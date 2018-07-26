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最多三十分钟！生物塑料制造过程提速

最多三十分钟！生物塑料制造过程提速
2018年07月26日 10:07 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　瑞士科学家在24日的英国《自然·通讯》杂志上报告了一种生产塑料聚合物的新方法，可以获得与传统塑料特性相似、但是更可持续的生物塑料，且过程仅需30分钟。这项研究表明，基于可再生资源的生物塑料——瓶级聚乙烯呋喃酸酯，已能够在超短时间内获得。

　　2018年，联合国环境署首次聚焦一次性塑料污染问题，并将今年世界环境日的主题定为“塑战速决”，这是因为我们的地球正在被塑料包围。位于加利福尼亚和夏威夷之间的巨大海洋塑料堆积区，目前正漂浮着超过7.9万吨塑料垃圾。联合国环境署称，如不加以限制，到2050年，海洋里的塑料垃圾将比鱼类还多。

　　与常规塑料相比，可持续聚合物通常性能较差，包括变色和热降解两方面都无法适应特定的日常应用。科学家研究认为，聚乙烯呋喃酸酯具备一定的潜力，但它在形成后便会开始降解，这是因为生产过程中它的反应时间非常长的缘故。

　　此次，瑞士苏黎世联邦理工学院科学家马西莫·莫比戴尔里及其同事提出了一种开环聚合方法，借此形成瓶级聚乙烯呋喃酸酯长直链。根据该方法，首先利用一种高沸点溶剂使初始材料——较小的环状聚乙烯呋喃酸酯链与锡基催化剂混合；一旦聚合物产物开始形成，它就在反应条件下熔化，促进初始材料转化。

　　研究团队表示，使用该方法可以在30分钟内完成反应，形成的聚乙烯呋喃酸酯具备所需特性，而且降解和变色问题已降至最低。

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　　现阶段，人类的生产生活非常依赖塑料，因此很有必要找到一种可持续的塑料“替代品”。不过，在性能无法取代目前惯用的塑料之前，包括本文生物塑料在内的其他可持续塑料，都会被使用者挑三拣四。要想让“替代品”真正立足，还得科学家来帮忙。

联合国塑料
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