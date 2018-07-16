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Nature子刊：治疗糖尿病，37年老药还有这种新功能？

Nature子刊：治疗糖尿病，37年老药还有这种新功能？
2018年07月16日 10:22 新浪科技综合
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　　来源：学术经纬

　　糖尿病是全球的严重疾病。据世界卫生组织统计，全世界共有4亿多的成人糖尿病患者，其中有高达1亿位于中国！这种疾病极大地影响了患者的正常生活。他们不仅需要接受胰岛素等药物的治疗，还必须长期控制饮食，以免血糖异常升高。

　　但最近，《自然》子刊《 Nature Medicine》上的一项研究，则让我们看到了一种全新控制糖尿病的方法——将近40年前就获批上市的一款降血压药物，竟能帮助患者产生更多的胰岛素，从而减少对胰岛素注射的需求。这有望带来安全有效的糖尿病治疗手段。

　　先来说说糖尿病。我们知道，糖尿病可以被分为两大类型：1型糖尿病和2型糖尿病。在1型糖尿病里，患者的免疫系统会对胰岛的β细胞进行“误伤”，破坏它们产生胰岛素的功能。一旦受损的细胞累积到一定的量，人体的胰岛素生产水平就会出现明显下降，导致血糖上升，产生糖尿病症状。因此，这些患者不得不依赖于外源的胰岛素。

　　而在2014年的一项研究中，来自阿拉巴马大学伯明翰分校（UAB）的Anath Shalev教授课题组发现，在动物模型中，一款叫做verapamil的小分子竟能完全逆转1型糖尿病的症状，这也激起了他们的好奇：这一结果能在人体中重复吗？要知道，verapamil是一款早就被美国FDA批准的药物，安全性早就得到了验证。如果它还能治疗糖尿病，无疑是一大重要利好。

▲本研究的负责人Anath Shalev教授（图片来源：UAB）▲本研究的负责人Anath Shalev教授（图片来源：UAB）

　　因此，在青少年糖尿病研究基金会的资助下，这支科研团队展开了一项随机分组、双盲、设置安慰剂对照的临床试验，用来检验verapamil在人体内的安全性和有效性。这项初期的研究招募了24名患者，11名接受了verapamil的治疗，剩下13人则接受了安慰剂的治疗。经过长达12个月的分析，研究表明，verapamil果然改善了1型糖尿病的多个指标！

▲研究显示verapamil显著改善了多项糖尿病相关指标（图片来源：《 Nature Medicine》）▲研究显示verapamil显著改善了多项糖尿病相关指标（图片来源：《 Nature Medicine》）

　　“临床试验中收集到的数据表明1型糖尿病患者有望从这种疗法里受益，减少他们对外源胰岛素的需求，并改善他们的血糖控制，提高他们的生活质量，” Shalev教授说道：“尽管这项研究并不是治愈1型糖尿病的终点，但这些发现让我们离改善病情的疗法又接近了 一步。患者的病情能得到更好的控制，自身的胰岛素生产水平也能得到维持。”

　　接下来，科学家们计划扩大研究的范围，并检验这款老药能否造福2型糖尿病患者。我们期待后续的研究顺利，能为诸多糖尿病患者带来全新的疗法。

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