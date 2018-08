跳跃基因竟会挟持正常细胞，入侵卵子！

来源:学术经纬

市面上的玉米常见有五颜六色的玉米粒,这是天然玉米的自然现象。导致玉米粒出现不同颜色的是一种“跳跃基因”,名叫“转座子(transposon)”,它们是一类能够在基因组中进行“跳跃”移动的DNA序列,在生物中很常见,除了玉米粒之外,还有葡萄的颜色(紫色,绿色,红色等),血橙果肉的颜色(浅橙色到深红),番茄的形状等等,都与转座子和基因之间的作用有关。华盛顿卡内基研究所(Carnegie Institution of Washington)的Barbara McClintock博士首次在玉米中发现转座子现象,并在1983年因此荣获诺贝尔生理学或医学奖。

▲Barbara McClintock 的玉米样本和显微镜,现存于美国国立自然历史博物馆(图片来源:By The original uploader was PDH at English Wikipedia。; Original Repository and creator: Smithsonian Institution。 National Museum of American History [Public domain], via Wikimedia Commons)