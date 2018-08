学术造假爆发！全球40万科学家在假期刊发论文

来源:环球科学ScientificAmerican

《南德意志报》等组织进行的一项大规模调查表明,2013年以来,全球约有40万名科学家在假期刊上发表论文,其中包括一名诺奖得主和德国不莱梅大学校长等权威科学家。假期刊不经同行评议也没有编委会,研究者只要交钱即可发表论文,让很多伪科学概念被包装成“科学”送到公众面前。

德国报纸《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)、德国广播公司(NDR)和德国广播电台(WDR)与来自世界各地的18家新闻媒体记者合作,检查了世界上最著名的 5 个伪科学出版平台发表的 17.5 万篇科学论文。

结果发现,从 2013 年以来至今,全球约有 40 万名科学家在这些假期刊上发表论文。

这些伪科学出版商通过电子邮件瞄准个别科学家,向后者收取高额费用以换取论文发表,假装进行过同行评议,实际上根本没有任何评审标准,以便快速、频繁地发布论文。

报告还发现,像拜耳这样的德国制药巨头也发布了关于他们的产品的研究,论文作者是拜耳的员工。同样,烟草公司使用这些期刊发表关于吸烟影响的研究。

蜂胶提取物治结直肠癌更有效?

揭发了著名的“巴拿马文件”和“卢森堡事件”的国际调查记者同盟(ICIJ)也协助了这项调查。

ICIJ的一些成员报告称,“除了没有对文章进行同行评议或编委会审查外,这些公司还通过收费发布文章,接受制药和其他公司员工以及气候变化怀疑论者的论文,使得伪科学理论在公众中流行。”

例如,法国《世界报》(Le Monde)就发现了一项假研究:

《综合肿瘤学杂志》(Journal of Integrative Oncology)上的一篇文章指出,一项临床研究表明,蜂胶提取物在治疗结直肠癌方面比化疗更加有效。实际上这项研究是假的,作者也隶属于一个根本不存在的研究中心。

虽然这篇论文已被撤下,但网上的记录还在。可以看出,从接收到发表,仅用了一个月的时间。

这5大伪科学出版集团包括总部位于印度的欧米克斯出版集团(Omics Group)、位于土耳其的 “World Academy of Science, Engineering and Technology(Waset)”(编者按:WASET旨在模仿“世界科学院”,后者在2012年将英文名变更为“The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries”,颁发有TWAS数学奖、TWAS物理奖等奖项)。

据《印度快报》(The India Express)报道,欧米克斯出版集团目前正在接受联邦贸易委员会的欺诈调查。

实际上,早在2013年,欧米克斯出版集团就遭到科学家揭露,其负责人 Srinubabu Gedela 拥有约 250 份期刊,向作者收取的费用每篇可达 2700 美元。Gedela 拥有印度安德拉大学(Andhra University)博士学位,他在自己的网站上称自己“曾研习在生物科技中构建奇迹”。

欧米克斯出版集团负责人Srinubabu Gedela。来源:CTV News

《印度快报》还发现,印度有 300 多家这样的掠夺性出版商,他们收取文章的发布费用从 30 美元到 1800 美元不等。

5000科学家频繁在假期刊发文

虽然大学和研究机构警告科学家要避开这些出版商,但许多人对他们近年来广泛而迅速的增长感到震惊。

《南德意志报》等联合调查发现,有5000多名德国科学家在这些假期刊上发表论文,令不少诺贝尔奖得主和研究团体感到懊恼和愤怒。其中,来自德国的大学、研究所和联邦机构的研究人员经常性地在这些假期刊上发表文章,其中许多研究项目是由公共资金支持的。

1998年诺贝尔生理学或医学奖获得者、中国科学院外籍院士、被誉为“伟哥之父”的费瑞·慕拉德(Ferid Murad)说,科学的可信度正受到严重威胁。

2013年诺贝尔生理学或医学奖获得者、曾任《美国国家科学院院刊》主编、现任开放获取医学期刊《eLife》编辑的兰迪·谢克曼(Randy Wayne Schekman)表示,他对科学家利用这些伪科学平台提供的服务感到震惊。

德国物理学家、马克斯·普朗克生物物理化学研究所所长之一、2014年获得诺贝尔化学奖的斯特凡·黑尔(Stefan Hell)告诉ICIJ,通过假期刊培养伪科学的现象亟待采取行动。

“如果这背后有一个系统,”黑尔说:“并且有些人不只是被欺骗了,而且在利用这种系统,那么这种系统必须被关闭。” 但黑尔表示,不要将这个上升为政治问题,他说:“我相信科学界自我纠正的机制。”

权威科学家纷纷中招

假期刊掠夺性出版商的现象多年来一直为人所知,德国的大学和研究机构已发出多次警告。但是,这次调查所揭露的问题规模和迅速攀升的数字比想象中更为惊人。

据报道,自 2013 年以来,5 家最重要的假期刊出版社发表未经同行评议出版物的数量增加了两倍,而在德国则增加了 5 倍之多。

随着最近几年科学期刊从传统的商业模式转向开放获取(open access),这些伪科学山寨期刊和会议的数量也开始暴增。针对专业协会与组织的传统商业模式几乎完全依靠订阅的收入存活,而开放获取则靠作者或者是其赞助者为在网上发表的论文付费,让任何人都可以在免费网上阅读这些论文。

报告显示,这些伪科学出版商利用科学家发表论文的压力,通过电子邮件向单独的科学家取得联系,让后者支付高额的费用,让他们的研究成果在南亚、海湾地区、非洲或土耳其的公司的互联网期刊上发表。

这些公司声称他们遵循国际同行评议标准,并在论文发表前会由其他有经验的科学家检查和纠正研究结果。但是,调查报告显示,这些出版商通常会跳过同行评议流程。文章经常在提交之后的几天之内就能被发布出来,导致可疑研究以一种获得科学可信度的标签被传递到公众眼前。

报告显示,许多研究人员是这些欺诈行为的受害者,其中包括一名诺贝尔奖得主。不过,《南德意志报》等调查员拒绝透露这名诺奖得主的具体信息。

德国着名的大学教授撰写了大量论文,发表在这些伪科学期刊上,包括:亚琛工业大学(RWTH Aachen University)的 Günther Schuh 和 Achim Kampker,他们因开发 StreetScooter 这款电动汽车而闻名。

StreetScooter电动车,2014年底被德国邮政收购,成为邮政运送专用车。来源:streetscooter.eu

此外,还有汉诺威大学教授、德国科学与人文科学理事会的主要成员 Peter Nyhuis,以及不来梅大学校长 Bernd Scholz-Reiter。

Schuh 表示他一直没有意识到这种现象,并立即指示他的同事停止在这些平台上发表论文。Kampker 指出,学校内部正在对此事进行调查。

Nyhuis 则表示非常遗憾,称自己“不知不觉地被一个系统所伤害”,并补充说他在得知问题后,立即在他的机构禁止了这些期刊。

Scholz-Reiter一共有 13 篇文章发表在这些伪科学期刊上。他表示自己当时并不知道这些假期刊出版公司使用的方法,他现在正在谴责这种做法。

在某些情况下,也有部分研究作者利用这些伪科学出版商提供的服务,快速发布他们的研究成果,而不必让自己接受同行评议的过程。

大型德国制药公司已经在伪科学期刊上发表了多项研究,而气候变化怀疑论者则使用这些出版物来宣扬他们的理论。在德国蓝筹股票市场指数 DAX 中列出的 30 家公司中,有 12 家公司的员工或是在这些期刊上发表论文,或是参加他们组织的会议。