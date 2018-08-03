中科院研究组利用基因操作技术 可完全抑制肺癌发生

来源：科技日报

肺癌是所有肿瘤病症中致死率最高的恶魔。日前，从中科院昆明动物研究所传来了好消息，该所肿瘤干细胞生物学学科组已成功揭示癌基因维持肺癌的发生机制。该成果已在线发表于国际期刊《治疗诊断学》。

据介绍，HUWE1基因是一种泛素化连接酶，它可通过调节底物的稳定性，控制着细胞内大量与肿瘤发生密切相关的生物学过程，例如DNA损伤修复、细胞增殖、凋亡、分化以及细胞内稳态等。大量文献均表明HUWE1在肺癌中过表达，并且HUWE1的过表达可能导致更差的预后，这意味着HUWE1在肺癌中具有癌基因的功能。

为了研究HUWE1在肺癌中的作用机制，赵旭东研究组利用基因操作技术，在肺腺癌细胞系将其敲除，发现HUWE1缺失显著抑制肿瘤细胞的增殖、克隆形成以及致瘤能力。检测HUWE1敲除后其主要底物表达，发现人体抑癌基因P53变化最为显著。进一步的研究显示，HUWE1敲除导致人体抑癌基因P53累积，可抑制肿瘤的发生。这不仅抑制了细胞周期控制复合物活性，从而使肺癌细胞发生阻滞，还下调了缺氧诱导因子，阻止肿瘤内血管生成。为了更深入阐述这种癌基因的作用，他们利用遗传工程小鼠构建了小鼠肺癌模型，发现这种癌基因敲除完全抑制肺癌的发生。结果证明，癌基因HUWE1在肺癌发生发展中充当着必要的角色。

此外，癌基因MDM2也被认为是标记P53人体抑癌基因并促使其降解的主要连接酶；已有结果显示大量抑制癌基因活性激活P53的小分子化合物，都具有明显的抗肿瘤活性。通过分析肺癌数据，研究人员发现MDM2在肺癌和癌旁组织中的表达差异远不及HUWE1显著，并且生存曲线显示MDM2的表达与病人预后没有直接关联。因此在肺癌中HUWE1可能比MDM2更适合作为治疗靶点。