高铁到底为啥不能等人？标准答案来了

来源：科普中国

2010年，全世界最长的武广高铁正式开通；

2011年，受到世人瞩目的京沪高铁开通，紧接着就是沪昆高铁开通运营，哈大高铁、西成高铁等；

截止到2018年，全国共有77条高铁动车线路已经正式投产运营。

高铁的发展速度用“一日千里”来形容一点也不为过。中国历经十年时间，从高铁运行“零的突破”到全球高铁大国，短短十年，弹指一挥间，高铁发展也是中国发展历程的最好见证。

疑问一：为什么高铁不能停下来等你？

有新闻报道，一位乘客为了等家人，拦住高铁的车门，不让车正点开走。这种情况，会对铁路运营造成哪些影响？



中国通号总工程师 张志辉表示，高铁，包括所有的铁路是按行车计划、运行图运行的，尤其现在高铁的行车密度是很大的，北京南高峰时段的情况是五分钟就有一趟高铁发出。

如果真的因为人为的原因影响那辆列车晚点时间过长，肯定会影响后续的列车。如果延误时间再长，也可能会影响到其他线路。

所以，也提醒大家千万不要去做这种事情，这样会给整个铁路的运营造成影响，也会为运行图的调整带来很大的工作量。旅客如果赶不上自己的那趟车，可以改签下一趟高铁列车。

疑问二：“自动驾驶”已来，高铁司机要失业？

未来高铁的无人驾驶，是不是会实现了？会让火车司机下岗？

中国通号总工程师 张志辉回应称，实际上在珠三角城际200公里的自动驾驶已经实现了。现在正在做300公里、350公里自动驾驶的试验，从现在的试验效果来看是非常好的。

自动驾驶可以大大缓解司机的劳动强度，而且对包括正点率、停准都是非常有好处的。但是，无人驾驶这一块，应该是我们技术努力的目标和方向。

疑问三：“高铁创新”到“苹果创新”，还有多远？

主持人陈伟鸿问道，十年对很多的企业来说，都是一个发展的关键期，比如驰骋世界的科技巨头苹果公司，他们在2007年到2017年完成了自己十年的创新发展。

中国高铁十年，很多人都在期待它像苹果公司一样，拥有更多的创新力、发展力，这样的期待有没有可能实现？

央广财经评论员 王冠认为，大家应该理性地看到不仅是高铁，对整个中国经济来说，还有很大的提升迈进空间。

小平同志在1978年十一届三中全会之前的那个秋天访日时就坐上了新干线。如今，我们的经济发展一直在强调创新，十九大报告指出，创新是引领未来发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。千千万万个领域的创新者、逐梦人，一定会像高铁系统一样集举国之力，集大成者，有着快速十年的薄发。

但是，我们在各自的领域，能不能继承高铁人的精神和勇气。接下来我们也期待着在各个经济发展领域都能出现高速质变的飞跃式增长，就像高铁带给我们一个很直观的感受，中国的明天会更好，这是大家一致的期待。