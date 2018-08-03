胆固醇真是“健康杀手”吗？来听听它自己怎么说吧

亲爱的读者朋友：

大家好！

我是胆固醇，相信大家对我并不陌生，这些年来大家喜欢叫我“健康杀手”，谈到我都避而远之，其实我真的挺委屈，我和蛋白质，维生素一样，都是身体不可或缺的物质，今天我决定通过这份自述信让大家走近我，真正了解我。

先来认识认识我

除了“胆固醇”，你还可以叫我胆甾醇，我是一种环戊烷多氢菲的衍生物，不溶于水和血液。早在18世纪，人们就已经从胆石中发现了我，1816年，化学家本歇尔给我取了一个好听又响亮的名字—胆固醇！

图1 胆固醇的化学式图（来源：维基百科）

我广泛存在于动物体内，尤以脑及神经组织中最为丰富，在肾、脾、皮肤、肝和胆汁中含量也很高。

在动物组织细胞中，我不仅参与形成细胞膜（图2），也是几种生化途径的前体分子，例如，我是合成维生素D和所有类固醇激素的前体分子，包括肾上腺激素皮质醇、醛固酮，以及性激素黄体酮，雌激素和睾酮及其衍生物。所以我非但不是对人体有害的物质，还是体内所不可缺少的呢！

图2 胆固醇参与细胞膜的形成

成年人除脑组织外各种组织都能合成胆固醇，其中肝脏和肠粘膜是合成的主要场所，体内胆固醇70~80%由肝脏合成，10%由小肠合成，肝脏将胆固醇排泄到胆汁液中，然后储存在胆囊中[1][2][3]。

许多人误认为我就是脂肪 ，特别是喜欢苗条的女生，就像遇到洪水猛兽一样对我避而远之，但是，敲黑板的时候到了！脂类是油、脂肪、类脂的总称。脂肪是由甘油和脂肪酸组成的三酰甘油酯，而我，属于类脂的一员，类脂，顾名思义，就是“类似脂肪”的意思，所以，虽然我和脂肪有许多共性，同属脂类，但我们的构造和功能是不同的哦！而且胆固醇高低与肥胖没有直接的关系，胆固醇高并不是胖人的专利，瘦人照样可以拥有！但摄入过多高脂食物，缺乏运动是造成胆固醇高和肥胖的共同原因之一。

我怎么就背上了“健康杀手”的骂名？

可能有人就要问了，既然你在体内有那么多重要的作用，为什么大家要叫你“健康杀手”？其实这是我搭乘的交通工具的锅啊！

在体内血液中，有一些脂蛋白负责转运脂类，我就是由它们带着奔赴人体内的各个地方的。脂蛋白的核心成分是甘油三酯，周围包绕一层磷脂、胆固醇、蛋白质分子。脂蛋白根据密度大小可分为：乳糜微粒（CM）、极低密度脂蛋白（VLDL）、 中 间 密 度 脂 蛋 白（IDL）、低密度脂蛋白（LDL）和高密度脂蛋白（HDL）。其中跟我关系密切的是后面两种。

高密度脂蛋白（HDL）：主要是由肝脏合成，由磷脂、载脂蛋白、胆固醇和少量脂肪酸组成，高密度脂蛋白有助于清除细胞中的胆固醇，动脉造影证明高密度脂蛋白胆固醇（HDL-c）含量与动脉管腔狭窄程度呈显著的负相关，是冠心病的保护因子，俗称“血管清道夫”，因为团队给力，此时人们喜欢叫我“好的胆固醇”。总胆固醇与高密度脂蛋白的比值男性最好小于4.5，女性最好小于3.5，总胆固醇与高密度脂蛋白的比值越低，心脑血管系统就越健康。研究人员还发现，不吸烟、适当喝一点酒和每周进行几次提高心脏功能的体育锻炼，是提高人体内HDL-c数量的3个关键哦！

低密度脂蛋白（LDL）：它的作用将胆固醇运载进入外周组织细胞。当被氧化了的低密度脂蛋白（OX-LDL）含量过高时，其携带的胆固醇就沉积在血管动脉壁上，时间久了容易引起动脉硬化[4]。随着沉积量的增加，血管逐渐狭窄，从而引发冠心病或脑卒中等的心脑血管疾病，更危险的是倘若不稳定的斑块破裂或者发生血栓脱落，短时间内会造成血管堵塞，从而导致脑梗死或者急性心肌梗死，危及生命[5]。

