胰腺癌生存期延长3倍！成功关键是大麻素组合疗法？

来源：学术经纬

胰腺癌不但是世界上最致命的癌症种类之一，而且多年来的癌症研究并没有开发出有效的治疗方法。最近40年来，患者的5年生存率仍然在5%左右徘徊，在所有癌症种类中排在最低端。已有的标准化疗药物吉西他滨（gemcitabine）只能将患者的寿命延长几周。不过患者面临的这一困境有望得到改善，日前在《自然》出版集团旗下《Oncogene》期刊上发表的最新研究中，伦敦大学玛丽皇后学院的研究人员一举将胰腺癌的生存期延长了3倍，让我们来看看他们是如何取得了这一重大突破。

在这项研究中，研究人员希望找到治疗胰腺癌的新靶点，他们把注意力放在一个名为Gpr55的G蛋白偶联受体上。以往的科学研究表明Gpr55可能在多种癌症中起到关键性作用，但是还没有人直接检验过抑制Gpr55对癌症生存率的影响。

为了检验抑制Gpr55对胰腺癌的影响，研究人员首先用遗传学方法在小鼠中敲除了Gpr55基因。他们发现，在Gpr55基因缺失的胰腺癌小鼠模型中，小鼠的平均生存期延长了32.5天，这意味着Gpr55在胰腺癌细胞的增殖中起到重要作用。

▲敲除Gpr55基因的小鼠（红色），生存期有显著延长（图片来源：《Oncogene》）

在用遗传学方法验证了Gpr55的重要性之后，研究人员转向寻找能够抑制Gpr55的药物。在细胞培养实验中，他们发现两种Gpr55的抑制剂（大麻二酚和CID16020046）能够显著抑制胰腺癌细胞的增长。

在体外实验中验证了Gpr55抑制剂的作用后，研究人员决定在小鼠胰腺癌模型中检验大麻二酚在体内的功效。他们将携带胰腺癌肿瘤的小鼠分为3组，一组接受吉西他滨的治疗，一组接受大麻二酚的治疗，第三组接受吉西他滨和大麻二酚构成的组合疗法的治疗。

▲大麻二酚能提高标准疗法的效果（图片来源：《Oncogene》）

实验结果表明，接受大麻二酚单一疗法的小鼠的平均生存期为25.4天，接受吉西他滨单一疗法的小鼠的平均生存期为27.8天，两者疗效非常类似。但是当小鼠接受吉西他滨和大麻二酚的组合疗法时，研究人员获得了意想不到的惊喜：小鼠的平均生存期达到了52.7天，几乎是对照组（18.6天）的三倍！

那么是什么原因让大麻二酚和吉西他滨的组合有这么好的效果呢？

对胰腺癌细胞信号通路的进一步研究发现当肿瘤细胞接受吉西他滨治疗时，它们会通过多条信号通路产生对这一药物的抗性。药物抗性的产生是胰腺癌难治的重要原因之一，而大麻二酚能够抑制胰腺癌细胞产生抗性的信号通路，从而进一步加强吉西他滨的疗效。

看到大麻二酚中的大麻两字，有些读者可能会担心它的副作用，毕竟我们通常把大麻跟致幻剂和毒品联系在一起。事实上大麻包括多种成份，其中大麻二酚不但没有和毒品相关的致幻效果，而且它已经在临床上用于治疗焦虑和多发性硬化症等疾病。

▲美国FDA已经在今年6月批准了首款具有大麻活性成分的新药（图片来源：FDA官方截图）

“大麻二酚已经获得批准在临床使用，这意味着我们可以迅速在人类临床试验中检验它的疗效，”这项研究的负责人Falasca博士说：“如果我们可以在人类临床试验中重复它在动物实验中的疗效，大麻二酚几乎可以立刻在癌症治疗中使用，而不用等待监管机构的新药批准。”

这项研究同时表明，除了大麻二酚以外，其它抑制Gpr55的药物也可能与化疗一起组成治疗胰腺癌的有效疗法。我们期待研究人员进一步推进Gpr55靶向药物的临床研发，早日将改变胰腺癌患者生活的新药交到他们手中。