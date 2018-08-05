远离乳腺癌！吃十字花科蔬菜与患乳腺癌风险降低11%

来源：奇点网

乳腺癌，无情地摧毁着女性的健康和美丽。

在美国，每8名妇女中就会有1人患乳腺癌。中国的情况也不容乐观，根据国家癌症中心数据显示，乳腺癌发病率位居女性恶性肿瘤的第1位。近些年来，乳腺癌发病还呈现出年轻化趋势[1]。

最近，发表在《国际癌症杂志》上的一项研究评估了特定果蔬与乳腺癌患病风险之间的联系[2]。研究发现，每天多吃蔬果的女性比少吃蔬果的女性患乳腺癌的风险降低了8.5%。其中，多吃十字花科蔬菜及黄色（橙色）蔬菜，与女性患乳腺癌的风险降低11%相关。

研究进一步发现，平时多吃蔬果与患恶性乳腺癌的风险更小有关。

本研究来自于两大队列，一个是美国护士健康研究（NHS， 1980-2012），另一个是 NHSII（1991-2013年）。两组队列的随访率都超过了96%，研究者对其中182145名年龄在27-59岁之间的女性在蔬果购买和蔬果摄入量等方面，进行了详尽的调查与分析。

首先，我们来看看蔬果的总体摄入量和患乳腺癌风险之间的联系。按照每人每天摄入蔬果的份量，将参与者分为了五组（<2.5份/天，2.5-3.5份/天，3.5-4.5份/天，4.5-5.5份/天，≥5.5份/天）。（一份蔬果：一杯生/熟绿叶蔬菜；半杯生/熟蔬菜+半杯生/熟水果）

数据显示，每天吃5.5份蔬果的人比吃少于2.5份蔬果的人，患乳腺癌风险降低了8.5%。也就是说，蔬果摄入量大的女性，与患乳腺癌的风险降低明显相关。

只说多吃蔬果，未免范围也太大了一些，能不能划一下重点？

蔬果总摄入量和降低乳腺癌风险的关系

研究人员精心为我们缩小了蔬菜的食用范围。本研究将参与者提及的蔬菜划分为五组（绿叶蔬菜组、黄/橙色蔬菜组、西红柿组、十字花科蔬菜组及其他），再进行风险分析。由数据可以看出，多吃十字花科蔬菜以及黄色（橙色）蔬菜的女性，与患乳腺癌的风险明显降低存在联系（平均降低了9.5%）。

令人意外的是，多吃西红柿貌似与乳腺癌预防之间关系不大。其余两组蔬菜也具有些许防癌作用，但平均降低患乳腺癌的风险率不到2%，远不及十字花科和黄（橙）色蔬菜。

咚咚咚，敲黑板，白菜、西兰花、紫甘蓝、白萝卜等都是生活中的常见的十字花科蔬菜。

那么，为什么单单只有十字花科蔬菜和黄（橙）色蔬菜这么神通广大，能有效预防乳腺癌，难道是因为它们形态立体，颜色亮丽？（看脸的世界，其他蔬菜集体表示不服）

十字花科蔬菜和黄（橙）色蔬菜很给力

为了解答这个疑问，研究者按照蔬果中营养元素（VC、α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、叶黄素）含量的高低，对蔬果进行了分组，以此来评估这些蔬果中的营养元素的防癌效果。结果发现，上述营养元素含量高蔬果预防乳腺癌效果杠杠滴，其中含α-胡萝卜素和维生素C高的蔬果，与降低乳腺癌风险相关性较大（平均降低8%）。

原来这些十字花科蔬菜预防乳腺癌效果那么好，莫非是它们富含这些营养元素？！

十字花科出色的防癌小能手，非西兰花莫属了（此处有链接）。它不止与乳腺癌预防有关，还与预防其他的癌症相关，包括前列腺癌[3]、结肠癌[4]、膀胱癌[5]等。

注意了，这些营养元素与防癌有关

总体来说，多吃蔬果与降低患乳腺癌的风险相关。那么这些蔬果对不同类型的乳腺癌患病风险又具有怎样的影响呢？

数据显示，蔬果总摄入量较高的女性与降低患各类型乳腺癌的风险有关。尤其对其中三种类型的乳腺癌影响最大：雌激素受体阴性乳腺癌（ER-）患病风险降低了12%；HER2阴性乳腺癌（HER2-enriched）患病风险降低了22%；基底细胞样乳腺癌（Basal-like）患病风险降低了15%。