低密度胆固醇（LDL-c）是LDL中的胆固醇，它可反映低密度脂蛋白的多少，此时我被称为“坏的胆固醇”，这也是人们叫我“健康杀手”的原因，因此大家应保持LDL-c在正常值105-130mg/dl，控制LDL-c的升高够显著降低卒中、心血管事件及总死亡的风险。

图3 LDL引起动脉粥样硬化进展并阻断动脉管腔（维基百科）

如何和我做好朋友？

生活中，为什么一些人吃胆固醇高的食物会引发心血管疾病，而有些拉仇恨的人吃的很开心却依然很健康？

其实我在体内经过了一个非常复杂的合成过程，并不是仅仅由摄入的食物决定的。研究表明，我在体内的水平主要受两方面调控，一方面是饮食生活方式，另一方面受遗传因素影响。

饮食生活方式：许多人会问，胆固醇高是因为吃了含胆固醇多的食物引起的吗？不完全是的。其实我主要来自人体自身合成（内因性胆固醇），食物来源是我次要的补充（外因性胆固醇）。

我们用70kg体重的成年人来举例，大约体内有140g胆固醇，大约每日更新1g，其中从食物中补充的约1/5，剩下由体内代谢产生。其实，每人每日从食物中摄取约200mg即可满足身体的正常需要，胆固醇在体内的吸收率约30%，并且会随着摄入胆固醇含量的增加而降低，200mg胆固醇是多少呢？其大约相当于1个鸡蛋中所含的胆固醇，或3~4个鸡蛋的胆固醇吸收量。

图4 膳食中胆固醇并非是血液中胆固醇唯一来源

刚才我向大家说了LDL-c的危害，引起LDL-c偏高的因素有很多，主要分为非病理性因素和病理性因素两类，其中非病理性因素包含饮食不均衡，摄入的胆固醇过高、吸烟饮酒、超重和肥胖。所以我们来认识一些吃着放心的低胆固醇食物（每100克食物中胆固醇含量低于100毫克），如鳗鱼、鲳鱼、鲤鱼、猪瘦肉、牛瘦肉、羊瘦肉、鸭肉等；而以下高胆固醇食物（每100克食物中胆固醇含量为200~300毫克的）可不要多吃：如猪肾、猪肝、猪肚、蚌肉、猪肥肉、蛋黄、蟹黄等。专家建议每天摄入50mg~300mg胆固醇为佳，所以，为了您的健康，请您管住嘴，迈开腿！

遗传因素方面：最近我听说了一个非常有意思的科研结果，来自武汉大学生命科学学院宋保亮研究组与新疆医科大学马依彤团队的研究告诉我们，有人居然自带降胆固醇基因，是不是很羡慕嫉妒恨？他们通过流行病学调查发现了一个哈萨克族人家系，他们天生就具有很低的LDL-c水平！

如图5所示，半满的正方形和圆圈代表具有较低LDL-C水平的个体（正方形和圆形分别表示男性和女性），下方的数字显示了每个成员的LDL-C浓度（毫摩尔每升），LDL-C浓度的正常范围为2.7至3.1mmol/L，他们的LDL-C浓度显著低于正常值，甚至是正常值的1/3浓度！

图5 LIMA1基因的突变LIMA1-K306fs和血浆低LDL-c水平有关[6]

科学家们发现，他们的LIMA1基因发生了变异，可减少小肠对胆固醇的吸收并降低人体血浆中的LDL-c水平！这提示LIMA1可以作为新的降胆固醇药物研发靶点，并且有助于我们理解哈萨克族人虽然消耗较多牛羊肉，但心脑血管疾病患病率却低于汉族人群的原因。

结语

好啦，以上便是我的自述，希望大家能够科学的认识我。酒虽好，不要贪杯；我虽有用，不要贪嘴。

高胆固醇固然对身体不利，但胆固醇过低一样会影响健康，例如细胞膜稳定性减弱导致血管壁脆性增加；作为皮质激素、孕酮、雄激素，雌激素等激素合成原料过低，会影响这些激素在体内的正常合成，从而导致应激能力减弱、免疫能力减弱，并影响正常性功能。

所以，希望在您体内保持正常含量的我好好工作，为您的健康出一份力！

祝好，依然爱您的胆固醇！