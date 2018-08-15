我们在南极跨出每一步,或是人类第一步,自己最后一步

来源：我是科学家iScientist

2017年11月8日，唐立梅和另外100多位科考队成员登上“雪龙”号，从上海出发，开始了为期5个多月的中国第34次南极科学考察，成为我国第一位兼具大洋深潜和极地科考两项经历的女科学家。开设在船上的中国南极大学、穿越魔鬼西风带时的严重晕船、进入冰区之后的艰难破冰……本期演讲中，唐立梅将讲述南极科考的亲身经历和故事。

以下为唐立梅演讲实录：

我三个多月前刚从南极回来，在南极度过了165天，这期间，经历了一些好玩又辛苦的事。

比如，四次穿越魔鬼西风带，在南纬45度到60度，风浪特别大。船晃来晃去——在游乐园坐海盗船，下来可以吐，很快恢复，但我们当时被迫坐了一个星期的海盗船，非常痛苦，有一半人都倒下了，没法到餐厅吃饭。

还有企鹅，在大家的印象中，白白胖胖，非常可爱。然而后来我们到了企鹅岛，看到乌泱泱几万只鹅，叽叽喳喳，到处是粪便和尸体，臭气熏天，就什么好感都没有了。

还有，我从来没有想到过，有一天会在南极烧自己的大便。南极中山站的马桶是很特别的，可以干湿分离，然后大便要燃烧掉，回收带回国内，避免对南极造成污染。

为什么要去南极？

既然这么不容易，我们为什么还要去探索南极呢？

被白雪茫茫覆盖的南极。

从上图可以看到，南极是被白雪茫茫覆盖的非常大的一片陆地。

南极是地球上第七个大陆，也是人类最后到达的一个大陆。它的面积很大，差不多相当于一个半中国国土面积。其中，蕴藏了非常丰富的矿产资源，比如世界上最大的铁矿和煤矿。包围它的是太平洋、印度洋和大西洋的南端，这三个海域组成的南大洋，汇集了全球的企鹅和磷虾。另外，生物的特殊性也很值得探索，比如，你可以想一想，南极有四条腿的动物吗？没有。

南极非常值得探索。目前已经有29个南极的协约国在那里建立了47个常年考察站，关于南极的资源和权益的争夺，也是国际上的一个重点。我们国家从上世纪80年代开始南极科考。目前，我们在南极有4座常年考察站：中山站、泰山站、昆仑站和长城站。

破冰船“雪龙”船。

上图是我们唯一的破冰船“雪龙”船，它的载重是有2.2万吨，上下有九层，里面有各种设施，还有实验室。截至目前，它已经执行了34次南极考察和8次北极考察。现在，它正在北极执行第9次的北极考察。

去年，也就是2017年11月8号，我就是从上海码头出发，搭乘这个“雪龙”号，参加了第34次的中国南极考察。

刚才说过，穿越魔鬼西风带之后，非常痛苦。不过，进入南极圈马上就风平浪静，然后会看到大片的浮冰，它们有个专门的名字叫“荷叶冰”。

进入南极圈后，队员们看到的荷叶冰。

我们在南极做什么？

我们这次在南极，有两个任务。

首先，我们要在南极的海域做各方面的科学考察。船上有不同领域的科学家，比如生物学家和海洋化学家。我是地球物理的岗位，主要负责探测这个南极海域的海底的地形地貌和深部地质构造。

除了做科考之外，我们还有一个重要的任务：建中国的第五座南极考察站，并且向中山站补给卸货。

卸货时遇到了一个问题。我们的船停在离中山站38公里的地方就走不动了，因为当时的冰厚平均有2.5米了，非常厚，而“雪龙”船的破冰能力是1.1米，然后吭哧吭哧就破不动了。

那怎么办呢，怎么向这个中山站卸货呢？

用直升机。我们船上有两辆直升机，会把货物运到南极中山站，

用直升机给中山站卸货。

我们是去年11月份去，今年4月份回来，这期间相当于南极的夏季，会有极昼，24小时太阳不落，非常方便作业。

我们4月份回来之后，南极会慢慢进入极夜，有两个月的时间完全黑暗，一点光亮都没有。很多人要在那里孤独寂寞冷地度过漫长的冬季，所以要给他们足够的补给。

向中山站补给完毕之后，我们就进入了恩格斯堡岛，我们中国的第五座常年考察站就建在这里。在向恩格斯堡岛进行建筑物资运输的同时，我也在岛上进行了两天的野外地质考察。

我们是怎么到这个岛上去呢？也是靠直升机，把我们早上8点钟运到这个岛上。

唐立梅在恩格斯堡岛上。

我会找一些新鲜的断面，去采集一些新鲜的岩石样品。

南极的岩石并不是可以随便采集的，我是去年唯一一个可以合法采集岩石样品的科学家。事先设计好采样点，采集了几十公斤样品之后，实在背不动了就放在一个平坦的地方，插上一面红旗，等直升机来接我们的时候再取。

晚上8点多，我们会及时赶到约定好的苹果屋前会合。所谓“苹果屋”，就是一个绿色的结实的帐篷，也是一个国际避难所，任何国际科考队员经过这里的时候都可以暂时去里面休息。你可能会问，不是不是24小时太阳不落吗，你可以持续考察呀？这是因为，晚上8、9点的时候会有下降风，温度会急剧下降，虽然穿了很重的企鹅服也无法御寒。

队员们在苹果屋前会合。

很多地方，往往看不到一个人类的脚印，但有很多企鹅的痕迹。我们开玩笑说，南极本没有路，走的企鹅多了，也便成了路。

岩石的意义

这些岩石样品用来干什么呢？

岩石其实是来自于地球深部的一个探针，蕴藏很丰富的地球深部的信息，可以用来讨论这个（我们打算建科考站的）恩格斯堡岛以及南极大陆的构造演化历史。

在这南极大陆 这些岩石它大约是5亿年前形成的。在那个时候，南极大陆其实也经历了分分合合，“合久必分、 分久必合”的超大陆的裂解与聚合的过程，所以这些岩石样本，是可以用来讨论南极大陆的构造演化。

队员们在恩格斯堡岛进行地质勘测。

上图就是我们的科考队员在进行一些地质的勘测，可以看到地上有“风吹雪”，风把雪吹起来，岛上的风非常大，环境非常恶劣。

不知道大家看过《南极之恋》没有，赵又廷扮演的角色掉到冰裂缝里面又成功地自救了，但如果在现实中，你掉到了冰裂缝里面，可能三分钟就失温了，很难再救回来。

2017年，我们已经成功了进行了第五个科考站的初步建设，也举行了奠基仪式。

有的科考队员在自己的日记中写道，我们在南极跨出的每一步，可能是人类的第一步，也可能是自己的最后一步。