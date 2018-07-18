为什么不抽烟也会得肺癌：除了二手烟还有空气污染

一些观点认为，女性可能会对尼古丁产生不同于男性的反应，女性的DNA也更容易受到香烟中致癌物质的损伤，而且程度更深。

癌症研究得到了数十亿美元的投入，但其中只有一小部分流向肺癌研究。

新浪科技讯 7月18日消息，据国外媒体报道，肺癌通常与吸烟联系在一起，但研究显示，不吸烟的人——以及女性群体——中肺癌的发生率正在上升。

作为爱尔兰都柏林大学三一学院的癌症研究专家兼患者代言人，当安妮-玛丽·贝尔德向人们讲述自己的职业时，会得到各种不同的反应。比较令她难忘的是在一次学术会议上，她被问道，“为什么你还要费心去研究那些？这是他们活该，而且他们无论如何也会死掉。”

肺癌是世界上最常见的癌症，仅2012年就有180万新诊断病例（这是目前能获得的最新数据）。尽管58%的新病例都出现在发展中国家，但肺癌的分布已经非常广泛——每年英国、美国和澳大利亚分别有45000人、23000人和125000人确诊。

更严重的是，过去几十年里，肺癌患者的存活率基本没有改善。在1971至1972年间，肺癌确诊后的10年生存率只有3%。到2010至2011年，这个数字是5%。同一时期，女性乳腺癌的10年存活率从40%上升到78.5%。

对肺癌的一个普遍观点是，这是一种由吸烟引起、咎由自取的疾病——如果所有人都放弃吸烟的习惯，肺癌问题也将最终消失。然而，这样的观点不仅无法帮助目前患有肺癌的烟民（或前烟民），而且还存在两个主要缺陷。

从20世纪中叶开始，香烟开始向女性推销，作为一种自由解放的象征。

首先，肺癌发生率整体上并没有下降。

性别差异是明显的例子。被确诊患有肺癌的男性仍然多于女性。在美国，男性一生中患上肺癌的风险是1/15，而女性是1/17。但是，美国近期的一项研究发现，在男性肺癌发病率持续下降的同时，年轻白人女性的发病率却在上升。在全球范围内，尽管过去20年中被诊断患有肺癌的男性人数有所下降，但在女性中，罹患肺癌的比例上升了27%。

研究人员还不确定具体的原因，但有一些观点认为，女性可能会对尼古丁产生不同于男性的反应，女性的DNA也更容易受到香烟中致癌物质的损伤，而且程度更深。

在越来越多的女性开始吸烟之后，女性的健康风险也可能变得更加明显。20世纪20年代，极少有女性抽烟，但随着这一习惯开始向女性推销，并被视为女性解放的象征之一，女性的吸烟率也逐渐上升。一项对一百多个国家的研究发现，性别平等和女性吸烟率之间仍然存在着联系。研究者萨拉·希契曼和方德智写道：“在女性拥有更高权利的国家，女性的吸烟率高于男性。”

因此，尽管全世界范围内男性吸烟的可能性是女性的5倍，但在许多国家并非如此。在美国，22%的男性和15%的女性吸烟；在澳大利亚，19%的男性和13%的女性吸烟。而且年龄越小，性别间的差异也越小。在美国，13岁到15岁年龄段的女孩中有12%吸烟，男孩吸烟率不到15%；在澳大利亚，该年龄段的两性青少年吸烟率均为5%；在法国和英国，15岁女孩的吸烟人数要多于15岁的男孩。“女性的权利必须继续提高，”希契曼和方德智写道，“但坏事是否有必要随好事而来呢？”

其次，大约85%的肺癌是由吸烟导致的。就目前而言，为了降低罹患肺癌（和其他癌症）的风险，不吸烟是我们所能做的最主要的事情，但是不吸烟并不能保证不会患上肺癌。

“非吸烟者的肺癌并不是微不足道的问题，”英国癌症研究中心的首席临床医师查尔斯·斯旺顿说，“在我的实践中，5%到10%的患者从未吸过烟。”

这似乎也会对女性产生不同的影响：一项研究发现，五分之一的女性肺癌患者从未吸烟，男性患者中不吸烟的比例则是十分之一。一篇涉及英国2008年至2014年接受手术的肺癌患者的综述指出，在从未吸烟的患者中，有67%是女性。

这种差异的部分原因可能是不吸烟女性接触的二手烟。即使女性吸烟者的数量在一些国家中赶上了男性，但从历史角度看，男性吸烟者还是要多于女性吸烟者，意味着非吸烟女性嫁给吸烟男性的可能性要高于反过来的情况。

更糟糕的是，正如世界卫生组织指出的，“女性和儿童往往缺乏协商获得无烟空间的权力，包括在他们家中。”二手烟能使非吸烟者患上肺癌的几率增加20%到30%，并且每年在全世界范围内造成43万人死亡，其中64%是女性。

二手烟造成的死亡病例中，有三分之二是女性。

在某些情况下，基于性别的家庭分工也可能与肺癌发生有关。在中国，使用室内煤火进行烹饪和取暖，就与非吸烟女性的肺癌存在联系。研究还显示，印度人在烹饪时使用的某些燃料也会增加患上肺癌的风险。

