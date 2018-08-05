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让癌细胞“休眠”？Nature首秀：一类奇妙的抗癌新药

让癌细胞“休眠”？Nature首秀：一类奇妙的抗癌新药
2018年08月05日 09:09 新浪科技综合
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　　来源：生物探索微信公众号

　　癌细胞很狡猾，善于伪装且分裂、转移能力强。科学家们一直试图针对性地“揪住它们”。近日，科学家们研发出一款新型抗癌药物——可以让癌细胞“永久休眠”。这一作用可以阻止癌症的恶化、复发，且不会像传统的放化疗那样产生难熬的副作用。

Killer T cells surround a cancer cell。 Credit： NIHKiller T cells surround a cancer cell。 Credit： NIH

　　

　　这一喜人的成果于8月1日发表在《Nature》期刊。来自于墨尔本3所科研机构的科学家们合力开发出首个“让癌细胞休眠”的抗癌药物，可以在不破坏细胞DNA的前提下阻止肿瘤生长和扩散。

　　这一创新为癌症患者提供了一种令人兴奋的治疗新选择，并且已经在血液癌、肝癌模型中表现出抑制癌症恶化和复发的良好效果。

　　01永久休眠

　　Walter and Eliza Hall研究所的副教授Tim Thomas、Anne Voss、Monash医药科学研究所的Jonathan Baell教授和来自于Cancers Therapeutics CRC的Brendon Monahan博士合作，试图弄清楚：抑制KAT6A、KAT6B是否有望成为一种新的抗癌疗法？

　　KAT6A和KAT6B两种蛋白都在驱动癌症发展中发挥着重要作用，特别是KAT6A在“最常见致癌基因”排行榜中位居12名，隶属于赖氨酸乙酰转移酶（KATs）蛋白家族。

　　“最初，我们在淋巴瘤动物模型中发现，敲除KAT6A基因能够让患癌动物的预期寿命延长3倍！认识到KAT6A是癌症的重要诱因后，我们开始寻找抑制这种蛋白质、治疗癌症的化合物。” Tim Thomas解释道，“在临床前测试中，这类化合物已经展现出巨大的抗癌潜力，我们对其有望成为抗癌新武器感到非常兴奋。”

　　Tim Thomas表示，这类新药是首个靶向抑制KAT6A和KAT6B蛋白的药物（WM-8014和WM-1119），其作用机制是切断癌细胞“触发”细胞周期以实现无限复制的通路。这一操作并不会让癌细胞死亡，但可以使它们不再能分裂、扩增，从而进入“休眠”状态。

　　在临床前模型中，这类化合物耐受性良好、对肿瘤细胞非常有效，且对健康细胞没有负面影响。

　　02没有更多的DNA损伤

　　科研人员在这类新药上投入了近10年的心血，它与标准的癌症疗法之间有一个关键的区别——不造成额外的DNA损伤。

　　通常，放化疗通过造成不可逆的DNA损伤诱导癌细胞死亡。但是，这些传统疗法并不只是针对癌细胞，也会对健康细胞造成损伤，从而引发令人痛苦的副作用，例如呕吐、疲劳、脱发和感染，甚至于一些长期影响（不孕、其他癌症风险增加）。

　　Anne Voss表示，“这种新型抗癌药物不会像化疗和放疗那样造成潜在的风险，它只会让癌细胞永久休眠。”

　　研究团队相信，这一药物可能对阻止癌症复发有效果。“在进入临床试验之前，我们依然有很多工作要做。但是，我们的研究表明，这一药物可以作为巩固疗法，在初次治疗之后使用，用于延缓或者防止癌症复发。” Anne Voss期望着。

 

　　参考资料：1）New anti-cancer drugs put cancers to sleep—permanently

　

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