虽然，这三种亚型在总体乳腺癌病例中所占比例不高，但是其具有复发率高、复发时间短和存活率较低的特点[6，7，8]。

如果多吃蔬果就能预防这些可怕的恶性乳腺癌，那简直不要太棒！行动起来吧，小伙伴们！

恶性乳腺癌无处藏身

另外，研究者把单一蔬果对雌激素受体阴性乳腺癌（ER-）患病风险的影响进行了分析。其中草莓、蓝莓是防癌能力较强；蔬菜的话，生菜、胡萝卜、冬瓜和花椰菜的防癌能力脱颖而出。

文中还有一个很特别的发现，喝鲜榨果汁居然与降低乳腺癌风险没有相关性。难道是榨汁过程破坏了水果中的营养成分，还是说榨完过后的滤渣才是精华。奇点糕对这一结果也是表示意外。

为了保证上述数据的准确性，研究者还对其他影响因素进行了相关性分析。在对绝经前和绝经后乳腺癌的单独评估中，发现两者存在相似的风险相关性，说明绝经这一因素不会影响该结果的准确性。蔬果摄入量与参与者的身体质量指数（BMI）、吸烟状况、良性乳腺癌病史、乳腺癌家族史之间的相关性均无统计学差异（P>0.05）。

其实，注重饮食的人，同时也会更加注重其他的生活习惯。这一点也在本研究中得到了验证。研究中提到那些多吃蔬果的人，动物脂肪的食用量越低，纤维摄入量越高，运动量也比较高，而且吸烟、饮酒的发生率较低。

“疾病预防”是最简单的事情，也是最难的事情，需要我们付出时间和精力去坚持！奇点糕希望各位女同胞们好好爱自己，同时也希望男同胞们给予女性更多的爱和包容！

参考资料：

[1] Hamilton J G。 Psychosocial aspects of risk perceptions for cardiovascular disease， breast cancer， and lung cancer in younger and older women[J]。 Dissertations & Theses - Gradworks， 2009。

[2] Maryam S。 Farvid ， Wendy Y。 Chen， Bernard A。 Rosner Fruit and vegetable consumption and breast cancer incidence： Repeated measures over 30 years of follow-up[J]。International Journal of Cancer，2018。

[3] Keum Y S， Khor T O， Lin W， et al。 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of broccoli sprouts on the suppression of prostate cancer in transgenic adenocarcinoma of mouse prostate （TRAMP） mice： implication of induction of Nrf2， HO-1 and apoptosis and the suppression of Akt-dependent kinase pa[J]。 Pharm Res， 2009， 26（10）：2324-2331。

[4] Lippmann D， Lehmann C， Florian S， et al。 Glucosinolates from pak choi and broccoli induce enzymes and inhibit inflammation and colon cancer differently[J]。 Food & Function， 2014， 5（6）：1073。

[5] Abbaoui B， Riedl K M， Ralston R A， et al。 Inhibition of bladder cancer by broccoli isothiocyanates sulforaphane and erucin： characterization， metabolism， and interconversion。[J]。 Molecular Nutrition & Food Research， 2012， 56（11）：1675-1687。

[6] Zhu L， Yang S。 Research advancement in breast cancer ER associated genes[J]。 Journal of Modern Oncology， 2015。

[7] Jia W J， Jia H X， Feng H Y， et al。 HER2-enriched tumors have the highest risk of local recurrence in Chinese patients treated with breast conservation therapy。[J]。 Asian Pac J Cancer Prev， 2014， 15（1）：315-320。

[8] Banerjee S， Reis-Filho J S， Ashley S， et al。 Banerjee S， Reis-Filho JS， Ashley S， et al。 Basal-like breast carcinomas： clinical outcome and response to chemotherapy[J]。 Journal of Clinical Pathology， 2006， 59（7）：729-735。

本文作者 | 大象君 代丝雨