与此同时，从未吸烟的肺癌患者比例也在上升。美国的一项研究称，2011年至2013年间被诊断患有最常见肺癌类型的病人中，有17%从未吸烟；在1990至1995年间，这一数字是8.9%。在英国，研究人员报告称，从2008年到2014年，接受肺癌手术的患者中，非吸烟者的比例从2008年的13%上升到2014年的28%。在中国台湾，从未吸烟的肺癌患者比例从1999—2002年的31%上升到2008—2011年的48%。

这些比例可能代表着整体吸烟人数的减少，甚至表明其他风险因素（比如烹饪油烟）也同样危险。当然，最重要的是要记住，大多数肺癌患者仍然是吸烟者。

不过，即使很小的比例也会带来影响：在追踪女性长期健康状况的“英国百万女性研究”（UK Million Women Study）中，只有0.2%的女性非吸烟者被确诊患上肺癌，但这已经使患肺癌的非吸烟女性人数增加了1469人。

与吸烟相关的肺癌和非吸烟性肺癌有着很大不同。例如，二者发生突变的基因就不相同。对非吸烟者来说，引发肺癌的更常见原因是EGFR基因的突变。该基因是相对较新且有效的肺癌药物的靶向基因。

基于性别的家庭分工可能也会影响女性患上肺癌的几率。

癌症原因

通常而言，当保持我们健康和活力的新细胞生成过程出错时，就会导致癌症发生。致癌化学物质、紫外线和病毒都能损伤细胞中的DNA，导致癌症病变。但是，许多癌症中并没有可识别的外部风险——一些非吸烟的肺癌患者面对的可能就是这种情况。

除了煤火和烹饪燃料外，还有其他因素，比如氡气、石棉等，也能增加人体罹患肺癌的几率。2013年，国际癌症研究机构将空气污染列为致癌因子，引起了人们的广泛担忧。该机构估计，每年有223000例肺癌死亡可以归因于PM2.5。这些死亡病例中，超过一半出现在中国和其他东亚国家，迅速的工业化发展使这里的许多城市饱受雾霾之苦。在英国，每年大约有8%的的肺癌病例是由PM2.5暴露引起的。

尽管如此，正如英国癌症研究中心所指出的，“空气污染增加了肺癌风险，但这种风险对每一个体而言是很小的，因此重要的是对此保持关注，不要将自己关起来，因为空气污染是很难避免的。”

煤火燃烧过程中产生的化学物质与非吸烟者的肺癌发生存在联系。

虚假的安全感

虽然有媒体在关注非吸烟相关的肺癌风险，但大多数非吸烟者对于肺癌有一种“虚假的安全感”，而这可能会让事情变得更糟。如果他们认为自己不太可能患上肺癌，那么当出现典型症状时，他们往往不能及时发现，因此经常到肺癌晚期时才被确诊。

在这种情况下，肺癌的治疗更加困难。在诊断后一年内，早期发现疾病的肺癌患者有70%能存活下来；相比之下，肿瘤处于晚期的患者中只有14%能够存活。

“任何出现胸部严重不适症状的人都需要寻求紧急医疗建议，特别是如果这些症状长期存在，或者用抗生素无法治疗的话，”斯旺顿说道。在这些症状中，咳血是尤其严重的“红旗症状”，无论患者是否吸烟。

在确诊之后，肺癌所带来的偏见也很难克服。“很多人不想出来说，‘我是肺癌患者’，”贝尔德说，“对于乳腺癌和其他癌症，人们谈论时会更自由。”由于人们普遍认为患上肺癌的人都是吸烟者，因此那些从未吸烟的肺癌患者也会被认为疾病是他们自己造成的，从而背负耻辱感。

美国研究人员采访了一些肺癌患者，包括吸烟者、近期戒烟者和从未吸烟者。一些从未吸烟的人甚至报告了来自医疗团队的负面对待。一位从未吸烟的受访者告诉研究人员：“我得到的第一个负面反应是在医院，来自呼吸科医师……她在我接受呼吸治疗的时候小声说道，‘这就是你吸烟的后果’。”

这种偏见还意味着，在全球用于研究癌症的数十亿美元资金中，肺癌研究只占很小一部分。举例来说，加拿大是世界上肺癌发生率第二高的国家，但肺癌研究只获得了7%的研究资助，尽管肺癌导致了25%的癌症死亡病例。与肺癌研究状况截然相反的是乳腺癌的研究。

尽管如此，我们仍然有理由抱有希望。过去几年中，英国在肺癌研究方面的开支一直在攀升，在2016—2017财年中占癌症研究总支出的11.5%。

与此同时，斯旺顿正在领导一项投入达1400万英镑的关于非小细胞肺癌的大型前瞻性临床研究——TRACERx。该研究将追踪850名患者的肺癌情况如何随时间变化。类似这样的研究将使研究人员有可能深入探究患者与患者之间、吸烟者与非吸烟者之间，以及男性和女性之间的差异。了解这些差异可以帮助研究人员为个体患者设计出更加有效的治疗方案。

最后，让我们用研究人员为肺癌研究竞争资助时所用的一句话作为结语，“肺癌不会歧视，你也不应该。”（任天）