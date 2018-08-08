我们为何总是忘记梦境？原来是海马体“慢半拍”

如果海马体是最后一个进入睡眠的大脑区域，那么海马体可能是最后苏醒的。因此你拥有一个时间窗口，苏醒时保留着梦境的短期记忆，但是由于海马体未完全苏醒，你的大脑不能保持记忆。

新浪科技讯 北京时间8月8日消息，据国外媒体报道，人们每天三分之一的时间都在睡觉，睡觉期间经常会做梦。但多数情况下，你醒来之后却不记得自己做过什么梦。有时幸运的时候，你会记忆梦境中的部分情景，但通常在短短几分钟内又会忘得干干净净。

在清醒状态下如果出现这种快速遗忘现象，你肯定需要到医院进行检查治疗，然而，遗忘梦境情景是正常的，这是为什么呢？

澳大利亚莫纳什大学神经学家托马斯·安德里隆（Thomas Andrillon）说：“通常我们倾向于立即忘记梦境，人们很少描述梦境仅是容易忘记梦境情景。”人们可能很难记忆睡眠做梦内容，很多情况下做梦过程都记不清，但是跟踪性研究表明，即使人们无法回忆起数十年或者一生中某个梦境，但事实上只要在适当的时刻，就会再度唤起人们的梦境回忆。

虽然确切的原因并不完全清楚，但是科学家们已经掌握睡眠记忆过程的一些重要信息，有助于我们解释奇特的梦境健忘现象。

当你醒来时，大脑海马体醒了吗？

2011年《神经元》杂志一项研究表明，当你入睡时，并不是所有大脑区域都同时进入睡眠状态。研究人员发现最后进入睡眠的大脑区域是海马体，这个弯曲大脑结构位于每个大脑半球的内部，对于短暂记忆转变为长期记忆至关重要。

安德里隆称，如果海马体是最后一个进入睡眠的大脑区域，那么海马体可能是最后苏醒的。因此你拥有一个时间窗口，苏醒时保留着梦境的短期记忆，但是由于海马体未完全苏醒，你的大脑不能保持记忆。

虽然这可能解释为什么梦境记忆如此短暂，但这并不意味着你的海马体整个晚上都不活跃。事实上，在夜晚睡眠时海马体非常活跃，似乎是在存储和保护现有记忆来巩固它们，而不是倾听来自外界的新体验。

安德里隆表示，数据表明在某些睡眠阶段，海马体向大脑皮层发送信息，这种单向性交流可实现从海马体发送记忆信息至大脑皮层长期性存储，但是最新信息不会被海马体记录。

当人们醒来时，大脑可能需要至少两分钟启动记忆编码能力。2017年，发表在《人类神经科学前沿》杂志的一篇研究报告中，法国研究人员监测了36位测试者的睡眠类型，其中18位测试者的睡眠报告显示他们能够记忆每天的梦境，另外18位测试者很少记忆他们的梦境。研究小组发现，与“少梦记忆者”相比，“多梦记忆者”夜晚醒来的次数较频繁。对于“多梦记忆者”而言，半夜醒来清醒持续时间平均为2分钟；对于“少梦记忆者”而言，半夜醒来清醒持续时间平均为1分钟。

与睡眠有关的神经递质

我们在睡眠时编码新记忆的能力差，与体内两种神经传导物质指数变化密切相关，这两种神经递质是乙酰胆碱（acetylcholine）和去甲肾上腺素（noradrenaline），它们对于保存记忆尤为重要。当我们入睡时，乙酰胆碱和去甲肾上腺素指数显著下降。

当我们进入快速眼动（REM）阶段，将出现一些奇特的事情，会出现一些生动的梦境。在该阶段中，乙酰胆碱指数恢复到了清醒状态，但是甲肾上腺素指数仍持续在较低等级。

迄今为止，科学家仍未揭晓其中的谜团，但是一些专家认为，神经递质的特殊结合可能是我们忘记梦境的主要原因。依据2017年《行为和大脑科学》杂志发表的一份研究报告，乙酰胆碱指数升高使大脑皮层处于一种类似清醒的状态，而睡眠中甲肾上腺素指数减少则会降低我们回忆精神异常的能力。

有时你的梦境不值得纪念

你是否还记得早晨刷牙时自己在想什么吗？我们的思维始终处于游荡状态，但是我们将多数想法都作为无关紧要的信息进行抛弃。美国塔夫斯大学医学院已故精神病学教授欧内斯特·哈特曼（Ernest Hartmann）曾在《科学美国人》杂志上发表文章指出，梦，尤其是平淡无奇的梦境内容，很可能大脑处理为“白日梦”，不值得进行记忆。

安德里隆表示，但是那些更生动、更情绪化、更清晰连贯的梦境更容易被记住，也许是因为它们引发更多的觉醒，这些梦境的组织叙述更容易进行存储。

美国哈佛大学医学院精神病学副教授罗伯特·斯蒂克哥德（Robert Stickgold）称，如果你想改善自己的梦境记忆，这里有一些技巧可以尝试一下。例如：建议人们晚上睡觉前喝水，这样可使人们半夜醒来上厕所。通常这样的午夜苏醒伴随着梦境记忆。

一些研究表明，一旦你返回床上睡觉，会反复提醒自己尽可能增加记忆梦境的机会，试着记忆保持梦境内容。当你完全醒来时，努力思索那些碎片式的梦境记忆：闭上眼睛、保持静思状态，反复增强梦境记忆，直到你的海马体捕获或者存储这些记忆。（叶倾城）