高脂饮食是脱发元凶！新研究可让毛发恢复如初

来源：环球科学ScientificAmerican

目前脱发问题正困扰着全世界的人群，并且逐渐向低龄人群蔓延。科学界一直试图找出脱发背后的元凶，主要锁定在基因和免疫方向。但日前一项研究指出，高脂类饮食会显著造成皮肤炎症以及毛发脱落，并且抑制糖鞘脂的合成会恢复毛发生长。这给未来治疗脱发问题提供了新的思路。

根据《中国脱发人群调查》显示，我国目前有2亿脱发人群，男性约1.3亿，女性约0.7亿。脱发也就是俗称的秃顶，已经不再是中年人群才会产生的问题，正逐渐向低龄人群蔓延，脱发男性中约有60%在25-30周岁便开始产生脱发困扰。脱发往往还会伴随着皮肤的皮脂分泌过多以及皮炎的发生，给头皮微环境带来巨大损害。皮脂堵塞毛囊，引起毛囊坏死，或者过度挠头皮都会造成脱发。目前常用的治疗手段为米诺地尔等外用药，或者口服非那雄胺等药物来缓解脱发症状，但无法逆转已经脱发的现实，除非用植发等手段。

目前约翰霍普斯金大学的研究者有了新的发现，食用高脂和高胆固醇饲料的小鼠，更加容易地出现毛发脱色变白，大区域脱毛，以及皮肤炎症等皮肤病症，并伴随着糖鞘脂（GSLs）的升高。在给小鼠服用D-PDMP（一种糖鞘脂合成抑制剂）之后，这些炎症和毛发脱落症状得到了逆转。

这项研究日前发表于Nature子刊《科学通报》上

“我们还需要更进一步的研究，但是目前的结果，对治疗皮肤疾病的药物开发提供了希望，例如由糖尿病或者手术带来的皮肤性损伤。” Subroto Chatterjee表示，Chatterjee是约翰霍普金斯大学医学院教授，同时也是文章的通讯作者。

高脂造成脱发

正常情况下，皮脂对于人类皮肤来说非常关键，可以维持皮肤润滑，保证皮肤屏障的稳定。但是一旦过量就会给皮肤带来损伤，包括炎症以及脱发等问题。由于皮肤的特殊结构，皮肤里的真皮细胞不仅仅自己生成糖鞘脂（GSLs），还会从身体微环境中吸收。因此糖鞘脂对皮肤的稳态可能有着重要的生物学意义。

Chatterjee和他的团队选择了一组特殊的小鼠模型，这种小鼠具有脂肪和胆固醇处理缺陷，静脉中会滞留过剩的脂肪和胆固醇化合物，因此会极大地影响皮肤吸收糖鞘脂的正常状态。

研究者之后将小鼠分为两组，给一组小鼠提供高脂肪和胆固醇的饲料，另一组喂食标准的饲料。两组小鼠都是从12周鼠龄开始实验，并持续到20周龄。

与正常饮食的小鼠相比，食用高脂饲料的小鼠在两个月后，会出现皮肤斑秃和毛色变白的现象。在食用高脂食物持续更长时间，小鼠36周龄时，75%的小鼠出现了毛发脱落，并且秃毛的区域更多，更大。

高脂饮食小鼠（右）明显出现脱毛现象

论文重点提到的糖鞘脂（GSLs）是细胞膜上的一个重要组成成分，影响着许多生物学的功能。糖鞘脂通常是鞘脂和葡萄糖等单糖分子经过一系列生化反应合成的。最主要的包括葡糖神经酰胺，乳糖神经酰胺等。糖鞘脂构成绝大多数类型的人类皮脂，它通常会被运输到皮肤表面，维持皮脂和皮肤结构功能。

脱发逆转

为了验证糖鞘脂对皮肤的外观以及功能是怎样起到作用的，最好的办法就是对其合成过程进行人为的调控。D-PDMP就是一类糖鞘脂合成抑制剂，研究者通过给实验鼠喂食该药物，观察糖鞘脂合成抑制后会不会逆转GSLs带来的有害影响。

在小鼠20周龄开始，研究者开始同时给两组小鼠服用化合物D-PDMP，并进行梯度浓度对照。在持续约4个月后，服用D-PDMP的高脂饮食小鼠，开始重新长出毛发，恢复毛发颜色，并且减少了皮肤炎症。研究者采用了液体和胶囊两种类型传递药物，发现每千克体重1毫克胶囊D-PDMP的效果与10毫克液体D-PDMP的效果相同。 这表明胶囊包封形式的D-PDMP是更好的药物递送方式。

高脂饮食小鼠服用D-PDMP后，脱毛症状得到恢复（E-F-G）

研究团队接下来在显微镜下观测了老鼠的皮肤，发现高脂饮食的老鼠，皮肤表面有嗜中性粒细胞的渗透。这种细胞是血液中的一种白细胞，它的出现通常意味着皮肤炎症的发生。在D-PDMP胶囊服用后，小鼠的皮肤上该细胞的个数明显减少，暗示着皮肤炎症和损伤的降低。

高脂饮食小鼠（红）在服用D-PDMP后炎症细胞显著下调（蓝）

同时，研究者还对小鼠体内几种糖鞘脂成分进行了检测和定量分析。与正常饮食组相比，高脂饮食组的小鼠的神经酰胺（有益）水平急剧下降，但是乳糖神经酰胺（糖鞘脂）却增加了三倍之多，说明皮肤炎症处于高发状态。在D-PDMP处理过后，神经酰胺水平迅速回复到了正常的水平，意味着皮肤稳态正在恢复。

“我们的研究发现高脂肪和胆固醇的饮食，会造成毛发丢失，毛发褪色以及皮肤炎症等现象，我们相信这种现象同样会在人类中出现，如果饮食的脂肪和胆固醇含量过高，会造成脱发，白发等症状。” Chatterjee表示。

当然整个研究还需要进行更多的动物实验，来保证实验结果的准确并且在此基础上延伸。D-PDMP这种化合物究竟在何种浓度就会促进愈伤和恢复毛发生长，还需要进一步进行定量分析。

目前研究者表示，D-PDMP在小鼠中的表现优异，并不意味可以立即在人身上使用和见效。但是这些研究可以为解决人类脱发问题提供一个新的靶点思路，作为将来口服型药物研发的基础。

“我们希望在将来，这项研究的结果可以让医学界更快速和有效地治疗秃顶，改善白发等问题。” Chatterjee表示。

撰文：杨心舟

论文链接：https：//www.nature.com/articles/s41598-018-28663-9#article-comments