难道乙肝疫苗也造假？接种乙肝疫苗无抗体怎么说

来源：中国科普博览

长春狂犬病疫苗严重造假事件，严重影响公众对疫苗的信心。很多网友开始把恐慌蔓延到其他厂家和其他疫苗种类，被谈论最多就是乙肝疫苗无效，能展示证据的似乎也只有乙肝疫苗。

为什么是乙肝疫苗呢？

其实很简单，因为目前各级医院都可以检测血液里的乙肝两对半指标，其中的表面抗体（HBsAb）就是乙肝疫苗起效的关键指标。不过，医院很少有能力去做其他疫苗接种后的抗体测定，所以质疑就集中在乙肝疫苗上。

就这样，乙肝疫苗为所有疫苗承担了“罪名”。那么接下来，就由我来为它澄清一下吧。

我国从上世纪90年代开始给新生儿接种乙肝疫苗。由于产能有限，为了能让所有儿童都能接种到乙肝疫苗，我国确定了低水平、广覆盖的策略，即儿童乙肝疫苗效价定为5ug，其接种后的保护率（抗体阳转率）在90%左右。2015年，我国的制造能力已今非昔比，乙肝疫苗有7家企业供货（深圳康泰、北京天坛、华兰生物、大连汉信、华北金坦、史克、博尔纳），产能充足甚至过剩了，于是我国将儿童乙肝疫苗效价提升为10ug，保护率提高到95%左右。

（图片来源：新华网）

通常情况下，儿童接种乙肝疫苗后，95%的人会免疫成功，并产生表面抗体，但还有5%会免疫失败。这是一种自然规律，任何疫苗都无法做到100%。再以狂犬病疫苗为例：狂犬病疫苗的效果极佳，接种100个人，通常100个人都会免疫成功；接种1000个，1000个人也免疫成功；但接种10000人呢，可能就有1个免疫失败。总之，例外总是存在的，所以必须接受疫苗并非100%保护这个事实。

现在网友质疑接种乙肝疫苗后无效，一般就是指表面抗体阴性，这需要分两种情况来看。

一种情况是在一段时间后检测出表面抗体阴性，但刚接种后很可能是阳性的（也就是属于那成功的95%），之后抗体会衰减，有些人可能要10年变成阴性，有些人可能2~3年就阴性了（这也是一种自然规律，其他疫苗也大致如此）。

另一种情况是接种后确实免疫失败，表面抗体从来没有表现为阳性过，这种人被认为对乙肝不具有免疫力。

第一种情况，即接种乙肝疫苗后抗体从阳性转为阴性，并不意味着失去对乙肝的免疫力。人体对乙肝的免疫机制是多元的，抗体只是其中的指标之一。抗体转阴了，不代表其他指标也转阴了。只是因为抗体容易检测，其他免疫指标很难检测，所以一般临床上就检查抗体，但这样做会以偏概全。

上海有一项从1997年开始的乙肝疫苗效果观察研究，对当时接种过乙肝疫苗的孩子持续追踪到现在，该研究发现：虽然很多孩子的表面抗体阳性率不断降低，但乙肝感染率并未上升，据此认为乙肝疫苗有持久的保护力。目前，认为乙肝疫苗接种后的保护效果可以维持12年，这当然也包括那些抗体转阴者。

然而，那5%的乙肝疫免疫失败者怎么办？

乙肝疫苗一般是接种3剂。如果接种后不巧属于那5%的免疫失败者，还可以再接种3剂乙肝疫苗（建议剂量加倍）或者接种1剂60ug乙肝疫苗。如果再接种后1个月查表面抗体还是阴性，可以再接种1剂60ug乙肝疫苗。如果这样还没打出抗体来，那就放弃吧，自己注意不要发生感染乙肝的高危行为。

（图片来源：medasend）https：//medasend.com/hepatitis-b-workplace-vaccination/

有个好消息是，感染乙肝最危险的年龄段就是婴幼儿期。这个时期感染后，有90%的几率会变成我们担心的、最终导致肝硬化或肝癌的乙肝慢性携带状态。但是，随着年龄的增加和人体免疫系统的成熟，感染乙肝病毒后变成慢性携带状态的比例不断降低。从6岁起，感染的患者大约只有10%会变成慢性携带状态。所以，即便接种过多轮乙肝疫苗而免疫失败，只要是6岁以上人群，那么实际感染乙肝病毒后转为慢性感染的可能性还是比较低的。只是目前尚不明确前述反复接种乙肝疫苗仍免疫失败的情况，是否也会影响到其免疫系统对乙肝病毒的抵抗力，因而这部分人应该更小心些。

为什么有些人会成为倒霉的5%？有各种各样的原因。疫苗剂量如果更高些，或许失败比例会再低一点。事实上，抽烟、饮酒、性别、血透都会对乙肝疫苗的免疫成功率有一定影响。此外还有一个原因也不能被排除，就是乙肝表面抗体检测结果也可能是不准确的。比如由于检测方法本身不敏感，明明有乙肝表面抗体，但检测结果是阴性，这种情况也不罕见。

乙肝疫苗的免疫成功率算不错了，有些疫苗还更低些。比如，流感疫苗免疫成功率大约在70%左右。告诉大家这些，不是让大家人人自危，而是说疫苗免疫成功率无法做到100%是一种常态，就算反复接种也未必能达到100%，还是要保持一颗平常心。

公共卫生是从群体角度考虑健康问题。这个领域的共识是：疫苗的免疫成功率很重要，但疫苗的接种率更重要；只要绝大多数人接种了疫苗，就可以控制甚至消灭这种疾病。个体接种疫苗后是否能预防疾病，无法100%确定；但群体里每个人都接种疫苗后，就肯定可以预防疾病，使群体里每个人都受益。