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一紧张就放几百个屁？这或许真的是病

一紧张就放几百个屁？这或许真的是病
2018年07月22日 09:24 新浪科技综合
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　　来源：狂丸科学微信公众号

　　原标题：一紧张就放几百个屁？这或许真的是病

　　面对紧张，大多数人都会不由自主的想去厕所便溺，但，你有过一紧张就放屁的经历么？

　　或许有人听了会笑，但这其实是一种人群中很普遍，但大多数人都没有当回事的病：IBS，肠易激综合征。

　　这是一种常见的功能性肠病，由神经主导的非器质性病变，以腹痛或腹部不适为主要症状，腹泻和便秘间歇发作，进食后加重，排便后缓解，器官没有明显异常，很难用常规的方式检查出来，必须在医生指导下排除掉胃炎，感染等一系列的疾病后，才能谨慎地下IBS诊断。

　　造成的结果就是，旁人会觉得你是无病呻吟，不就是多跑几次厕所，多放几个屁么，有什么大不了的，矫情。

　　临床数据显示，IBS的人群患病率为9%-12%，男女比例约为1：2，但只有22%因IBS症状而就诊，大多数患者压根没意识到这是一种病，或者耻于因此就医，这种心理，往往比病症本身更危险。

　　现代医学证实，当我们的心理处于过度紧张和焦虑状态时，自主神经功能会出现紊乱，引起一系列心理功能调控下的生理反应，比如上厕所，举个形象的例子就是，为了一会跑的更快，战斗机遇敌时会先抛掉副油箱。

　　心理因素，就是IBS发病的重要因素，不同的个体可能涉及环境，心理，社会和胃肠感染等多方面因素，往往还伴有忧虑，抑郁，睡眠障碍等心理障碍。

　　因为发病年龄较低，以16-45岁之间居多，一些极限的病例中，每日放屁次数可高达数百次，这对社交关系的破坏几乎是毁灭性的。

　　有调查显示，肠易激综合征患者的日常生活质量得分普遍不到一般人的一半，更痛苦的是，很少有人能理解他们。

　　直到目前为止，IBS并没有根治的方法，大部分治疗方法都是用药物缓解症状，强调长时间的改变饮食结构和生活习惯，但IBS的关键是去除心理层面的病因，这是最难的。

　　时至今日，心理问题引起生理疾病的状况已经非常常见，但让人痛心的是，作为同类，我们却经常因为同理心的匮乏，导致他们陷入更深的折磨里，或许对IBS患者而言，身边人群的理解，比药物要更重要一些。

　　咳，所以说，如果你或者身边的朋友放屁太多的话，建议还是多上点心吧。

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