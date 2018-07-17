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“非转基因”标识出新规定，不能想标就标

“非转基因”标识出新规定，不能想标就标
2018年07月17日 13:56 新浪科技综合
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　　来源：科报视点

　　原标题：“非转基因”标识有新规，不能想标就标

　　“某些商家利用部分消费者对‘转基因’这一概念不了解的现状，对自己的商品进行‘非转基因’宣传，目的就是吸引消费者，趁机加价，抢占市场份额。”7月13日，中国农业科学院生物技术研究所所长林敏告诉科技日报记者。

　　“非转基因”不知从何时起，竟成了商家一种“颇为成功”的营销手段。无论是在传统市场，还是超市，一些本就没有转基因品种的食品如花生、大米等也被标上“非转基因”的标签，而且还卖得风生水起。“非转基因”的标签无形中在误导消费者。

　　不过，现在国家对此有了新规定，尤其是食用油生产企业，不能再随心所欲了。7月4日，国家市场监督管理总局、农业农村部、国家卫生健康委员会联合发布《关于加强食用植物油标识管理的公告》（以下简称公告）。公告称，对我国未批准进口用作加工原料且未批准在国内商业化种植，市场上并不存在该种转基因作物及其加工品的，食用植物油标签、说明书不得标注“非转基因”字样。

　　食用油不能乱标“非转基因”

　　“此次公告主要是规范食品生产企业的市场行为，纠正市场上食用油标识乱象。”中科院遗传与发育研究所高级工程师姜韬告诉科技日报记者。

　　林敏强调，“转基因”与“非转基因”商战的背后，是企业的利益之争，与转基因食品安全性并无本质关联。

　　姜韬说：“根据规定，我国不允许对没有转基因的作物做‘非转基因’标识。举例来说，因为没有转基因花生，因此花生油不允许做‘非转基因’标识；但是，因为有转基因大豆，因此用非转基因大豆生产出的大豆油，可以标识‘非转基因大豆油’。”

　　姜韬表示，在我国，除花生油外，橄榄油、葵花籽油、山茶油、棕榈油等也并不存在转基因作物及其加工食品，因此，不能标识“非转基因”。

　　此次公告特别强调，自2018年12月21日起，各地食品安全监管部门要组织开展为期1个月的专项监督检查。发现标签不符合规定、记录造假、投料和成品物料不平衡的，要依法进行处罚，并追究法律责任。

　　标“转基因”我国是认真的

　　目前，全世界有70%的人口居住在已批准种植或进口转基因作物的国家中。那么究竟有多少人能清楚看到标识，知道自己在食用转基因食品？

　　“已有40多个国家和地区制定了相关的法律和法规，要求对转基因生物及其产品进行标识管理，以保护消费者的知情权和选择权，这是国际通行惯例。”林敏说。

　　在转基因食品标识方面，美国、欧盟、中国采用了不尽相同的模式。

　　美国、加拿大等国家采取自愿标识。遵循实质等同性原则，即如果转基因植物生产的产品与传统产品具有实质等同性，则可认为是安全的，不需标识。

　　欧盟采用定量标识，规定如果转基因含量低于0.9%，商家可在超市食品袋上不加标识。

　　从1993年开始，中国颁布了一系列关于转基因的管理办法和细则。目前采用最严格的定性标识方法，即回答“是”与“不是”问题，只要食品里含有转基因成分，一定要标识。

　　“我国是唯一采用定性按目录强制标识方法的国家，也是对转基因产品标识最多的国家。”姜韬说，定性按目录强制标识，即凡是列入目录的产品，只要含有转基因成分或者是由转基因作物加工而成的，必须标识。

　　但是，林敏表示：“定性标识比定量标识严格，对检测技术要求很高。然而其科学性有待商榷，会给监管和研发带来问题。”

　　用笑脸标识生物工程化食品

　　“美国食品药品监督管理局没有转基因食品标识要求。”林敏说，在美国，不允许标“非转基因”字样，认为此种做法是暗示转基因是坏的、有害的行为，是对转基因食品的歧视，这种行为也是不科学的。

　　作为全球转基因作物种植面积第一大国，美国也即将实施此前国会通过的强制标识转基因食品。在美国农业部日前公布的美国国家生物工程食品信息披露标准中，关于生物工程食品标识的拟定规则显示，建议食品生产商使用“生物工程”进行标注，而非标注“转基因”。

　　“这是美国在推广和食用20年转基因作物后，对于民间强大的反转基因活动的一种以退为进的妥协，从美国农业部建议的生物工程化食品的标识是一个绿色的笑脸来看，美国政府对转基因的认识一贯是明确的，那就是绿色、安全、环境友好。”姜韬说。

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