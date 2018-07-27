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奇迹、突破、争议、反思——“试管婴儿”40年

奇迹、突破、争议、反思——“试管婴儿”40年
2018年07月27日 10:50 新浪科技综合
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　　来源：生物探索

　　1978年7月25日，世界上第一个试管婴儿路易丝•布朗（Louise Brown）在英国出生，打破辅助生殖领域的空白。40年来，通过试管婴儿技术出生的人数增长速度远远超过预期，约占世界总人口的0.1%。

　　2018年4月，《Reproductive BioMedicine》期刊在线发表了一篇题为“A demographic projection of the contribution of assisted reproductive technologies to world population growth”的文章，评估了辅助生殖技术对于世界人口增长的推动作用。数据显示，到2100年，借助体外受精技术（in vitro fertilisation，IVF）诞生的人数可能将达到全球总人口的3.5%——约4亿人。

　　把时间轴拉回40年前——1978年7月25日晚上11点47分，世界首例试管婴儿路易丝•布朗（Louise Brown）在英国顺利出生。这一小生命的成功诞生被媒体誉为“奇迹”。

　　40年后，路易丝•布朗生活健康快乐，已经当了妈妈。她位于“试管婴儿”道德争议的中心，同时也是世界上数百万不孕不育家庭的希望灯塔。

　　科学突破

　　为庆祝路易丝•布朗40岁的生日，伦敦科学博物馆于近日举办了一个小型展览——“IVF： 6 Million Babies Later”，旨在回顾这一科学技术的发展历程，从令人沮丧的早期研究、首例婴儿的出生到当下该技术在全球范围内的广泛应用。

　　路易丝•布朗的成功诞生离不开一群科学家们的努力，包括试管婴儿先驱Robert Edwards、研究助理Jean Purdy、妇科医生Patrick Steptoe。

　　Robert Edwards是首个对人类卵细胞进行人工受精的胚胎学家。2010年，因为对体外受精技术的开创工作，Robert Edwards获得诺贝尔生理学或医学奖。这一成果为全世界不孕者带来希望，是现代医学发展的重要里程碑；Jean Purdy成功培育了胚胎，即后来的路易丝•布朗，且是首个解析人类早期囊胚发育的科学家；Patrick Steptoe利用腹腔镜取卵、让精子获能，推进了体外受精的顺利完成。

　　在路易丝•布朗出生的前十年，科学家们共从282名女性那里收集457个卵细胞，并由此获得112个胚胎，试图进行了5次怀孕，但是一直未能获得真正的成功。在研究团队的实验记录本上，有一页记录着“16个中有12个有异常”。在当时，民众对这一技术的怀疑很普遍。

　　但是，坚持不懈总有回报。路易丝•布朗的健康出生让所有人看到希望。

试管婴儿先驱Robert Edwards（图片来源：诺贝尔官网）试管婴儿先驱Robert Edwards（图片来源：诺贝尔官网）

　　技术发展

　　40年来，试管婴儿技术历经3次变革：一代试管婴儿技术（IVF-ET）针对女性不孕，解决了卵子问题；二代试管婴儿技术（卵胞浆内单精子显微注射，ISCI）针对男性不育，解决了精子问题；三代试管婴儿技术（胚胎植入前遗传学检测，PGS/PGD）是在一代、二代基础上真正实现了胚胎的择优选择，可以筛选出一个没有染色体疾病和遗传病的胚胎进行植入。

　　传统的试管婴儿在经历一系列检查之后，女性需要经历促排卵治疗，医生会同时采集精子和卵子，然后在体外完成受精过程（根据不孕不育不同的原因，选择一代或者二代技术）。受精卵发育成胚胎，选择其中发育良好且正常的胚胎（其余冷冻保存）进行移植，进入母体子宫。

　　这是一个周期，不少不孕不育家庭将生育下一代的希望付诸于此。有亲历者表示，相比于激素以及各种繁琐的检查、手术，更糟糕的是受孕检测的漫长等待和多次尝试，这背后是情感、身体、经济的多重投入。

　　中国现状

张丽珠教授与大陆首例试管婴儿合影张丽珠教授与大陆首例试管婴儿合影

　　在中国，不孕不育同样是一个关乎民生健康的重要问题。依据《中国不孕不育现状调研报告》数据显示，中国的不孕不育发病率在 12.5%-15%，患者人数超过 4000 万，这意味着8对夫妇中就有1对患有不孕不育问题。

　　1988年，“中国试管婴儿技术先行者” 张丽珠教授克服重重难关，成功培育了中国大陆第一例试管婴儿，是国内现代生殖医学的主要奠基人之一。同年6月，我国首例供胚移植试管婴儿在中信湘雅医院诞生。1995年2月，我国首例冷冻胚胎试管婴儿在北医三院出生。

　　目前，人工授精、试管婴儿等各类辅助生殖技术已成为很多患者生育下一代的希望。中国经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构有451家，每年约有10万试管婴儿出生。随着二孩政策的推动、高龄产妇的增加，我国辅助生殖产业需求正呈扩大趋势，特别是植入前遗传学诊断技术正得到快速发展及应用。

　　写在最后

　　市场、技术不断发展的同时，辅助生殖领域也一直备受争议，对于人类克隆、“设计婴儿”（胚胎编辑）的关注经常成为头条新闻。此外，旨在阻断线粒体疾病遗传的第四代试管婴儿（三亲试管婴儿）技术同样面临着较大的安全和伦理顾虑。

　　路易斯•布朗的出生让科学家们兴奋也谨慎，随后他们制定了“14天准则”——在实验室中观察人类胚胎的时间不得超过两周，这一规则旨在限制人类胚胎的体外研究。但是现在，科学家们已经在技术上近乎于打破这一界限。关于这一原则是否该修订，已有探讨之声。

　　随着科学的进步，未来势必会有更多的学者去尝试、突破不可能。或许，届时我们有必要认真审视这些界限最初是如何建立起来的。

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