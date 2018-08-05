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远离乳腺癌！吃十字花科蔬菜与患乳腺癌风险降低11%

远离乳腺癌！吃十字花科蔬菜与患乳腺癌风险降低11%
2018年08月05日 07:52 新浪科技综合
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　　来源：奇点网

　　乳腺癌，无情地摧毁着女性的健康和美丽。

　　在美国，每8名妇女中就会有1人患乳腺癌。中国的情况也不容乐观，根据国家癌症中心数据显示，乳腺癌发病率位居女性恶性肿瘤的第1位。近些年来，乳腺癌发病还呈现出年轻化趋势[1]。

　　最近，发表在《国际癌症杂志》上的一项研究评估了特定果蔬与乳腺癌患病风险之间的联系[2]。研究发现，每天多吃蔬果的女性比少吃蔬果的女性患乳腺癌的风险降低了8.5%。其中，多吃十字花科蔬菜及黄色（橙色）蔬菜，与女性患乳腺癌的风险降低11%相关。

　　研究进一步发现，平时多吃蔬果与患恶性乳腺癌的风险更小有关。

　　本研究来自于两大队列，一个是美国护士健康研究（NHS， 1980-2012），另一个是 NHSII（1991-2013年）。两组队列的随访率都超过了96%，研究者对其中182145名年龄在27-59岁之间的女性在蔬果购买和蔬果摄入量等方面，进行了详尽的调查与分析。

　　首先，我们来看看蔬果的总体摄入量和患乳腺癌风险之间的联系。按照每人每天摄入蔬果的份量，将参与者分为了五组（<2.5份/天，2.5-3.5份/天，3.5-4.5份/天，4.5-5.5份/天，≥5.5份/天）。（一份蔬果：一杯生/熟绿叶蔬菜；半杯生/熟蔬菜+半杯生/熟水果）

　　数据显示，每天吃5.5份蔬果的人比吃少于2.5份蔬果的人，患乳腺癌风险降低了8.5%。也就是说，蔬果摄入量大的女性，与患乳腺癌的风险降低明显相关。

　　只说多吃蔬果，未免范围也太大了一些，能不能划一下重点？

蔬果总摄入量和降低乳腺癌风险的关系蔬果总摄入量和降低乳腺癌风险的关系

　　研究人员精心为我们缩小了蔬菜的食用范围。本研究将参与者提及的蔬菜划分为五组（绿叶蔬菜组、黄/橙色蔬菜组、西红柿组、十字花科蔬菜组及其他），再进行风险分析。由数据可以看出，多吃十字花科蔬菜以及黄色（橙色）蔬菜的女性，与患乳腺癌的风险明显降低存在联系（平均降低了9.5%）。

　　令人意外的是，多吃西红柿貌似与乳腺癌预防之间关系不大。其余两组蔬菜也具有些许防癌作用，但平均降低患乳腺癌的风险率不到2%，远不及十字花科和黄（橙）色蔬菜。

　　咚咚咚，敲黑板，白菜、西兰花、紫甘蓝、白萝卜等都是生活中的常见的十字花科蔬菜。

　　那么，为什么单单只有十字花科蔬菜和黄（橙）色蔬菜这么神通广大，能有效预防乳腺癌，难道是因为它们形态立体，颜色亮丽？（看脸的世界，其他蔬菜集体表示不服）

十字花科蔬菜和黄（橙）色蔬菜很给力十字花科蔬菜和黄（橙）色蔬菜很给力

　　为了解答这个疑问，研究者按照蔬果中营养元素（VC、α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、叶黄素）含量的高低，对蔬果进行了分组，以此来评估这些蔬果中的营养元素的防癌效果。结果发现，上述营养元素含量高蔬果预防乳腺癌效果杠杠滴，其中含α-胡萝卜素和维生素C高的蔬果，与降低乳腺癌风险相关性较大（平均降低8%）。

　　原来这些十字花科蔬菜预防乳腺癌效果那么好，莫非是它们富含这些营养元素？！

　　十字花科出色的防癌小能手，非西兰花莫属了（此处有链接）。它不止与乳腺癌预防有关，还与预防其他的癌症相关，包括前列腺癌[3]、结肠癌[4]、膀胱癌[5]等。

注意了，这些营养元素与防癌有关注意了，这些营养元素与防癌有关

　　总体来说，多吃蔬果与降低患乳腺癌的风险相关。那么这些蔬果对不同类型的乳腺癌患病风险又具有怎样的影响呢？

　　数据显示，蔬果总摄入量较高的女性与降低患各类型乳腺癌的风险有关。尤其对其中三种类型的乳腺癌影响最大：雌激素受体阴性乳腺癌（ER-）患病风险降低了12%；HER2阴性乳腺癌（HER2-enriched）患病风险降低了22%；基底细胞样乳腺癌（Basal-like）患病风险降低了15%。

