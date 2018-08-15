病毒竟会形成“病毒球”，神不知鬼不觉地感染人体

囊泡中的病毒

新浪科技讯 北京时间8月15日消息，据国外媒体报道，科学家近日发现，病毒会形成鬼鬼祟祟的“病毒球”，增加自己感染宿主的几率。

人们过去认为病毒在感染宿主时都是“孤狼作战”。但实际上，它们可以构成由40个病毒构成的“大军”，并用“脂肪球”将自己包裹起来，躲过宿主身体防御系统的实现。美国国立卫生研究院的研究团队称，他们的这一发现将改写感染学教科书。

研究人员是在分析感染了轮状病毒或诺如病毒的患者粪便样本时做出这一发现的。轮状病毒是引发儿童腹泻的首要原因。诺如病毒更是有着极强的传染能力，在学校、护理中心和游轮上十分猖獗。

“这一发现令我十分震惊。”美国国立心肺血液研究所宿主-病原体关系研究组带头人妮哈尔·阿尔坦·邦奈（Dr Nihal Altan-Bonnet）表示，“这与我之前相信的理论背道而驰……我在粪便样本中观察到这一现象时，简直不敢相信自己的眼睛。我无法相信它们可以这样存在。”

传统观点认为，一个病毒会感染一个细胞，然后将其转化为“病毒制造工厂”，最终细胞破裂，造出的病毒一个一个流出细胞、进入体内。但事实上，有些病毒会构成囊泡，以“小团体”的形式流出细胞。

实验显示，这些“病毒球”有着巨大优势。它们就像穿了隐形衣一样，可以躲过免疫系统的法眼。还可以保护病毒不受胃酸等严苛环境的侵害。此外，它们还能帮助病毒大批量到达目标感染点，使肠道细胞不堪重负。

研究人员用两种不同形式的病毒对动物做了感染测试，一组为单个病毒，另一组则是聚集成球的病毒。阿尔坦·邦奈表示：“感染了病毒囊泡的动物发病更快，症状也更严重。我们认为，躲在囊泡中的病毒能够躲过免疫系统的追杀，而且要花更长时间才能清除。在病毒世界中，只要躲在囊泡里，在感染时就能抢占先锋。”

新疗法？

目前轮状病毒和诺如病毒都没有药物治疗手段，因此研究人员希望，将囊泡作为打击对象可帮助我们找到新疗法，如使囊泡破裂分解，或在一开始阻止囊泡的形成。

阿尔坦·邦奈博士指出，寻找诺如病毒等疾病疗法的重要性不容低估。“就连像你我这样的健康人也可能得病，好多天都不能上班。患者会饱受呕吐、腹泻之苦，还要花大量医疗费。对儿童和老人还有可能致命。”

研究人员称，脊髓灰质炎病毒和感冒的常见病原体鼻病毒也可以构成这种鬼鬼祟祟的“病毒球”。

诺丁汉大学病毒学教授乔纳森·鲍尔（Jonathan Ball）表示，此次发现令他们惊讶不已：“与孤军作战、毫无保护的病毒相比，这些囊泡似乎增加了病毒的感染能力。我们还不清楚为何病毒聚集到一起就能增加其威力，这无疑将是下一个研究重点。但这些数据确实说明，我们对病毒生命周期中的一些关键环节还所知甚少。”（叶子）