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我国首个自主研发抗艾滋病新药获批上市

我国首个自主研发抗艾滋病新药获批上市
2018年07月16日 08:36 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　记者从国家药品监督管理局（以下简称药监局）获悉，我国自主研发的抗艾滋病新药艾可宁（注射用艾博韦泰）获批上市。这是全球首个长效HIV-1融合酶抑制剂，也是我国首个原创抗艾新药，该药的上市标志着我国抗艾药物实现了零的突破。

　　据了解，该药由首批“千人计划”专家、前沿生物药业（南京）股份有限公司董事长谢东博士领衔研发，药监局批准其“与其他抗逆转录病毒药物联合使用，治疗经其他多种抗病毒药物治疗仍有病毒复制的HIV-1感染者”。

　　专家指出，长期以来，我国艾滋病的治疗药物都依赖进口，临床对抗艾滋病新药的需求日益增长。已使用了多种药物治疗的早期艾滋病发病者，不可避免会产生耐药性，一旦耐药病毒株传播开，如果没有新的药物治疗，后果极为严重。

　　据药监局药审中心化药临床二部审评员赵建中介绍，以前抗艾药物需要一天使用两次，而且局部不良反应比较严重。对于上述问题，该药有了改观——作用疗效时间非常长，一周只需注射一次，而且从已有数据看，疗效和安全性较好，给艾滋病治疗提供了一个新的手段。

　　专家指出，该药的上市，不仅为艾滋病耐药患者的临床治疗提供了“救命药”，也为有其他不良反应的患者提供了新的选择。

　　“我们鼓励国内创新药做临床研发，同时对国际上已经上市的药物，也希望尽快地把它引进到中国来，解决我们的用药需求。”药审中心首席审评员、化药临床二部部长王涛说。

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