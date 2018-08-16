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格斗、消防、冲奶茶，机器人越来越专业了

格斗、消防、冲奶茶，机器人越来越专业了
2018年08月16日 13:50 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　它们不会任劳任怨地工作在流水线上，也不会温顺无比地为你服务。25.4毫米厚的防弹玻璃幕墙围成的全封闭战斗舱里，两个格斗机器人让观众目瞪口呆。

　　15日， KOB（King of Bots）全球机器人格斗大赛，在北京亦庄举办的2018世界机器人大会上开打，此次比赛由中国电子学会与创客星球共同主办。

　　当明星，它有看头

　　观众把看台围得密不透风。战斗舱里，分别代表不同战队的机器人“老大”和“战神”在选手的操控下，迅速各就各位。

　　“3——2——1！”紧张的倒计时过后，“老大”和“战神”飞驰到战斗舱中央短兵相接。令人目不暇接的出击、碰撞、躲闪、再碰撞之后，“老大”把“战神”掀翻在地，KO了！

　　科技日报记者在现场了解到，这次机器人格斗大赛为羽量级，也就是机器人限重13.6千克以内。当一方机器人出现“丧失行动能力”表现达到10秒，则被判定输掉比赛。比赛将在2018世界机器人大会期间决出冠亚季军。

　　战斗舱一侧的维修区，各个战队的队员们把头埋在凌乱的机械零件和工具当中，紧张地对机器人进行修理、维护和赛前调试。

　　“这次比赛共有60余支战队参加，他们来自全国各地，有在校大学生、创客青年、机器人公司创业者，也有业余爱好者。”创客星球品牌总监左辉告诉科技日报记者，今年年初KOB全球机器人格斗大赛还曾以综艺节目《铁甲雄心》的形式登陆荧屏，也曾制作网络综艺《这就是铁甲》引发大众关注。

　　“电视电影明星可以成为大家的偶像，整天鼓捣机器人的极客为什么不能？”左辉说，他们希望以科技为内核的赛事也能赢得普通人的喜欢和关注。

　　来自KOB机器人格斗大赛“贪吃蛇”战队的赵颖是一名女孩，但却是格斗机器人圈内公认的“技术大咖”。

　　赵颖告诉科技日报记者，格斗机器人最大的特点是以对抗为主，它们身上都带有攻击工具，电子元件和护甲等必须特别结实，而且对稳定性要求很高。

　　“由于格斗机器人需要实现性能和重量的平衡，追求智能性能必然意味着使用更复杂、更重的元器件，这样又会遇到材料的瓶颈。”赵颖介绍，目前让格斗机器人真的像拳击选手一样完全自动进行格斗还很难，所以大多数格斗机器人仍需要由选手遥控控制。但已经有选手开始尝试让格斗机器人进行自动进攻和防御。在她看来，这是格斗机器人未来的方向。

　　当英雄，它有实力

　　除了格斗机器人，本届机器人大会的重头是行业大展，世界上最著名的机器人公司都来了。而国产机器人与之相比毫不逊色。

　　一家著名的中国工程机械企业推出了几款消防机器人。大号的犹如轿车，小号的仿佛孩子坐的玩具轿车，都是履带前进。它们可以拖着水管闯进火场，在人不能接近的数百度高温、毒气浓厚的环境里从容开路、灭火。它每秒可以喷200升的水，或者泡沫。

　　消防机器人和战场用的侦察机器人师出同门。大个儿的机器人重达3吨，但可以爬上40度的陡坡。人可以在笔记本电脑大小的操作台上控制它，用它的眼睛巡视火场。

　　展区还有一台大个的国产履带机器人，通体漆黑，有两支长臂，双手像钳子一样。它是排爆用的，能远程操纵，替人干拆炸弹这种危险活，还可以用于远程清障和救援。

　　一家军工企业展出了几种外骨骼：金属框架固定在使用者的双腿和背后，能帮助士兵负重和跳高。

　　去年的机器人大会，一家意大利公司带来了能弹钢琴的机器人。今年，一家中国工业机器人公司带来了整个乐团，展现机械臂在流水线上精准操作的实力——一副架子鼓，两把电吉他，两台电子琴，一只三角琴，一张锣，各由数量不等的机械手敲击着、拨弹着。看上去，它们的节奏感是不错的。

　　一家初创公司带来了能泡奶茶的机器人。它是台人形的有双臂的机器。你在一旁的点单屏幕上选定种类。它的上身就旋转起来，在原料柜上按钮、取料，在水龙头接水。各种料混进左手拿的调味壶，再滴水不漏地倒进右手的茶杯，端给你。

　　除了那些能打能拼的机器人，这款粉白色的奶茶机器人最受小朋友的青睐。（记者 高博 刘园园）

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