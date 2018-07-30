可注射纳米复合晶胶快速止血材料问世

来源：科技日报

一种具有血液触发形状记忆恢复的可注射纳米复合晶胶止血材料，近日由西安交通大学前沿科学技术研究院郭保林研究员课题组研制成功，其成果发表在最新出版的国际期刊《自然·通讯》上。

控制出血是全世界军事和民用创伤中心面对的一个重要问题，不可控的出血导致了超过30%的创伤死亡，其中超过一半是发生在紧急护理到来之前。虽然目前常用的止血剂在肢体表面创伤止血方面表现出优秀的性能，但它们通常对战场或日常生活中由枪支弹片或爆炸装置引起的深度创伤出血的止血效果较差。

西安交大科研人员以具有良好生物相容性和止血性能的天然产物壳聚糖为原料，通过一锅法反应在其主链上同时修饰双键和季铵盐基团。季铵盐化修饰既可以提高壳聚糖的水溶性又可提高其抗菌作用。将该聚合物溶液在冰冻状态下进行自由基聚合，制备成了具有贯穿多孔结构的晶胶。还引入了碳纳米管，其可以提高晶胶的力学性能、赋予晶胶良好的导电性以及出色的近红外触发响应性（例如止痛药物缓释、光热杀菌等）。研究证明，该止血材料在接触血液时快速吸收血液，其可以浓缩血液，加快凝血过程，同时膨胀后的晶胶可以作为物理屏障堵塞伤口，从而对不可压缩的深部创伤流血表现出很好的止血效果。