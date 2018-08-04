新浪科技> 科学探索> 生命医学 > 正文

高脂饮食是脱发元凶！新研究可让毛发恢复如初

高脂饮食是脱发元凶！新研究可让毛发恢复如初
2018年08月04日 09:25 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：环球科学ScientificAmerican

　　目前脱发问题正困扰着全世界的人群，并且逐渐向低龄人群蔓延。科学界一直试图找出脱发背后的元凶，主要锁定在基因和免疫方向。但日前一项研究指出，高脂类饮食会显著造成皮肤炎症以及毛发脱落，并且抑制糖鞘脂的合成会恢复毛发生长。这给未来治疗脱发问题提供了新的思路。

　　根据《中国脱发人群调查》显示，我国目前有2亿脱发人群，男性约1.3亿，女性约0.7亿。脱发也就是俗称的秃顶，已经不再是中年人群才会产生的问题，正逐渐向低龄人群蔓延，脱发男性中约有60%在25-30周岁便开始产生脱发困扰。脱发往往还会伴随着皮肤的皮脂分泌过多以及皮炎的发生，给头皮微环境带来巨大损害。皮脂堵塞毛囊，引起毛囊坏死，或者过度挠头皮都会造成脱发。目前常用的治疗手段为米诺地尔等外用药，或者口服非那雄胺等药物来缓解脱发症状，但无法逆转已经脱发的现实，除非用植发等手段。

　　目前约翰霍普斯金大学的研究者有了新的发现，食用高脂和高胆固醇饲料的小鼠，更加容易地出现毛发脱色变白，大区域脱毛，以及皮肤炎症等皮肤病症，并伴随着糖鞘脂（GSLs）的升高。在给小鼠服用D-PDMP（一种糖鞘脂合成抑制剂）之后，这些炎症和毛发脱落症状得到了逆转。

这项研究日前发表于Nature子刊《科学通报》上这项研究日前发表于Nature子刊《科学通报》上

　　“我们还需要更进一步的研究，但是目前的结果，对治疗皮肤疾病的药物开发提供了希望，例如由糖尿病或者手术带来的皮肤性损伤。” Subroto Chatterjee表示，Chatterjee是约翰霍普金斯大学医学院教授，同时也是文章的通讯作者。

　　高脂造成脱发

　　正常情况下，皮脂对于人类皮肤来说非常关键，可以维持皮肤润滑，保证皮肤屏障的稳定。但是一旦过量就会给皮肤带来损伤，包括炎症以及脱发等问题。由于皮肤的特殊结构，皮肤里的真皮细胞不仅仅自己生成糖鞘脂（GSLs），还会从身体微环境中吸收。因此糖鞘脂对皮肤的稳态可能有着重要的生物学意义。

　　Chatterjee和他的团队选择了一组特殊的小鼠模型，这种小鼠具有脂肪和胆固醇处理缺陷，静脉中会滞留过剩的脂肪和胆固醇化合物，因此会极大地影响皮肤吸收糖鞘脂的正常状态。

　　研究者之后将小鼠分为两组，给一组小鼠提供高脂肪和胆固醇的饲料，另一组喂食标准的饲料。两组小鼠都是从12周鼠龄开始实验，并持续到20周龄。

　　与正常饮食的小鼠相比，食用高脂饲料的小鼠在两个月后，会出现皮肤斑秃和毛色变白的现象。在食用高脂食物持续更长时间，小鼠36周龄时，75%的小鼠出现了毛发脱落，并且秃毛的区域更多，更大。

高脂饮食小鼠（右）明显出现脱毛现象高脂饮食小鼠（右）明显出现脱毛现象

　　论文重点提到的糖鞘脂（GSLs）是细胞膜上的一个重要组成成分，影响着许多生物学的功能。糖鞘脂通常是鞘脂和葡萄糖等单糖分子经过一系列生化反应合成的。最主要的包括葡糖神经酰胺，乳糖神经酰胺等。糖鞘脂构成绝大多数类型的人类皮脂，它通常会被运输到皮肤表面，维持皮脂和皮肤结构功能。

　　脱发逆转

　　为了验证糖鞘脂对皮肤的外观以及功能是怎样起到作用的，最好的办法就是对其合成过程进行人为的调控。D-PDMP就是一类糖鞘脂合成抑制剂，研究者通过给实验鼠喂食该药物，观察糖鞘脂合成抑制后会不会逆转GSLs带来的有害影响。

　　在小鼠20周龄开始，研究者开始同时给两组小鼠服用化合物D-PDMP，并进行梯度浓度对照。在持续约4个月后，服用D-PDMP的高脂饮食小鼠，开始重新长出毛发，恢复毛发颜色，并且减少了皮肤炎症。研究者采用了液体和胶囊两种类型传递药物，发现每千克体重1毫克胶囊D-PDMP的效果与10毫克液体D-PDMP的效果相同。 这表明胶囊包封形式的D-PDMP是更好的药物递送方式。 

高脂饮食小鼠服用D-PDMP后，脱毛症状得到恢复（E-F-G）高脂饮食小鼠服用D-PDMP后，脱毛症状得到恢复（E-F-G）

　　研究团队接下来在显微镜下观测了老鼠的皮肤，发现高脂饮食的老鼠，皮肤表面有嗜中性粒细胞的渗透。这种细胞是血液中的一种白细胞，它的出现通常意味着皮肤炎症的发生。在D-PDMP胶囊服用后，小鼠的皮肤上该细胞的个数明显减少，暗示着皮肤炎症和损伤的降低。

高脂饮食小鼠（红）在服用D-PDMP后炎症细胞显著下调（蓝）高脂饮食小鼠（红）在服用D-PDMP后炎症细胞显著下调（蓝）

　　同时，研究者还对小鼠体内几种糖鞘脂成分进行了检测和定量分析。与正常饮食组相比，高脂饮食组的小鼠的神经酰胺（有益）水平急剧下降，但是乳糖神经酰胺（糖鞘脂）却增加了三倍之多，说明皮肤炎症处于高发状态。在D-PDMP处理过后，神经酰胺水平迅速回复到了正常的水平，意味着皮肤稳态正在恢复。

　　“我们的研究发现高脂肪和胆固醇的饮食，会造成毛发丢失，毛发褪色以及皮肤炎症等现象，我们相信这种现象同样会在人类中出现，如果饮食的脂肪和胆固醇含量过高，会造成脱发，白发等症状。” Chatterjee表示。

　　当然整个研究还需要进行更多的动物实验，来保证实验结果的准确并且在此基础上延伸。D-PDMP这种化合物究竟在何种浓度就会促进愈伤和恢复毛发生长，还需要进一步进行定量分析。

　　目前研究者表示，D-PDMP在小鼠中的表现优异，并不意味可以立即在人身上使用和见效。但是这些研究可以为解决人类脱发问题提供一个新的靶点思路，作为将来口服型药物研发的基础。

　　“我们希望在将来，这项研究的结果可以让医学界更快速和有效地治疗秃顶，改善白发等问题。” Chatterjee表示。

　　撰文：杨心舟

　　论文链接：https：//www.nature.com/articles/s41598-018-28663-9#article-comments

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有