权威！中国疾控中心专家解答疫苗接种有关问题

新华社北京7月25日电 中国疾控中心专家25日就疫苗接种有关问题回答公众关切。

问：接种疫苗在保护健康方面发挥了什么作用？

答：接种疫苗是预防控制传染病最有效的手段。疫苗的发明和预防接种是人类最伟大的公共卫生成就。疫苗接种的普及，避免了无数儿童残疾和死亡。世界各国政府均将预防接种列为最优先的公共预防服务项目。

我国通过接种疫苗，实施国家免疫规划，有效地控制了疫苗针对传染病发病。通过口服小儿麻痹糖丸，自1995年后，我国即阻断了本土脊髓灰质炎病毒的传播，使成千上万孩子避免了肢体残疾；普及新生儿乙肝疫苗接种后，我国5岁以下儿童乙肝病毒携带率已从1992年的9.7%降至2014年的0.3%；上世纪中期，我国麻疹年发病人数曾高达900多万，至2017年，发病人数已不到6000例；普及儿童计划免疫前，白喉每年可导致数以十万计儿童发病，2006年后，我国已无白喉病例报告。上世纪60年代，我国流脑发病最高年份曾高达304万例，至2017年，发病人数已低于200例；乙脑最高年份报告近20万例，2017年发病数仅千余例。国家免疫规划的实施有效地保护了广大儿童的健康和生命安全。不断提高免疫服务质量，维持高水平接种率是全社会的责任。

问：针对效价不合格百白破疫苗已经做了哪些工作？

答：2017年10月29日，原国家食品药品监管总局、原国家卫生计生委下发通知，责成吉林、湖北省食品药品监管部门责令疫苗生产企业切实履行产品召回责任，及时封存和召回不合格疫苗。要求河北、山东、重庆三地卫生计生部门立即停止使用相关批次百白破疫苗、追查流向和使用情况。原国家卫生计生委组织相关专家进行评估。经专家评估，部分儿童虽接种了不合格百白破疫苗，但由于易感人群尚未形成显著积累，短期内引起相应疾病暴发和较大范围流行的概率较低。

2018年3月，中国疾控中心组织专家制定了《百白破疫苗补种技术方案》，并印发至河北省、山东省、重庆市疾控中心和长春长生公司、武汉生物公司。同时，组织三省疾控中心的专家，讨论补种的相关细节和技术要求，共同拟定了百白破疫苗补种知情同意书、补种告知书等。河北、山东、重庆三省（市）卫生计生部门按照补种通知要求和技术方案规定，制定本地区补种工作实施方案，开展人员培训，接种不合格百白破疫苗儿童补种工作陆续展开。

问：如果接种了效价不合格百白破疫苗，补种规范是什么？

答：百白破疫苗受种儿童需分别于3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次，共4剂次。按照知情同意、自愿免费原则开展补种。根据已接种不合格百白破疫苗剂次的不同，采取不同补种措施，但综合考虑补种增加的异常反应发生风险，受种儿童接种百白破疫苗的总剂次不超过5剂次。具体补种程序为接种过1剂次不合格疫苗的儿童，补种1剂次；接种过2剂次或3剂次不合格疫苗的儿童，按照总剂次不超过5剂次的原则，补种2剂次或1剂次。接种间隔参照当地百白破疫苗补种实施方案。