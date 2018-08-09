将唾液送进眼睛，中国医生破解了难倒世界的眼疾

来源：SME科技故事

“睡前靠刷手机入眠”、“上厕所不忘刷资讯”等成了我们现代生活的常态。

然而，当你看得不亦乐乎的时候，你的眼睛却在进行超负荷作业。

久而久之，当眼睛不堪重负时，你可能会患上一种“干眼症”。

所谓干眼症，是由于眼泪的减少或是泪腺功能下降，导致眼部出现不适的一类疾病。

它原本属于中老年常见的疾病，如今却也慢慢缠上了年轻人。

据统计，每五个人里就有一个人得了干眼症。

它的发病率正以每年10%的速度增加，成为一种流行性疾病。（数据来自金羊网）

虽说轻微的干眼症对现代医学并不是什么大事，只要及时治疗便可痊愈。

可近年来由于人们的忽视，它很可能从一种小病一跃成为了生活中潜在致盲的凶手。

其中，重度干眼症的治疗也一直是世界性的难题，致盲率奇高。

庆幸的是，我国在该领域的治疗技术不断突破，并处于世界领先位置。

目前唯一有效的治疗方法是颌下腺移植手术（被称为人头上的“南水北调”）。

我国的手术成功率也达到了80%以上，救患者于水深火热之中。

实际上，就算你从来不哭，但你的眼睛表面的泪腺和副泪腺无时无刻都在分泌泪液。

一般来说，每个人平均5秒钟大约就会眨眼一次，1分钟大概就20次。

当我们眨眼时，眼睑就会温柔地将泪液均匀涂抹在眼睛表面，形成一层泪膜，滋润我们的双眼。

右眼泪液器具，泪腺位于左上角。图片的右侧朝向鼻子

而这层泪膜能维持大概10秒钟，之后破裂，再通过眨眼的动作重新在眼表涂布泪膜。

对大多数正常人来说，每16小时就分泌0.5~1.0毫升泪液。

而泪液有三种成分构成：水分、蛋白质和油脂。这也是为什么许多漂亮的眼睛看起来水汪汪的原因。

当然，在我们在受刺激和情绪波动时，泪眼分泌量可明显增加。

a ：泪腺、 b：上泪点 、c：上泪道、 d：泪囊 、e： 下泪点 、f ： 下泪道 、g ： 鼻泪管

但当我们的泪腺不能产生足够的泪液或泪液成分发生改变时，我们的眼睛就要开始闹‘干旱’了。

在医学上，这种情况被叫做干眼症，又称为眼角膜干燥症。

但它并非指的是单一的疾病，而是以眼干少泪为特征的一组疾病。

至于它们的病因有很多，比如眼表面的改变、基于免疫的炎症反应、细胞凋亡、性激素水平的改变等都会引发干眼症。

正因如此，它们的病理表现也会有所差异。

从眼睑内表面看到的泪腺

不过，我们生活中最常见的干眼表现便是由长期用眼过度导致的。

比如高考结束后，学生小明就一直奋斗在电脑一线。

但近来，他时常感到眼部不舒服，眼睛干涩，发痒等。

他以为只是眼睛不小心进脏东西了就没有太在意。

可之后的几天，他早上起床时发现眼睛总是睁不开眼。

同时，他也总感觉像有沙子在眼睛里面摩擦。

而且他一盯着电脑没多久眼睛就开始酸痛。

当他前往医院检查后，结果被诊断为干眼症。

原来当我们长时间凝神注目的时候，眨眼次数会减少。

这样会导致泪液得不到及时的补充。

此时，当泪液在眼球表面不断流失时，角膜就会久旱无雨，进而出现了干涩现象。

一旦泪膜的稳定性及角膜上皮的完整性遭到了破坏，就会导致干眼症的发生。



类似地，长时间佩戴隐形眼镜也会易致眼睛干涩。这是因为隐形眼镜吸附水分，导致眼球表面脱水。

而不注意用眼卫生，长期使用某种眼药水会使得泪液成分改变，也会引发干眼症。

现代医学发展下，补充人工泪液是治疗轻度干眼症的基本治疗方法。

作为一种类似于泪液的无菌性滴眼液，它除了湿润眼表，还能起到促进角膜上皮恢复。

