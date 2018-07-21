研究称手机通话辐射可能影响青少年记忆力

新华社日内瓦7月20日电（记者刘曲）瑞士研究人员最新发现，长期使用手机产生的射频电磁场可能对青少年特定脑区的记忆能力发展产生不良影响。专家建议，用手机通话时最好佩戴耳机或开启扬声器，以降低高频辐射对人体健康的损害。

这项研究由瑞士热带与公共卫生研究所主导，相关论文将发表在最新一期美国《环境状况观察》月刊上。研究人员调查了约700名12岁至17岁的瑞士青少年，对他们在一年内接触手机产生的射频电磁场与记忆力表现之间的关系进行了研究。

结果显示，在经常使用手机接听电话的右侧头部，射频电磁场对图形记忆功能产生了负面影响。

研究人员认为，图形记忆能力主要由右脑半球负责，如果大脑经常受到高频电磁场的影响，对客观事物的形状、大小、颜色等具体形象的记忆能力将会降低。不过，研究发现，与手机通话相比，用手机发送短信、玩游戏或浏览互联网则对青少年记忆力发展并没有明显影响，这可能是因为这类操作产生的射频电磁场相对微小。

研究人员表示，射频电磁场对大脑的潜在影响是相对较新的科研领域。2015年时，一项类似研究也曾得出结论，认为手机通话产生的射频电磁场对青少年大脑有负面影响。

瑞士热带与公共卫生研究所环境暴露与卫生部门负责人马丁·罗斯利说：“通话时，特别是在网络信号较差的情况下使用耳机或扬声器，可将大脑面临的潜在风险降至最低。”