网传山东官员用胰岛素自杀，注射超量胰岛素真会致命

来源：北京科技报

网传山东省疾控中心官员试图过量注射胰岛素自杀，虽然济南公安部门给予否认，但作为糖尿病治疗里程碑式成果的胰岛素真会致命吗？

据《华夏时报》记者报道，山东省疾控中心免疫所所长试图注射超量胰岛素自杀，目前正抢救；其系长生生物中标百白破疫苗评标委员会委员。

但据《科技日报》报道，接近济南公安部门的人士表示，该报道不实，宋立志只是由于糖尿病住院。

可见，宋立志目前在山东省立医院医院是确实的，但究竟为什么住院，说法不一。

那么，注射过量胰岛素真能自杀吗？

什么是胰岛素？

人体有一个腺体，叫胰腺，内部有很多细胞群，像一个个小岛，被称做胰岛，胰岛分泌出一种激素，就叫胰岛素。胰岛素是机体内唯一直接降低血糖的激素，同时可以促进糖原、脂肪、蛋白质的合成。

对于胰岛素，糖尿病人并不陌生，它能降低血糖，减少糖尿病眼底、肾脏并发症的发生率，显著提高患者生活质量，堪称治疗糖尿病最有效的“武器”。

但如果这种药物注射过量，血液中的糖分会迅速被消耗一空，导致临床上的低血糖症状，会出现饥饿感、眩晕、流冷汗、四肢乏力等症状，甚至可能惊厥、昏迷。

对一个正常人来说，注射超过1毫升的胰岛素，就有可能发生休克，剂量再大时，就会因为低血糖对脑细胞造成不可逆的伤害而死亡。

胰岛素让糖尿病不再是“不治之症”

在18世纪，美国医生艾伦的饥饿疗法是当时唯一能延长糖尿病患者生命的方法。但由于这种疗法极端限制患者饮食、限制热卡的摄入，不仅严格限制碳水化合物，还严格控制蛋白质和脂肪等摄入。患者通常只能吃一些麸皮面包、用水煮过几次的青菜，这使得患者极端消瘦。因此很多患者在接受他的疗法后即使不病死也会被饿死。而且即使有效，也只能使患者的存活期从半年延长到两年。

直到一战后，加拿大医生费德里克•格兰特•班廷（Frederick Banting，1891~1941）在伦敦开设了诊所，同时还在伦敦附近的多伦多西部大学医学系工作。他于1921年与Best合作正式开始实验，把结扎胰管狗的胰腺取出，将萃取出的液体提取物直接注射到摘除了胰腺并有糖尿病症状的狗体内，证实了这种提取物具有降糖的效果。

随后，在经历过无数次努力之后，用于人类治疗的“胰岛素”终于诞生。1922年，在多伦多大学医院里一位叫叫兰纳德·汤姆森的孩子正在接受饥饿疗法，体重已经剩下不到30公斤，估计几个星期后就会死去。1922年1月11日，医生给兰纳德注入了班廷团队提取的胰岛素。半个小时后，男孩的血糖值就下降了25%。12天以后，医生开始给他连续注射，兰纳德的血糖指标下降了75%，尿糖近乎完全消失，精神、体力明显恢复。之后，医生们又在几个成年糖尿病人身上进行了临床实验，也获得了惊人的效果。胰岛素对糖尿病的疗效，已经确凿无疑了。

胰岛素的提取，给成千上万单纯性缺乏胰岛素的病人带来了福音。只要按时按量注射胰岛素，尽管不能治愈糖尿病，但可以大大缓解糖尿病的症状，不仅能延长患者生命，而且能极大地改善生活质量。美国男孩泰德接受治疗后糖尿病症状得到缓解，糖尿病不再是“不治之症”。胰岛素作为当时糖尿病治疗的里程碑式的发现轰动了全世界。

