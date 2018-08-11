新大陆王晶：当下社会的痛点是人的数字化还未解决

新大陆科技集团CEO王晶

新浪科技讯 8月11日消息， 8月10-12日，世界科技创新论坛在北京会议中心举办，包括Kip Thorne、Thomas J.Sargent、Michael Levitt、朱棣文在内的20余位诺贝尔奖获得者，以及曹春晓、美国国家工程院院士陈刚等诸多中外顶级学者专家应邀出席，共同打造史无前例的中国最高级别智慧盛宴，探讨全球科技创新成果、描绘未来中国科技创新蓝图。

在主题为“中国芯和产业全球化”的巅峰对话环节，新大陆科技集团CEO王晶做了主题演讲。

以下是演讲全文：

王晶：各位嘉宾，大家好！非常高兴有这么一个机会在这里跟大家相聚。昨天和今天诺贝尔科学家们作了非常精彩的分享，让我们分享科学的盛宴，这些科学家不远万里来到中国，和我们一起思考科技对人类社会的进步，科技对人类文明进步的贡献，以及科技对人类未来的贡献。

借此机会，就科技和人类谈谈自己几点思考：

第一，科技改变我们的自然世界。阿基米德说过给我一个支点，我就能撬起整个地球。这就是科学家的豪言壮语。原始社会自然主宰一切，随着科技进步，人类开始从愚昧走向的文明，从贫瘠走向的富有，也正是科技改变了我们的世界。科学技术包含了两个概念，两者之间又相互渗透、相辅相成，有着密不可分的关系。科学家们在探索和感知人们赖以生存的自然世界的过程中，发现了大量的宇宙和人类的奥秘，探索了其中的本质和事物发展的规律，以及相关性。研究和积累了反应人类社会自然思想规律等等方面的客观规律和知识体系。专家是在科学家发现科学体系的基础上进行科学技术的发明和创新，来实现新的方法、新的工艺、新的材料、新的品种和新的产品。科技存在的最重要的目的是什么呢？就是要解决人们对美好生活的向往，因此企业是技术创新的主体，企业也是科技成果快速商品化主要的推动者。企业家是组织、创造、领导、提升商业价值活动的特殊人才。尽管他们来自不同的国家，各自有着不同的背景，但是不论讲的是任何语言，处置方法和思维方法有什么不同，都具备了相同的基本素质，这就是眼光、胆识、组织能力和社会的责任感。他们抓住了市场的需求，创造了社会的价值。

科学的发现、技术的发明、科技成果的转换，推动了人类社会的进步。人类社会发展史也是科技创新的发展史，也正是科技的力量使得社会一步一个脚印走向物质文明，塑造一个涵盖人、事、物三个维度的包罗万象的物理世界。

第二个方面我想讲科技创造崭新世界，纵观科技发展历史，人类使用科技武器，科技作为武器来认识、探究和掌握以及应用自然规律，从自然的附庸在到自然主宰，人类从自然世界走向物理世界，当下正在开始走向数字世界。

随着科技的发展和人内心的觉醒，社会形态被智能化的信息技术所重塑，人类也正以前所未有的速度在开始融合，互联网是便利了人们的工作和生活，拓展了人的空间，实现了事的数字化。随着5G的到来，以及二维码、无限射频、传感、人脸识别等识别技术的到来和日趋成熟，物联网开启了万物互联的大门，物的数字化使得我们能够实现智慧生活。

但是当下，社会的痛点是人的数字化还没有解决，因为每个百姓还得一次一次的去证明“我是我”，在数字世界里还没有公民数字的身份。所以说，在这个背景下，当人的数字化成立了以后，人才可以畅行无阻，而且高效的行使自己的责任、权利和义务。那么我也非常高兴的和大家分享，正是因为思考了社会的痛点以及当下政府政务数字化的痛点，所以在两年前的全国政协大会上我提出了关于数字公民的概念，而且很快把这个概念付诸实施，让人拥有自己个人的数字身份，并因此还开发了数字公民的首颗芯片。所以数字公民是解决人的数字化的一个金钥匙，当物理世界中的人、事、物三个维度都实现了数字化，那么数字世界就会应运而生。当数字世界到来的时候，每个国家、每个企业、每个个人都可能根据自己的优势和能力，为别的国家、别的企业、别的人去提供尽善完美的服务，使社会的各种资源、人的技能、各种政治环境都能得到最大的使用和挖掘，来共同推进人类社会繁荣发展，促使人类社会共同来参与创新、创业以及融合，推动全球经济向前发展。

数字世界将会重塑物理世界，人、事、物的一些运行规则将会被打破，将迎来一个高效、智慧、理性、有序、更加人性化的智慧生活和智慧社会，以及智慧地球。

第三个问题是科技之芯连接两个社会、两个世界。我讲的这个“芯”是芯片的“芯”，大家一定会问数字世界和物理世界，一个在天上，一个在地下如何连接。实际上物理世界的人、事、物是通过智能设备的感知识别而数字化的，其核心的要素就是智能中断设备中的芯片，感知到的信息通过网络的传输到云平台，其核心的要素也是通讯设备中的芯片。在数字化的云平台上，大数据的计算、存储的载体，它的核心要素也是芯片，芯片成为了新时代的撬动地区的“支点”。万物的信息通过端上的芯片进行感知识别，人心的需求也是通过云上的芯片进行存储、计算和实现。芯心相连构成了物理世界与数字世界的连接。今天下午听到一位专家专门谈到说我们现在所处的是三个世界，一个是物理世界，一个是心理世界，一个是人工的世界，实际上我想说，我们实际上是从自然世界走向物理世界，数字世界就是心理世界，因为数字世界解决的就是人们的生活跟心理的需求，通过大数据、小数据、小智能来实现为百姓服务。所以我想这是第三个心理世界的阶段。第四个关于人工世界，随着智能化、智慧化的实现，人工世界就会到来。

当下的中国正在大力推进数字中国建设，以实现国家治理体系和治理能力的现代化。中国已经是世界芯片消费的最大市场，占比已经超过了50%以上，中国是拥有世界上最多的人口，拥有最广阔的需求，市场的规模就是我们的优势。随着AI人工智能的崛起，围绕着AI大数据算法的软件、硬件化的芯片创新方兴未艾，虽然AI人工智能的算法很重要，但更重要的是大数据。而中国在大数据方面具有天生的优势，因此，智能制造芯片产业正逢其时，前景广阔，而参与全球合作正是我们的必由之路。

习近平总书记说过，中国的发展离不开世界，世界的发展离不开中国。数字世界的到来也将推动人类成果的互补和转换，让世界共享科技发展的经验，使得生活更加的便利与高效，越来越多的人在享受科技成果的同时，也更乐于主动释放自身的潜能，更大程度地推动全社会的科技进步。

在数字生活的全面冲击下，世界的未来格局完全可能展现出一种与以往任何时候都不同的，更接近人类文明的形态，一个共生、共灭、共进、共退的新起点，这有是芯心相连、天人合一的新世界。

科学无国界，人类共命运，科技成果是全人类智慧的结晶，科技成果的应用和共享是世界的进步，智者求同，愚者求异，人类命运共同体正是我们全人类追求的终极向往和目标。

谢谢大家！