目前上市的人工泪液有50余种，要根据每一例干眼症患者的具体情况，合理选择人工泪液的种类，才能取得预期的疗效。

可在传统的观念里，许多人可能认为干眼不是病，对此不管不顾。

但他们不知道的是严重的干眼症可能导致角膜的神经纤维受损，敏感性下降。

久而久之，它将造成角膜的不可逆损伤，视力降低。

与此同时，当发生干眼的时候，角膜的保护层缺失，眼睛就更容易发炎。

接下来，骇人听闻的结膜炎、角膜炎就会不期而至。

如果不及时治疗的话，就可能完全失去眼泪，变成重症干眼症患者。

虽说除了人工泪液以外，近年来干眼症的治疗也取得了较大进展。诸如激素治疗、免疫治疗、亲水软镜 以及球结膜移植术等。

但这些疗法均为对症治疗，只是达到缓解干眼的目的，对重症干眼病患者无效。

而那些不幸成为的重度干眼症患者只好被折磨得痛苦不堪，甚至直接导致失明。

为了能让这疼痛缓解，患者恨不得能将眼睛抠出来，或者吞安眠药自杀。

为了解决这一世界性难题，早在50年代科学家Filato就想出了一个令泪液重生的办法。

我们知道人体内的三大主要的唾液腺，分别是腮腺、舌下腺和颌下腺。它们主要的任务便是分泌口水。

那么，能否在人头上进行南水北调，让口水代替泪液治疗眼干呢？

Filato便提出了将自体腮腺管移植治疗眼干的方法。

但实践结果发现患者进食时会导致“泪水”过多。

况且，腮腺全部由浆液腺组成，分泌浆液，其蛋白质含量明显低于泪腺。因此，这种治疗方法宣告失败了。

不过在这基础上，我国研究者也开始试着将自体颌下腺移植，并取得了一定的成效。

原理是将位于下颌部位、用于分泌唾液的颌下腺取出。之后，移植到眼睛旁边当做泪腺使用，重新为眼睛“供水”。

以右眼为例，医生先从患者的右颌部提取了一小块颌下腺。

等取出颌下腺后，他们在患者右眼旁的颞窝（太阳穴）处去除一些脂肪，形成一块凹陷。

之后，再将提取出来的颌下腺放入凹陷内。

由于颌下腺的血管直径只有2毫米左右，所以用专业的很细的线来吻合血管。

这一过程必须在显微镜下进行，不能出现任何失误。

血管吻合完毕后，医生再将颌下腺的导管放到右眼的眼睑上方，开始为右眼“供水”。

与腮腺不同，颌下腺是由粘液腺和浆液腺组成，含有粘蛋白，可提供泪膜中起重要作用的粘液。



同时，科学家还发现颌下腺液中含有以表皮生长因子为代表的多种活化因子，能够对损伤的角膜进行修复。

而颌下腺游离移植属去神经状态下移植，完全克服了咀嚼“流泪”的弊病。

在我国研究者的多方努力下，自体颌下腺移植也已成为重症干眼症唯一有效的方法，并被国际干眼症协会明确推荐。

目前来说，这项手术在我国的成功率达到了80%以上。

比如2013年就有一位女子在失明20年后通过颌下腺手术后重见光明了。

尽管如此，这项技术也存在着许多不足。

比如自体颌下腺移植避免了进食时发生的泪溢现象，但它却不能产生正常人的泪腺反射现象。

也就是说，它只能保持它固有的基础分泌，不随人的主观意愿而产生变化。 当这些患者需要表达感情哭泣时，同样还是哭不出来眼泪。

此外，这项手术并不适应于那些自体颌下腺功能也丧失的患者。科学家仍在该领域不断进行研究，相信不久会有更好的突破。

不过，对我们来说，只要平时多呵护眼睛，就能尽可能地远离干眼症。

最简单的方法莫过于看手机屏幕，要养成多眨眼的好习惯。

长期使用电子产品也别光顾着自己乐，记得让眼睛休息一下。

又比如调整电脑的摆放位置和显示器角度，使眼睛与显示器之间的视角呈俯视角度，就能够减少泪液的蒸发，可以有效缓解眼部干涩。

此外，不要长时间戴隐形眼镜，不要长期滥用眼药水，眼睛不适时及时去看医生等等。

其实平时稍加注意，便对自己眼睛最大的爱护了。

不然，纵使科学家能轻松实现人头上的“南水北调”，肯定也没法让你免受皮肉之苦。