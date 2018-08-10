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冷冻卵子 活在当下

冷冻卵子 活在当下
2018年08月10日 10:57 PingWest
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　　Yoyo今年32岁，她选择了在这个夏天前往美国做冻卵。

　　她每天在自己创建的交流群中分享自己准备手术的进度，群里有着许多像她一样已决定或是已完成冻卵的女性，还有一部分人仍在观望中。

　　“冻卵”这个词，看着好像很小众，其实国内已经有很多女明星带动了这个风气，比如徐静蕾、陈乔恩、周慧敏、叶璇、舒淇等人。

　　“冻卵”，是冷冻卵子的缩写，即取出女性身体内健康发育的卵子并冷冻，待想生育时再解冻使用。取卵手术之前需先按规定口服或注射一段时间的促排卵药物，使得一个周期内能有多颗卵子一次性成熟（比正常普通情况多）。

取卵过程，图源：DrKontogianniIVF取卵过程，图源：DrKontogianniIVF

　　其实冻卵与冷冻精子的概念差不多，都是辅助生育的方式之一。但由于女性生理周期不可控，且正常情况下每月只有一两个卵泡会发育成熟并排出，因此冻卵需花费的时间和精力成本就要高多了。

　　常规情况下，做一次冻卵前后需要耗费半个多月，流程包括身体检查，服避孕药（为了控制生理周期准确）、复查、打排卵针，及多次复查和取卵手术。其中排卵前的常规检查及服用避孕药过程可以在国内完成，因此去往医院当地打针和手术的时间加起来一般不超过15天。

　　考虑做冻卵的用户群体，多半为30岁以上，未决定生育计划，且经济实力较强的女性。在当下的中国社会文化环境之中，年龄对很多女性来说可能会是令人尴尬和不愿提及的话题，但涉及到生育计划，没有人能够忽视年龄问题。

　　从生殖焦虑中解脱的唯一方法

　　32岁都已经算晚了。

　　到达一定年龄之后，女性的卵子质量便逐年下降，从一定程度上来说卵子畸变率是与产妇年龄正相关的。Yoyo告诉PingWest品玩，以试管婴儿为例，不同年龄段的产妇取卵时可用的健康卵子数都大不相同。按照比例来算，假设每位客户每次取出10颗卵子，23岁的母体可能有7、8颗是正常的，32岁就可能只有5、6颗了，再到40岁，很多人已经只剩下2颗健康卵子可用于受精，成功率比起年轻的母体要低许多。

　　Yoyo除了自己做冻卵，同时也负责IVFmami“赴美妈咪帮”的助孕项目，上文中的例子来自于她在工作上获得的数据。

　　她告诉PingWest品玩，其实做试管的客户比做冻卵的多太多了，且都是迫于家庭原因。而做冻卵的女性反而很少，因为这并不是刚需，全靠内心需求自主选择。

　　她选择在现在这个时间做冻卵，一部分原因就在于担心几年后的卵子质量不尽人意。几年后到了高龄产妇的阶段，身体素质已经难以怀孕，再做试管婴儿失败了怎么办？

图源：jarmoluk，基于CC0使用图源：jarmoluk，基于CC0使用

　　不管是否单身，冻卵都很重要，因为你没法确保自己之后是不是能按照计划来，顺利结婚、生子。

　　Yoyo还告诉PingWest品玩：冻卵的意义不仅在于做一层保险，还在于“摆脱生殖焦虑”。

　　而年轻女孩子或者男性都很难感同身受地理解那种状态：

　　当你身边的同龄人都陆陆续续地结了婚生了娃，你会不由自主地感到焦虑不安，会开始纠结于自己是否也该加快人生进程。即使你和男朋友还没有走到该结婚的那一步，你也可能会考虑要不要为了抓紧时间生孩子而走向婚姻生活。

　　再不生，可能就晚了。

图源：Pixabay图源：Pixabay

　　许多女性迫于这种生殖焦虑，不得不打乱自己原本的人生计划，给自己原本如日中天的职业生涯按下暂停键，被迫投入生儿育女的家庭生活。这种情况下，她们的婚姻状态已经不是遵从内心意愿的了，而是迫于外界压力形成。

　　对很多选择做冻卵的女性来说，它不仅是世上唯一的后悔药，还能让她们能够不受生育压力的约束，继续按照自己的理想状态生活。之后如果观点改变了，想要孩子了，再取出卵子，解冻受精即可。