1923年，胰岛素摘取了诺贝尔医学与生理学奖的桂冠，获奖者之一的费德里克•格兰特•班廷从一文不名的小医生一跃成为明星科学家。

▲1923年，胰岛素摘取了诺贝尔医学与生理学奖的桂冠，获奖者之一的费德里克•格兰特•班廷（图片来自网络）

在过去的90余年里，胰岛素从无到有，历经动物胰岛素—人胰岛素—胰岛素类似物三代，越来越接近理想的状态。

从20世纪80年代开始，丹麦的诺和诺德公司率先通过基因工程重组DNA技术开始了人胰岛素的工业化生产。1987年第一支人胰岛素制剂问世，并于同年应用于人，开启了胰岛素的第二个时代，人胰岛素的抗原性大大降低，胰岛素耐药和注射部位局部的不良反应显著减少，降糖效果也更好。但是，第二代胰岛素并非源于人的胰脏，而是以动物胰岛素为原料，采用生物重组技术，使得氨基酸排列与人体自身的胰岛素相同。人胰岛素大大减少了过敏反应，但它仍存在缺陷。人胰岛素必须在餐前提前30分钟注射，才能与进餐后的血糖高峰时间同步。

20世纪90年代末，科学家们研制出了第三代胰岛素—胰岛素类似物。“小手术”通过改变人胰岛素的氨基酸序列，产生速效、长效等不同特征的胰岛素类似物。为了更加符合人体的生理需求，科学家又将速效和中效胰岛素按一定比例预混，制作出预混胰岛素类似物。这类胰岛素可以兼顾空腹血糖和餐后血糖；而且更安全，减少低血糖的发生；也不需要餐前30分钟注射，临餐注射即可，更为

胰岛素为何变成杀人的“凶器”？

体内胰岛素过多，血糖会迅速下降，脑组织受影响最大，可出现惊厥、昏迷和休克，甚至死亡。

在现实生活中，确实出现了一些胰岛素过量的现象，主要原因有：注射器抽吸胰岛素时剂量不准确，或注射胰岛素后不及时进食，或因某些原因吃饭减少、吃不下饭、恶心呕吐时仍坚持注射胰岛素等。

注射方法不对也会造成胰岛素过量。河南中医学院第一附属医院内分泌科主任冯志海说，像预混胰岛素在注射前应充分混匀，混匀不充分会造成短效胰岛素注射比例增加而引起低血糖，“此外，注射短效或预混胰岛素后需等候20~30分钟再进餐，患者此时如果做家务，一旦运动过量也会导致低血糖。”

上海远大心胸医院成人心脏中心主任肖亦敏在此前接受媒体采访时说，“胰岛素能促进全身组织对葡萄糖的摄取和利用，并抑制糖原的分解和糖原异生，因此，胰岛素有降糖的作用。但是，千万不要以为药用得越多，病就控制得越好。胰岛素注射过量，会导致低血糖，血糖一直降低到极限时，人会出现低血糖的症状，也就是心悸、发冷、出汗和眩晕等这些症状，严重的话，会导致昏厥、癫痫、昏迷不醒、休克，治疗不及时，会导致死亡。此外，胰岛素还会有低血糖、胰岛素性水肿等不良反应，因此，糖尿病患者使用胰岛素要小心。”

肖亦敏强调，对一个正常人来说，注射超过1毫升的胰岛素，就有可能发生休克，剂量再大时，就会因为低血糖对脑细胞造成不可逆的伤害而死亡。

专家们提醒，胰岛素过量的症状视血糖降低的程度和速度而定，如出现饥饿感、精神不安、脉搏加快、瞳孔散大、焦虑、头晕、共济失调、震颤、昏迷，甚至惊厥，必须及时给予食用糖类或直接送到医院治疗。

胰岛素杀人第一案

1957年5月4日，在英国约克郡发生了一起意外死亡事件。死者名叫伊丽莎白，30岁，死在了自家的浴缸之中；报警的是她的丈夫，38岁的肯尼斯巴洛。经过反复的检查，一位细心的法医官、英国西北法庭科学实验室的艾伦卡利博士发现了问题所在：在伊丽莎白的臀部上，共有4个细小的针眼，左右两边各两个。似乎有人给她注射过某种药物，才导致了她丧失反抗能力。另外，尸检也表明，她死前曾经大量出汗，这是另一个反常的现象。法医们立即提取了4个针眼附近的组织，进行了仔细的筛查试验。终于，他们找到了伊丽莎白被害的元凶：胰岛素。这一案件被称为“第一起胰岛素杀人案件”。

