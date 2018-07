心疼！童年遭受压力会被基因"记住"并影响成年期生活

来源:生物探索

我们都知道,经历严重童年压力的孩子长大后更有可能出现焦虑、抑郁和情绪障碍等一系列身心健康问题。但是,早期压力是如何影响他们成年后生活的呢?近日,美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员发现,与正常儿童基因功能的差异,或是导致问题产生的原因。

7月17日,《Scientific Reports》杂志以“Differentially Methylated Genes in Saliva are linked to Childhood Stress”为题对这项研究进行了报道。“早期精神压力与疾病的发展息息相关,我们想知道一个人是如何变成另外一个人的。”主要作者、神经外科研究员Ligia Papale介绍道,“在这项研究中,我们惊讶地观察到了压力儿童组与正常儿童组之间基因的差异。”

DNA的甲基化会引起DNA稳定性及DNA与蛋白质相互作用等的改变,从而控制基因表达。而在甲基化过程中,环境变化会刺激一种叫做甲基的特定分子附着到基因上的敏感位点。

“你吃什么、经历了什么以及锻炼了多少,所有的这些都可以改变你的DNA甲基化水平。” 通讯作者、威斯康星大学麦迪逊分校神经外科教授Reid Alisch说,“DNA甲基化并不会改变你的DNA,但是DNA甲基化的存在与否却会改变你的DNA的使用方式,以及是否表达或表达多少基因。”

为了了解哪些基因实际上在操纵(人体)生物进程,研究人员收集并分析了来自22名9岁至12岁女孩的唾液样本。他们发现,在122个基因中,高压力儿童的DNA甲基化不同于低压力儿童。

随后研究小组又研究了基因是如何表达的,发现超过1400个基因表现出与女孩承受的压力有关的表达差异,其中包括12个甲基化不同的基因。而这些不同甲基化和基因表达的结合正突出了一些已知在情绪和精神疾病中起作用的基因。

值得注意的是,Alisch表示,随着女孩年龄的增长,甲基化和基因表达的差异持续存在。 “我们发现,大约10年后,我们的基因组中仍有一些标记,告诉我们这里有创伤。这种创伤可能会使这个人在以后的生活中更容易受到二次创伤甚至更糟的行为改变的影响。” Alisch如是说。

“当然,这项发现或许可以找到儿童压力导致社会或行为问题的机制。同时我们也标记了很多尚不清楚的基因,它们在与压力有关的精神疾病中或者在压力反应本身中发挥作用,其作用机制值得更多的研究。”

“未来,我们希望可以使用分子方法,利用这项研究中定义的一些基因,在个体层面上完善并提高个体化诊疗的精确度。” Alisch期望道。