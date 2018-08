远离乳腺癌！吃十字花科蔬菜与患乳腺癌风险降低11%

来源:奇点网

乳腺癌,无情地摧毁着女性的健康和美丽。

在美国,每8名妇女中就会有1人患乳腺癌。中国的情况也不容乐观,根据国家癌症中心数据显示,乳腺癌发病率位居女性恶性肿瘤的第1位。近些年来,乳腺癌发病还呈现出年轻化趋势[1]。

最近,发表在《国际癌症杂志》上的一项研究评估了特定果蔬与乳腺癌患病风险之间的联系[2]。研究发现,每天多吃蔬果的女性比少吃蔬果的女性患乳腺癌的风险降低了8.5%。其中,多吃十字花科蔬菜及黄色(橙色)蔬菜,与女性患乳腺癌的风险降低11%相关。

研究进一步发现,平时多吃蔬果与患恶性乳腺癌的风险更小有关。

本研究来自于两大队列,一个是美国护士健康研究(NHS, 1980-2012),另一个是 NHSII(1991-2013年)。两组队列的随访率都超过了96%,研究者对其中182145名年龄在27-59岁之间的女性在蔬果购买和蔬果摄入量等方面,进行了详尽的调查与分析。

首先,我们来看看蔬果的总体摄入量和患乳腺癌风险之间的联系。按照每人每天摄入蔬果的份量,将参与者分为了五组(<2.5份/天,2.5-3.5份/天,3.5-4.5份/天,4.5-5.5份/天,≥5.5份/天)。(一份蔬果:一杯生/熟绿叶蔬菜;半杯生/熟蔬菜+半杯生/熟水果)

数据显示,每天吃5.5份蔬果的人比吃少于2.5份蔬果的人,患乳腺癌风险降低了8.5%。也就是说,蔬果摄入量大的女性,与患乳腺癌的风险降低明显相关。

只说多吃蔬果,未免范围也太大了一些,能不能划一下重点?

蔬果总摄入量和降低乳腺癌风险的关系

研究人员精心为我们缩小了蔬菜的食用范围。本研究将参与者提及的蔬菜划分为五组(绿叶蔬菜组、黄/橙色蔬菜组、西红柿组、十字花科蔬菜组及其他),再进行风险分析。由数据可以看出,多吃十字花科蔬菜以及黄色(橙色)蔬菜的女性,与患乳腺癌的风险明显降低存在联系(平均降低了9.5%)。

令人意外的是,多吃西红柿貌似与乳腺癌预防之间关系不大。其余两组蔬菜也具有些许防癌作用,但平均降低患乳腺癌的风险率不到2%,远不及十字花科和黄(橙)色蔬菜。

咚咚咚,敲黑板,白菜、西兰花、紫甘蓝、白萝卜等都是生活中的常见的十字花科蔬菜。

那么,为什么单单只有十字花科蔬菜和黄(橙)色蔬菜这么神通广大,能有效预防乳腺癌,难道是因为它们形态立体,颜色亮丽?(看脸的世界,其他蔬菜集体表示不服)

十字花科蔬菜和黄(橙)色蔬菜很给力

为了解答这个疑问,研究者按照蔬果中营养元素(VC、α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、叶黄素)含量的高低,对蔬果进行了分组,以此来评估这些蔬果中的营养元素的防癌效果。结果发现,上述营养元素含量高蔬果预防乳腺癌效果杠杠滴,其中含α-胡萝卜素和维生素C高的蔬果,与降低乳腺癌风险相关性较大(平均降低8%)。

原来这些十字花科蔬菜预防乳腺癌效果那么好,莫非是它们富含这些营养元素?!

十字花科出色的防癌小能手,非西兰花莫属了(此处有链接)。它不止与乳腺癌预防有关,还与预防其他的癌症相关,包括前列腺癌[3]、结肠癌[4]、膀胱癌[5]等。

注意了,这些营养元素与防癌有关

总体来说,多吃蔬果与降低患乳腺癌的风险相关。那么这些蔬果对不同类型的乳腺癌患病风险又具有怎样的影响呢?

数据显示,蔬果总摄入量较高的女性与降低患各类型乳腺癌的风险有关。尤其对其中三种类型的乳腺癌影响最大:雌激素受体阴性乳腺癌(ER-)患病风险降低了12%;HER2阴性乳腺癌(HER2-enriched)患病风险降低了22%;基底细胞样乳腺癌(Basal-like)患病风险降低了15%。

虽然,这三种亚型在总体乳腺癌病例中所占比例不高,但是其具有复发率高、复发时间短和存活率较低的特点[6,7,8]。

如果多吃蔬果就能预防这些可怕的恶性乳腺癌,那简直不要太棒!行动起来吧,小伙伴们!

恶性乳腺癌无处藏身

另外,研究者把单一蔬果对雌激素受体阴性乳腺癌(ER-)患病风险的影响进行了分析。其中草莓、蓝莓是防癌能力较强;蔬菜的话,生菜、胡萝卜、冬瓜和花椰菜的防癌能力脱颖而出。

文中还有一个很特别的发现,喝鲜榨果汁居然与降低乳腺癌风险没有相关性。难道是榨汁过程破坏了水果中的营养成分,还是说榨完过后的滤渣才是精华。奇点糕对这一结果也是表示意外。

为了保证上述数据的准确性,研究者还对其他影响因素进行了相关性分析。在对绝经前和绝经后乳腺癌的单独评估中,发现两者存在相似的风险相关性,说明绝经这一因素不会影响该结果的准确性。蔬果摄入量与参与者的身体质量指数(BMI)、吸烟状况、良性乳腺癌病史、乳腺癌家族史之间的相关性均无统计学差异(P>0.05)。

其实,注重饮食的人,同时也会更加注重其他的生活习惯。这一点也在本研究中得到了验证。研究中提到那些多吃蔬果的人,动物脂肪的食用量越低,纤维摄入量越高,运动量也比较高,而且吸烟、饮酒的发生率较低。

“疾病预防”是最简单的事情,也是最难的事情,需要我们付出时间和精力去坚持!奇点糕希望各位女同胞们好好爱自己,同时也希望男同胞们给予女性更多的爱和包容!

本文作者 | 大象君 代丝雨