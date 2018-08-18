炭疽来了？！还能不能愉快地涮火锅了？

来源：科学大院微信公众号

在刚过去的7月，黑龙江桦南县、依兰县等地发生一起严重的炭疽疫情，造成818只羊被扑杀，14人感染皮肤炭疽。相关部门称，目前疫情得到有效控制，患者得到有效治疗。

8月初，内蒙古通辽市政府官网发布消息称，8月7日以来，科尔沁区大林镇胜利村发生牛只不明原因死亡情况，经检测疑似为牛炭疽。截至8月12日晨，发病牛死亡9头，8人疑似感染皮肤炭疽。

目前，胜利村强制免疫、消毒灭源已经完成，疫区已被封锁。虽然疫情多半发生在远离城市的偏远村镇，但是炭疽毕竟与大规模杀伤性武器扯上过联系，又是人兽共患疾病，因此不免引发公众的恐慌情绪。

那么，炭疽到底是一种怎样的疾病？它凭什么能有如此大的影响力？炭疽是无法治疗的绝症吗？疫情时期咱老百姓还能不能去痛快地涮羊肉了？

2012年，美国乔治亚州东部卡卡提地区，一片可能涉及皮肤炭疽爆发的污染区（图片来自于phil.cdc.gov美国CDC公共卫生图片素材库）

炭疽——我们好像在哪儿听过？

说起炭疽，不少人应该都有所耳闻，因为它曾经是上个世纪最声名狼藉的生化武器之一。炭疽的高病死率和在外界环境中可长期保持传染活力的特性，令其成为能够在短时间内瓦解敌方战斗力的恐怖存在。

培养皿上培养的炭疽芽孢杆菌菌落（图片来自于phil.cdc.gov美国CDC公共卫生图片素材库）

炭疽杆菌繁殖体的抵抗力与一般细菌相似，常规浓度的消毒剂也能迅速将其杀灭。但菌体一旦接触空气，即可形成一种特殊的休眠体——芽孢，其对理化因素的抵抗力异常强大，在腌渍的肉中能长期生存，在土壤中更是可存活数十年。

在之前发生过的数次生物恐怖袭击中，袭击者利用炭疽芽孢在环境中的稳定性，将其加工精炼，以粉剂形式保存于信件中。收信人或物流从业人员在开启含有高浓度、高纯度炭疽菌芽孢的信函时，炭疽菌芽孢便会以气溶胶的形式散布于空气中，经由呼吸或接触进入人体后便会造成肺部感染。

2001年美国炭疽攻击事件中，寄给参议院多数派领袖汤姆·达施勒的信件，含有炭疽杆菌粉末，导致两名邮政人员死亡，来源：公有领域

不过，类似的生物恐袭事件作案门槛极高，炭疽菌落的繁殖和芽孢的加工精炼绝非普通心存邪念的犯罪分子所能实施，过度担忧大可不必。值得警惕的是，不少冒用炭疽名义实施的恶作剧式袭击，由于作案方式隐蔽，常引起社会大众的普遍恐慌，造成恶劣后果。对此，则只有依赖各国的联合严厉打击了。

人兽共患——重要的公共卫生安全问题

上面新闻里提到的炭疽和生物恐袭事件无关。一般地，食草动物会在吃草时接触到炭疽杆菌的芽孢从而导致被感染炭疽。人类经皮肤或口鼻吸入途径接触受感染牲畜的肉类、毛皮，或被患病牲畜的血液和其他排出物所污染的物品后，也会被感染。

例如，西伯利亚永久冻土地区近年来时常发生炭疽疫情事件，究其原因，全球变暖造成的冻土消融难辞其咎。携带炭疽芽孢的死兽尸体在冻土消融后露出地表，在与当地牲畜的密切接触过程中极有可能造成炭疽扩散。

