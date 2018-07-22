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刘强东：会针对假疫苗事件向政协提案

刘强东：会针对假疫苗事件向政协提案
2018年07月22日 17:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月22日下午消息，针对疫苗造假事件，京东集团创始人刘强东发文称，本次假疫苗事件，强烈建议相关政府部门严惩处理所有责任人，给公众一个交代。

　　刘强东表示，他会向政协提案，会发动身边的亲人、朋友，会竭尽所能，在法律范围内，讨要一个说法。刘强东认为，本次假疫苗事件“比那些制造假阿迪、耐克的性质恶劣百倍！这些人不仅应该罚他个倾家荡产，更应该施以重刑！”

　　以下为全文：

　　本次假疫苗事件，我强烈建议相关政府部门严惩处理所有责任人，给公众一个交代！我会向政协提案，我会发动我身边的亲人、朋友，我会竭尽我所能，在法律范围内，讨要一个说法！

　　李克强总理在欧洲公开说要把中国造假者罚个倾家荡产！而本次假疫苗事件，比那些制造假阿迪、耐克的性质恶劣百倍！这些人不仅应该罚他个倾家荡产，更应该施以重刑！作为一个无比愤怒的父亲，我在此强烈呼吁所有为人父母和即将为人父母的人都行动起来，设身处地想一想，如果你的孩子也被注射了假疫苗，你是何心情？

　　可怜天下父母心！此事必须为那些成千上百万的无辜孩子有个交代！为那些绝望的父母有个说法！还社会一个公平！

　　如果在这样的违背人性底线的事情上，我都不能有所作为，那将是我的无能，我也无颜以对政协委员这四个字，更无颜以对我深爱的孩子们！

　　另外，我看了不少资料，这次假疫苗事件是食药监局主动检查发现的！我们应该对此表达感谢！他们不发现，会有更多孩子受害！希望食药监部门继续努力！罚他个倾家荡产！

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