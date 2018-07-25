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这些基因变异影响你接受教育的程度

这些基因变异影响你接受教育的程度
2018年07月25日 09:53 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　英国《自然·遗传学》杂志23日在线发表的一项大型基因研究称，国际科学家团队发起覆盖100万人的调查，发现了与教育水平相关的基因变异。他们在大样本中发现了1200多个相关的基因变异，是此前研究发现的基因位点数量的十倍多。该研究中的候选基因，经证实在大脑发育和神经元信息交流中都发挥了重要作用。

　　一些基因变异的“地位”举足轻重，会影响人们的思考、学习技能以及性格特征等。但一个人的基因可能直接影响其在接受教育的路上走多远吗？这一问题的争辩由来已久。美国南加州大学丹尼尔·本杰明及一组国际科学家在稍早时间的一项研究中发现，与接受教育程度较低的人相比，那些接受教育程度较高的人群身体内多个基因出现变异现象。但科学家依然不清楚整体环境、遗传因素对教育程度产生的具体影响，以及其中潜在的作用机制。

　　此次，美国南加州大学、阿姆斯特丹自由大学、澳大利亚昆士兰大学科学家组成的国际研究团队，展开了对超过100万人的基因构成和教育背景的考察。在大样本研究中，研究团队发现了1200多个与受教育时长相关的基因变异。研究团队还分析了每位受试者的考试成绩、自我报告的数学能力以及最高数学教育程度，共找出与这些性状相关的几百个基因。

　　分析发现，与教育相关的基因变异最早出现于控制大脑发育的核心区域，关联基因在大脑中的表达水平升高了，对神经递质分泌和突触可塑性也有作用。研究人员认为，这个大型相关基因位点库，可进一步用于研究基因和环境相互作用对认知表型的影响。

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