的大幕。

　　机器人融入普通人生活

　　手机扫码后，猎豹移动机械臂如同一位咖啡师，从研磨、冲泡到打奶沫、拉花，两分钟便可调制一杯喷香的拿铁；京东展示的无人机，已在一些地区成功运载包裹，未来将向偏远地区配送快递，实现智能物流；宇树科技的四足机器人“Laikago”（莱卡狗），犹如一只黑色边牧犬，步履稳健地行走、爬坡、走石子路，引得孩子们反复打量……

　　从生产线、车间到仓储、物流，从汽车、电子到新能源、新材料……目前，机器人的应用范围和领域都在不断拓展。出席开幕式的中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在讲话中指出，机器人是当前科技变革的最重要领域之一，将对人类社会的生产模式和生活方式产生深刻影响。

　　而服务机器人的应用场景扩展更为迅速，已渗透到家庭、商场、银行、医院等诸多场合，机器人渐入普通人的日常生活。

　　国内核心部件研发水准提升

　　在大会开幕式上，IEEE机器人与自动化学会主席沃尔弗拉姆·比加尔表示，2018年中国机器人市场规模达73.7亿美元，其中工业机器人占1/3，成为世界第一大市场。值得一提的是，中国机器人核心零部件研发水准不断提升，有些已居世界先进之列，有些甚至已处于领先地位。

　　减速器，是工业机器人制造中技术壁垒最高的核心零部件之一，长期以来依赖进口。此次哈工大机器人集团（HRG）在展台展示了国内首款具有自主知识产权的精密摆线针轮减速器，可应用于四轴、五轴及高端数控机床“关节”部位，大大降低了设备成本。

　　通过显示屏幕，可以看到由柏惠维康自主研发的神经外科手术机器人在做开颅手术，只见其以两毫米微创切口进入大脑，抵达病灶靶点，定位精度至1毫米，手术平均耗时30分钟，颠覆了传统开颅手术的做法，是我国第一个获得CFDA认证的神经外科手术机器人。

　　“推动机器人产业创新，要坚持原创引领，培育和夯实基础研究，才能打造先发优势，创造引领性发展。”中国科协党组书记、中科院院士怀进鹏指出。

　　产业升级尚需密切国际合作

　　刘鹤指出，当前机器人领域发展呈现出一些趋势性现象，机器人产业发展明显加快，机器人与新一代信息技术深度融合，应用范围不断拓展，机器人领域的国际协作更为密切。

　　在世界范围推动机器人科技进步和产业发展已形成共识，但实现机器人技术融合和产业升级还面临诸多挑战：关键技术尚待突破，应用领域有待拓展，法律法规体系亟待完善。因此，美、英和日本等国纷纷出台战略规划和政策措施来促进机器人产业发展。

　　业内专家指出，应对机器人产业的诸多挑战，不是单个国家可胜任的。因此，不同国家之间需积极密切开展国际合作，通过发挥各自优势，逐渐完善全球机器人产业链条，解决发展中的难题。

　　“在推动机器人产业高质量发展进程中，中国将始终践行开放发展的理念，形成国际化、开放型的机器人利益共同体。”工业和信息化部部长苗圩表示。（记者 华凌）

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