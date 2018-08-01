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2018世界机器人大会本月在京开幕：共创智慧新动能

2018世界机器人大会本月在京开幕：共创智慧新动能
2018年08月01日 14:32 新浪科技综合
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　　来源：北京日报

　　2018世界机器人大会昨日举行新闻发布会，8月15日至8月19日，由北京市政府、工信部、中国科协主办，中国电子学会、北京市经信委、北京经济技术开发区管委会承办的2018世界机器人大会将在北京亦创国际会展中心举行。大会将以“共创智慧新动能，共享开放新时代”为主题，由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。

　　为期3天的论坛将汇聚来自美、俄、德、日、加、韩、以等国300多位业界顶尖专家和企业领袖。主论坛上，嘉宾将分别围绕“国际合作与机遇”、“基础技术与创新”、“前沿趋势与探索”、“人工智能与融合”、“新兴应用与实践”、“市场前景与投资”六大阶段进行主旨报告和高峰对话；专题论坛则专注于不同机器人领域，为全球机器人领域精英们搭建观点交流与碰撞的平台。

　　在大会公众参与度最高的博览会中，ABB、发那科、新松、哈工大机器人集团、中瑞福宁等160余家国内外知名企业将全面展示最新成果及应用。中国自主制造完全摆脱外部供电的机器狗“绝影”，FESTO自主飞行仿生飞蝠机器人，手术机器人达芬奇Si，人形机器人优必选Walker等展品将集中亮相。

　　大赛板块分为脑控类、共融机器人类、青少年机器人设计类、机器人格斗类等赛事。经过全国各大赛区历时数月的严格选拔，从16个国家和地区的12000多支参赛团队、40000多位参赛选手中脱颖而出的国际化赛队，将在大会现场展示他们的作品与前沿技术，角逐冠军席位。

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