　　解冻的难度

　　但实际上，解冻的难度却是比冻卵要高许多。解冻之后还需要成功受精成为胚胎，最后母体平安生下健康的婴儿，流程才算完成。

　　外媒Nautil曾做过一份调查，大部分业内医生都表明卵子解冻成功率因诊所而定，而耶鲁大学生育中心主任Pasquale Patrizio甚至强调，冻卵并不是买保险，而是买彩票。同时，他也不建议女性因为做了冻卵而延迟计划怀孕时间，正确的做法是“冷冻你的卵子，但假装自己没有做过这件事”。

　　这篇报道是2016年的，其中的观点在今天看来可能会有些落伍，但数据和现状也依然无法让人完全乐观。

　　根据纽约时报今年的报道，虽然有超过2万名美国女性将其卵子冷冻，但她们绝大多数还没有解冻（估计有85%以上），这意味着专业人员没有足够的案例，以评估解冻后卵子能造出健康胚胎的概率，同时也代表着大部分诊所关于解冻卵子的经验不足。

　　事实是，冻卵的成功率并不低，但最后的成功受孕率和风险却都无法完全确定。因为这项技术实在是太新了，时间不够，样本也不够。

　　不过，这并不能成为否定冻卵意义的理由。时代在前进，技术也在迭代更新。

图源：Women’s Republic图源：Women’s Republic

　　据悉，以前的冷冻方式主要是慢速冷冻，这有可能使得卵子出现冰晶，并导致解冻时损坏卵子。但这几年开始，许多诊所开始使用一种叫“玻璃化”的技术，使用液氮来控制温度，能做到让卵子秒冻，降低解冻时受损的几率。

　　对于准备做冻卵的女性来说，在选择医院诊所时也可以根据硬性指标来做出筛选。Yoyo告诉PingWest品玩：行业平均解冻率大概为70%左右，她通过多方比较最后选择了其中一家，其过往操作的案例成功率能达到80%-90%（可以通过疾控中心查到）。另一方面，还要选择在这方面富有经验的医院，历史接诊量必须超过300例，且配备独立胚胎实验室。

　　即使现在的解冻技术还不够成熟，如果医院能够保持卵子良好的冰冻状态，日后技术成熟时再解冻也没问题。如果因为现在的技术还不够成熟，就把这项技术直接指控为无卵用的圈钱项目，倒是有点因噎废食。

　　从另一个角度来看，正因为目前的技术还不够成熟，在这之前敢于尝试、愿意花费大量财力和精力去做冻卵的女性才更加值得令人钦佩，她们的前瞻性已超越大部分人。如果说几年后，冻卵能大范围成为帮助女性提高人生可控性的得力工具，那么前面的这些人便是受益者的开路人。

　　一种职场福利

　　早在2014年，苹果和Facebook便已宣布将为女性职工出资报销冻卵费用。携程也在上月宣布，将为中高层女性管理者提供10万元至200万元不等的费用，及不超过7天的带薪休假，使她们能享有冻卵等高科技助孕福利。

　　这是中国第一家公开宣布为女性职工提供助孕福利的科技企业，也是全球第三家。携程联合创始人梁建章表示，这是为了帮助育龄女员工解决后顾之忧，在事业黄金期能充分享受投入工作的过程，同时也不耽误她们对下一代的培育。

　　对女性职工来说，这的确是一项好的福利，但其实携程此举有些“不太符合国情”。不过，再联系梁建章的身份来看，也就可以理解了——北京大学光华管理学院经济学研究教授，国内知名人口学者，观念上非常鼓励生育。

图源：StockSnap，基于CC0使用图源：StockSnap，基于CC0使用

　　企业想要提供生育福利帮助女性职工的方式太多了，孕妇额外补贴、考勤时间放松、增加男职工陪产假等等，都是路子。但这其中每一项，都是一笔巨大的支出，大部分企业只关心收支，并不关心女职工舒不舒服，生多少孩子。

　　再结合求职市场大体情况来看，其实，企业只要在招聘时不歧视适婚/已婚适孕女性，不要求女职工保证两年内避孕，对我们来说就已经是幸事了。

　　题图作者：annca，基于CC0使用

卵子女性冻卵
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