人脑25岁便已开始“衰老”：心态越年轻衰老速度越慢

一项新研究称，若你觉得自己比实际年龄更年轻，大脑便可能衰老得更慢。

新浪科技讯 北京时间7月20日消息，据国外媒体报道，一项新研究称，若你觉得自己比实际年龄更年轻，大脑便可能衰老得更慢。觉得自己比实际年龄年轻的人大脑中灰质含量更多，而大脑灰质与听觉、情绪、决策和自我控制有关。这些人的记忆力也更强，认为自己更健康，且抑郁的可能性更低。

该研究作者、首尔国立大学郑振英博士（Jeanyung Chey，音译）指出：“我们发现，心态更年轻的人的大脑具有年轻大脑的结构特征。”研究人员称，若你感觉比实际年龄衰老，便可能导致大脑灰质流失，使人更难以完成日常任务。

研究方法

研究人员分析了68名年龄介于59至84岁之间的健康人的脑部核磁共振扫描结果。然后询问受试者：“与你的实际年龄相比，你觉得自己是更年轻、更老、还是和实际差不多？”接着，受试者通过记忆测试评估认知能力，还要总结自己的性格、是否有抑郁的症状、以及对自己整体健康状况的感受等等。

自我感受可激励人们改变生活方式

有一套理论认为，心态较老的人之所以大脑衰老得更快，是因为他们缺乏调整生活习惯的动力，导致认知能力下降。郑博士指出：“如果有人觉得自己比实际年龄要老，可能说明他们需要反思自己的生活方式、习惯和日常活动，这些都与大脑衰老速度有关，然后采取措施、改善大脑健康状况。”该研究结果已在期刊《衰老神经科学前沿》（Frontiers in Aging Neuroscience）上发表。

人脑25岁便已开始“衰老”

去年二月由英国兰卡斯特大学开展的一项研究称，人脑在25岁时便已经开始衰老了。人到了25岁左右时，脑部和脊髓中的脑脊液流动速度便会发生变化。而脑脊液流动与呼吸和心率有关。此前的研究发现，脑脊液变化常与多发性硬化症和高血压等疾病相关。目前还不清楚这些变化是否与痴呆等老年人常见脑部疾病有关。此前还有研究指出，人到了40岁后，大脑体积和重量便会以每十年5%左右的速度递减。（叶子）