高倍显微镜下，经革兰氏染色的炭疽芽孢杆菌（图片来自于phil.cdc.gov美国CDC公共卫生图片素材库）

感染炭疽的牛羊，病情进展迅猛，突然死亡多发，呈现天然孔出血、血呈酱油色不易凝固、尸僵不全等特征，病死率高达100%。

从公共卫生角度来说，人类常在无意识、无准备的情况下与患病牛羊接触而被炭疽芽孢所感染。这种偶发炭疽是历次小规模疫情爆发的主要原因，与所谓的“恐怖袭击”并无关联。

与感染途径相对应，人感染炭疽后的临床表现大致可分为三种类型：皮肤炭疽、肺炭疽和肠炭疽。当炭疽芽孢进入机体后，病原菌可形成保护性的荚膜，并在局部繁殖，产生大量毒素，导致脏器和组织出血性浸润、坏死，严重时会引起炭疽败血症和脑膜炎。其中皮肤炭疽最为常见，占全部病例的95%以上。

经接触后所导致的皮肤炭疽病变主要表现为：局部皮肤的水肿、斑疹或丘疹、水疱、溃疡和特征性的黑痂；疼痛不明显，稍有痒感，无脓肿形成。所幸的是，皮肤炭疽经及时治疗后病死率较低，小于1%。近年来，炭疽疫情所造成的人群感染多为皮肤炭疽。

皮肤炭疽感染所引起的病灶（图片来自于phil.cdc.gov美国CDC公共卫生图片素材库）

经吸入所导致的肺炭疽初起为“流感样”症状，表现为低烧，疲乏，全身不适，肌痛，咳嗽，通常持续48小时左右。然后突然发展成一种急性病症，出现呼吸窘迫、气急喘鸣、咳嗽、紫绀、咯血等。患者可迅速出现昏迷和死亡，死亡率达到90%以上。

经口导致的肠炭疽可表现为急性肠炎型或急腹症型。急性肠炎型发病时可出现恶心呕吐、腹痛、腹泻。急腹症型患者全身中毒症状严重，持续性呕吐及腹泻，排血水样便，腹胀、腹痛，常并发败血症和感染性休克。如不及时治疗，死亡率同样不低。

普大喜奔——炭疽可防、可控、可治

炭疽疫情发生时，由于炭疽芽孢非常顽强，对于感染疫区的动物一般来说都采取病死动物严格捕杀并焚烧、易感动物高密度免疫接种，封锁疫区等对策。

据流行病学调查结果显示，人与人之间炭疽的传播并不多见，但这并不意味着炭疽不会人传人。人患了皮肤炭疽之后，炭疽芽胞杆菌可经由皮肤被排出体外，但该型炭疽排出的细菌量较少，而其溃疡又特别明显，人们自然会注意避免接触。

由于其他类型的炭疽发生率很低，因此对于炭疽疫情的防控来说，隔离感染炭疽病人的意义，更多在于避免感染者污染环境以至传染扩大。

由于一般人接触炭疽的概率很小，所以目前来说，虽然已有炭疽减毒疫苗可用，但并未在大规模人群中进行免疫接种。但对于从事畜牧业、畜产品收购、加工、屠宰业等工作人员和疫区人群，可考虑每年定期接种疫苗。

救治已感染炭疽病人的关键在于早期发现，早期治疗，任何延误都可能导致严重后果。治疗炭疽病人首先考虑采用抗生素，炭疽杆菌对常用的青霉素、氨基糖苷类抗生素以及氯霉素等都具有高度敏感性。重症感染病人还需要综合运用其它方法以促进病情缓解。

炭疽疫情的防控根本上在于，对高危人群的日常教育和针对性预防接种。在农牧区发现牛、羊等动物突然死亡时，应做到不接触、不宰杀、不食用、不买卖并立即报告当地农业畜牧部门。

对于一类自然疫源性传染病，作为生活在城市中的群众恐怕根本不会有直接接触患病动物的可能。至于大家心心念念的火锅烤肉，只要通过正规渠道购买肉制品，烹饪时煮熟煮透即可，过分担忧毫无必要。

参考文献：

1。 中国疾病预防控制中心 http://www.chinacdc.cn

2。 世界卫生组织流行性疾病名录，炭疽条目

http://www.who.int/csr/disease/Anthrax/en/

3。 美国疾病预防控制中心公共健康素材库 phil.cdc.gov/

4。 2001年美国炭疽攻击事件

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