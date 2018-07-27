柳叶刀都说了，你的阿司匹林得按胖瘦来吃

来源：丁香园

如果世上只有一种神药，那么它的名字一定是——阿司匹林。

它最早用于解热镇痛，随后发现可以降低心肌梗死的风险，并对冠心病、脑卒中有一定预防作用。近年来还证明可以预防结直肠癌的发生。

它是全球销量最高的药物，每年仅乙酰水杨酸单片消耗量就达 300 亿片。这个数字即使对于畅销药来说也是个天文数字。

而就在本月，一篇发布在 The Lancet《柳叶刀》上的一篇论文，可能会改变对于阿司匹林的使用习惯。

故事背景

阿司匹林虽然是‘神药’，但是它有明显的副作用。

最常见副作用包括胃肠道反应、出血。严重的并发症包括胃肠道大出血、脑出血。

因此阿司匹林的治疗中，对于剂量把握格外重要。剂量太大，不良反应的发生几率会明显增加；而剂量太小，又不能起到足够的预防作用。目前最常用的治疗剂量 75~100mg / 日。这一剂量也是一代代医生患者在治疗中逐步摸索，并写入各大指南广泛推广的。

但来自美国宾州大学的皮特 · 罗斯威尔（ Peter Rothwell ）教授有不一样的看法。

他认为所有人采用一样剂量进行治疗是非常不合理的。因为每个人的体重不同，而体重这一独立因素又和药物的分布和清除有很大关系。不同体重的患者服用同样的药物，势必会造成不同的血药浓度，从而对治疗效果造成影响。

但仅仅有假说是不够的，关键是如何通过临床数据验证。

他进行了一项荟萃分析研究，其中纳入了 13 项有关阿司匹林治疗的大型临床试验研究，在这些试验一共纳入了 116，000 名服用阿司匹林的患者。

需要注明的是，这些试验都是治疗组（阿司匹林）和对照组进行的比较。而罗斯威尔这项荟萃研究的关键，是拿到了这其中所有患者的关键个人信息（体重），并以此进行单风险因素的治疗效果研究。

而最终结果，比他预想的还要显著。

研究发现了什么

罗斯威尔和他的团队发现：

只有在患者体重较轻时（＜ 70kg）时，低剂量阿司匹林（＜100mg / 天）的心血管保护作用才有意义。

同样，只在患者体重较重（＞ 90 kg），高剂量的阿司匹林剂量（＞300mg / 天）才能起到保护作用。

同样的体重分界线在其他预防治疗中也存在，为了预防结直肠癌复发服用阿司匹林时，80kg 以上和 80kg 患者需要截然不同的剂量。而对于严重阿司匹林导致大出血来说，这一阈值是 90kg（使用低剂量的阿司匹林，90kg 以上患者严重大出血发生几率减少）。

不仅如此，分析还显示根据患者体重进行调整的阿司匹林剂量，比单纯按照指南进行服用能够显著提高治疗效果。

给体重低于 70 kg 的患者低剂量阿司匹林治疗，降低心血管事件发生几率是 23%。而这一治疗作用在所有患者中只有 12%。

这项研究的意义有多重要？

在所有参加试验的 116，000 名患者中，有 80% 的男性和 50% 女性体重超过了 70kg。因此根据体重调整后，这部分人群可以仅仅通过药物剂量的调整就能够降低药物副作用风险，改善药物治疗效果。

同时在长远来看，每年全球 300 亿片的阿司匹林服用，今后可能会有更‘个体化’的服药方案；这种研究思路，可能也会应用到其他领域的药物治疗中去。

也正因为其‘颠覆性’的结果，罗斯威尔教授的这篇研究文章能够发表在顶级医学期刊 The Lancet 上。并可预见的也许会在随后的几年间，改变全球医生的用药习惯。

研究意义

那么对于一般医生 / 医学生来说，应该如何看待这项研究结果呢？

如果患者体重 ≤ 70 kg，那么其阿司匹林用药剂量和现有治疗并无不同，不需调整用药。

如果患者体重 ≥ 90 kg，那么现有阿司匹林治疗方案很可能是不足量的，可以在咨询专科医生后进行药物用量的调整。

如果患者体重大于 70 kg，但小于 90 kg，那就需要根据用药目的判定，咨询专科医生后进行决断。

医学是一门发展中的学科，也是一门需要在临床实践中验证的学科。

而这其中，离不开所有临床医生和科研人员的共同努力。（责任编辑：lightningwing）