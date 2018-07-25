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中科院外籍院士王中林获世界能源领域“诺奖”

中科院外籍院士王中林获世界能源领域“诺奖”
2018年07月25日 09:55 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　记者从中国科学院北京纳米能源与系统研究所获悉，中科院外籍院士、该所所长王中林23日荣获享有世界能源领域“诺贝尔奖”之称的埃尼奖（Eni Award），是迄今为止获此殊荣的第一位华人科学家。该奖与计算机界图灵奖、数学界菲尔兹奖等并称为领域性最高奖项。

　　王中林是国际公认的纳米科学与技术领域的领军型科学家，位居全球纳米领域H指数及学术影响力第1名。根据谷歌学术搜索（Google Scholar）6月的公开数据，王中林的学术论文被引用16.15万次以上，被引用H因子达207。其科研成果丰硕，在国际一流刊物上发表1500多篇论文（其中发表在《科学》《自然》及其子刊上文章40余篇），拥有200项专利。

　　埃尼奖组委会科学委员会最终决定，将2018年度埃尼“前沿能源奖”授予王中林院士，奖金为20万欧元（折合人民币153万元），以表彰他首次发明纳米发电机、开创自驱动系统与蓝色能源两大原创领域，以及将纳米发电机应用于物联网、传感网络、环境保护、人工智能等新时代能源领域等先驱性重大贡献。根据组委会安排，埃尼奖颁奖仪式将于10月22日在罗马市奎里纳尔宫举行，届时意大利总统马塔雷拉及意大利埃尼集团董事长、首席执行官等公司高管将出席颁奖仪式。

　　王中林还是欧洲科学院院士、台湾中央研究院院士、中科院大学纳米科学与技术学院院长，美国佐治亚理工学院终身校董事讲席教授、高塔（Hightower）终身讲席教授，以及美国物理学会、科学发展协会、材料学会、陶瓷学会、显微学会会士和英国皇家化学学会会士。他先后获得各类国际性重大奖项17次，如2015年汤森路透引文桂冠奖、2013年度中国国际科学技术合作奖、2016年欧洲先进材料奖和2017年全球纳米能源奖等。

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