在国内，上海此前就发生过医务人员给正常的人注射胰岛素，致人死亡的案件。2015年，上海市第六人民医院临港分院一名护士因与男友产生矛盾，对男友体内注射大剂量胰岛素，导致其男友因中枢神经功能和呼吸功能衰竭而死亡。

2018年6月，北京一家三口在湖南高速公路服务区自杀，根据当地警方6月2日公布的现场分析结果，两名死者系服用大量安眠药物及注射大剂量胰岛素后割腕，导致药物中毒及失血性休克后死亡。

胰岛素注射过量怎么办？

“一旦注射胰岛素过量，一定要积极处理。”河南中医学院第一附属医院内分泌科主任冯志海说，发生低血糖时，糖尿病患者会出现强烈的饥饿感、心慌、手抖、出汗、头晕、无力等症状。

冯志海介绍说，如果血糖低于3.9mmol/L但不伴有意识障碍，应迅速进食至少含有15克碳水化合物的食物或含糖饮料，如3~4片含糖苏打饼干、1/2杯（125ml）果汁或碳酸饮料（非低糖低脂型）、1杯（250ml）牛奶、6~7颗糖块或两汤匙蜂蜜等，以阻止低血糖发展。

“进食完含糖食物等待15~20分钟，观察症状是否缓解，血糖是否上升。”冯志海说，如果血糖仍然低于3.9mmol/L，应再次服用含15克碳水化合物的食物，直到血糖>3.9mmol/L，低血糖救治后1小时须再次测血糖，“如一周内无明显原因出现两次低血糖，应及时就医。”

注射胰岛素注意9细节

美国《健康》杂志最近采访了美国糖尿病学会医疗与教育部主任、糖尿病教育专家克里斯廷·托宾博士，总结出了“影响胰岛素药效的9个因素”。

1、注射剂量

医生应根据患者病情，使用最合适的胰岛素剂量。年龄、体重、饮食、锻炼情况及总体健康都会影响胰岛素注射剂量。胰岛素过量会导致低血糖，胰岛素过少则血糖偏高。

2、注射部位

肚脐周围注射胰岛素起效最快，其次是上臂、腿部和臀部。注射点太集中易形成疤痕，影响胰岛素吸收。

3、注射时间

当食物中的葡萄糖开始进入血液的时候，胰岛素作用最佳，因此餐前注射胰岛素起效更快。

4、过量运动

运动可使身体对胰岛素更敏感，运动之后往往要适当减少胰岛素剂量。但高强度运动又会导致血糖水平升高，需要更多胰岛素。另外，在锻炼后的肢体部位注射胰岛素，胰岛素的吸收率也会受到影响。糖友最好多次检测血糖，以了解运动对胰岛素使用量的影响。

5、身体有病

生病时，血糖会比平常高。很多人生病时没胃口或不想吃东西，糖友会认为，不吃东西或少吃东西，就不用注射胰岛素。事实上，生病时糖友可能需要更多的胰岛素，因此不能擅自停药。

6、压力过大

压力增加时体内某些激素会升高血糖，阻止身体产生足够的胰岛素或正常使用胰岛素，这时糖友往往需要打更多的胰岛素。

7、体温过高

洗完热水澡或者对肢体进行热敷之后打胰岛素，药物入血的速度会加快。要想降低胰岛素的吸收速度，必要时可冷敷一下，再打胰岛素。

8、喝水不够

身体一旦缺水，胰岛素吸收就会变慢。脱水还会引起血糖升高，导致暂时性胰岛素抵抗。

9、某些食物

多脂食物吃下肚后吸收慢，胰岛素可能在食物消化之前就耗尽。白米饭、白面包等食物升糖指数高，消化吸收更快，也会更快影响到血糖。糖尿病患者每天应三餐准时，两餐之间适当吃些零食。