　　虽然，这三种亚型在总体乳腺癌病例中所占比例不高，但是其具有复发率高、复发时间短和存活率较低的特点[6，7，8]。

　　如果多吃蔬果就能预防这些可怕的恶性乳腺癌，那简直不要太棒！行动起来吧，小伙伴们！

恶性乳腺癌无处藏身恶性乳腺癌无处藏身

　　另外，研究者把单一蔬果对雌激素受体阴性乳腺癌（ER-）患病风险的影响进行了分析。其中草莓、蓝莓是防癌能力较强；蔬菜的话，生菜、胡萝卜、冬瓜和花椰菜的防癌能力脱颖而出。

　　文中还有一个很特别的发现，喝鲜榨果汁居然与降低乳腺癌风险没有相关性。难道是榨汁过程破坏了水果中的营养成分，还是说榨完过后的滤渣才是精华。奇点糕对这一结果也是表示意外。

　　为了保证上述数据的准确性，研究者还对其他影响因素进行了相关性分析。在对绝经前和绝经后乳腺癌的单独评估中，发现两者存在相似的风险相关性，说明绝经这一因素不会影响该结果的准确性。蔬果摄入量与参与者的身体质量指数（BMI）、吸烟状况、良性乳腺癌病史、乳腺癌家族史之间的相关性均无统计学差异（P>0.05）。

　　其实，注重饮食的人，同时也会更加注重其他的生活习惯。这一点也在本研究中得到了验证。研究中提到那些多吃蔬果的人，动物脂肪的食用量越低，纤维摄入量越高，运动量也比较高，而且吸烟、饮酒的发生率较低。

　　“疾病预防”是最简单的事情，也是最难的事情，需要我们付出时间和精力去坚持！奇点糕希望各位女同胞们好好爱自己，同时也希望男同胞们给予女性更多的爱和包容！

　　参考资料：

　　[1] Hamilton J G。 Psychosocial aspects of risk perceptions for cardiovascular disease， breast cancer， and lung cancer in younger and older women[J]。 Dissertations & Theses - Gradworks， 2009。

　　[2] Maryam S。 Farvid ， Wendy Y。 Chen， Bernard A。 Rosner  Fruit and vegetable consumption and breast cancer incidence： Repeated measures over 30 years of follow-up[J]。International Journal of Cancer，2018。

　　[3] Keum Y S， Khor T O， Lin W， et al。 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of broccoli sprouts on the suppression of prostate cancer in transgenic adenocarcinoma of mouse prostate （TRAMP） mice： implication of induction of Nrf2， HO-1 and apoptosis and the suppression of Akt-dependent kinase pa[J]。 Pharm Res， 2009， 26（10）：2324-2331。

　　[4] Lippmann D， Lehmann C， Florian S， et al。 Glucosinolates from pak choi and broccoli induce enzymes and inhibit inflammation and colon cancer differently[J]。 Food & Function， 2014， 5（6）：1073。

　　[5] Abbaoui B， Riedl K M， Ralston R A， et al。 Inhibition of bladder cancer by broccoli isothiocyanates sulforaphane and erucin： characterization， metabolism， and interconversion。[J]。 Molecular Nutrition & Food Research， 2012， 56（11）：1675-1687。

　　[6] Zhu L， Yang S。 Research advancement in breast cancer ER associated genes[J]。 Journal of Modern Oncology， 2015。

　　[7] Jia W J， Jia H X， Feng H Y， et al。 HER2-enriched tumors have the highest risk of local recurrence in Chinese patients treated with breast conservation therapy。[J]。 Asian Pac J Cancer Prev， 2014， 15（1）：315-320。

　　[8] Banerjee S， Reis-Filho J S， Ashley S， et al。 Banerjee S， Reis-Filho JS， Ashley S， et al。 Basal-like breast carcinomas： clinical outcome and response to chemotherapy[J]。 Journal of Clinical Pathology， 2006， 59（7）：729-735。

　　本文作者  |  大象君  代丝雨

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