“热到想死”是真的 数据证明确实有人热的去自杀了

来源：狂丸科学

正值高温预警和暴雨预警轮番轰炸、天上下热水的日子，但大多数人都很难想象，高温对人类竟会造成如此大的影响。

高温不仅能让我们心情烦躁、热到融化，来自斯坦福大学的地球系统科学教授Marshall Burke告诉我们，真的还可以让人‘热到想死’。

今年七月，Nature期刊分刊Nature Climate Change刊登了一篇关于高温与自杀率关系的论文，论文中称，自杀率会随着温度上升而提高。

研究团队对美国和墨西哥两国几十年来的自杀率和气温关系建立了数学模型，数据分别来自美国疾病控制和预防中心，以及墨西哥国家统计和地理研究所，包括美国1968年-2004年间约85万起自杀事件和墨西哥1990年-2010年间约61万起自杀事件。

结果发现，只要当月度气温上升1摄氏度，两国的自杀率就分别上升了0.68%和2.1%。

两者大致成线性关系，适用广泛，且非常稳定，很能禁得住时间和距离的考验，管你在寒冷的阿拉斯加还是炎热的佛罗里达，是空调吹风还是蒸发散热，有钱没钱都一样，只要温度升高，自杀率蹭蹭的往上涨。

为了进一步确定高温对人类心理状况的影响，研究团队还对近14个月内6.2亿条包含消极内容的推特内容进行了爬取，发现随着温度升高，人们会更多的在社交平台使用负面情绪的词汇。

虽然绝大多数人都只是在网上发发牢骚，不见得就要真的去搞极端，但起码表现了一种明确的倾向，高温确实能搞垮人们的精神状态。

早先还曾有实验表明，气候变化因素对暴力事件的发生也有一定贡献，约占4%。这点倒是很好理解，易燃易爆环境确实要禁止烟火，人们在不便说话的情况下，对肢体语言的应用就会比较广泛。

其实早在19世纪初，就已经有医生注意到每年的夏天都会有一波“自杀高峰”。在上世纪末和本世纪初，也有一些零星的研究表示温度会心理状况的影响，指出气候变化可能会带来的负面心理健康影响。

比如2012年刊登在Climactic Change上一篇论文就表示，高温和故意的自我伤害之间存在着一些关系。

但在那时，人们很难把这和气温扯上关系，当然，即使是现在，大多数人也觉得因为高温自杀实在是有点扯。

所以说，低碳环保生活，给地球降降温啥的，本质真的不是在拯救母星，完全是为人类自己着想，毕竟不管外面是23度还是233度，地球都不会散架撂挑子，倒是人类，是真的撑不下去。现在看来，‘我的命都是空调给的’这句话，确实颇有道理。