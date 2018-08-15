美国犹他州发现有史以来最古老的飞行爬行动物化石

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据外媒BGR报道，几十年来，美国犹他州已被证明是“化石猎人”向往的热门地区。而近日考古学家在犹他州沙漠地区发现了有史以来最古老的飞行爬行动物化石。该发现现在正在帮助重写地球上最有趣的家谱之一的历史。

被发现的化石属于古老的飞行爬行动物——翼龙，其被命名为 Caelestiventus hanseni，化石的发现是一个巨大的里程碑。考古学家认为化石可以追溯到大约2亿多年前，这比所有已知的翼龙化石早6500万年，这是一个相当大的改变。

描述化石发现和检测的论文已发表在《自然-生态学与进化》杂志上。在其中，研究人员解释了找到这样的化石是多么罕见，不仅因为它的年龄，还因为化石骨骼所处的状况。特别是头骨非常完整，虽然从岩石中移除骨头是不安全的，但扫描技术为科学家提供了实际构建真实翼龙一样大小的3D模型的机会。

“大多数三叠纪标本仅由一块骨头组成：例如，手指上的一小块或颈部的一个椎骨，”领导这项研究的杨百翰大学教授Brooks Britt解释说。“对于这种动物，我们发现完整的头骨，包括脑壳、完整的下颌和翼的一部分。”