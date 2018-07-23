百白破疫苗引焦虑：是否影响健康？要不要重复接种？

澎湃新闻记者 许珈

7月15日，国家药品监督管理局（国家药监局）通告称，长春长生生物科技有限责任公司（长春长生）生产的狂犬病疫苗被发现存在生产记录造假等问题，已被责令停产，并收回GMP证书（生产质量管理规范证书）。

舆论哗然之际，又爆出“百白破疫苗”有问题的消息。65万支问题批次的百白破疫苗流入市场，涉及长春长生和武汉生物两家企业。这个犹如晴天霹雳般的消息，让全国的家长陷入恐慌。

百白破疫苗是一类疫苗（免费疫苗），也就是每个孩子都必须要接种的疫苗，用来预防百日咳、白喉、破伤风三种比较危重的疾病。这都能出问题，还有什么值得信任？新华社刊文：疫苗“失信”比“失效”更可怕。

有关此次问题疫苗，家长们忧心忡忡，也有很多疑问。有关百白破疫苗接种以及是否需要“补种”等问题，上海交通大学医学院附属新华医院小儿感染科副主任医师黄丽素给出解答。

澎湃新闻：如何知道自己孩子打的百白破疫苗是否有效、安全？

黄丽素：国家严格检疫，绝大多数疫苗安全有效。如果国家检疫没有发现问题的厂家的疫苗，默认为有效，按照正常计划免疫，不用过度担忧。至于是否接种了此次的“问题疫苗”，家长可查看儿童预防接种证上的百白破疫苗接种记录，对比疫苗生产企业和批号，也可以咨询相关部门。

澎湃新闻：百白破疫苗如何接种？抗体能维持多久？

黄丽素：百白破疫苗需分别于 3、4、5月龄接种3针基础免疫和18月龄1剂次强化免疫，共接种4次。正常来说，完成4次接种的儿童可得到较好的保护效果：

在完成百白破疫苗基础免疫1个月后，百日咳保护率可达到80%左右，18月再加强免疫1针，抗体至少可维持2-3年；

破伤风的保护效力为80～100%；抗体可维持10-15年时间；

接种3次以上，对白喉的保护效力约为95%，如在18个月再加强免疫1针，抗体可维持5年以上。

澎湃新闻：任意一针接种了“问题疫苗”，是否会影响免疫效果？影响身体健康？

黄丽素：研究表明，三针免疫与四针免疫可能会影响部分孩子的抗体水平低或者持续时间较短。这次的“无效疫苗”，仅仅披露了“效价不够”，但到底效价是多少尚未可知。有可能影响免疫保护效果，但安全性没有问题所以对人体没有危害。建议不要轻举妄动，等待进一步的调查结果，同时和当地的疫苗接种站反馈后等通知。

澎湃新闻：疫苗问题频出，让人失去信心。即便不是问题批次，同一厂家的疫苗依旧让家长无法安心，想要重新接种。如若重复接种，会有风险吗？

黄丽素：百日咳为百日咳菌苗原液，精制白喉类毒素和精制破伤风类毒素。每次加强免疫前，体内仍存在前一次免疫的低浓度抗体；当再次受到注射的抗原刺激，免疫反应比较重，容易发热，局部红肿硬结。如果不是问题批次，不建议补种，儿童的副反应会比较大。

澎湃新闻：疫苗能不能不打？

黄丽素：如果因为负性事件拒绝打疫苗，那也是不对的。从古至今，传染病让太多的人失去了生命。如何防治传染病，主要途径是：切断传染源、切断传播途径以及保护易感人群。接种疫苗就是最经济、有效的可以保护易感人群的措施。而疫苗的出现，也消除了一些曾经肆虐的疾病，比如天花、脊髓灰质炎。我国建国以后的疾病控制工作卓有成效，乙肝、麻疹等传染病得到了有效的控制，和疫苗的接种有直接的关联。最近欧美国家也有少数群众认为疫苗副作用大而拒绝接种，直接导致了麻疹发病率的重新抬头。受冲击最为严重的英国，麻腮风接种率从92%落到不足80%，麻疹病例从1998年的56例增加到2008年的1348例并致2人死亡，美国也达到了1994年至今的最高峰。不能因为这次意外事件动摇对疫苗的信心，通过本事件，我们更应该明白加强疫苗监管的重要性，保证孩子疫苗的安全有效。