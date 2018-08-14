考古研究称：直立人“懒惰”不求发展注定最终灭绝

图中是研究报告作者澳大利亚国立大学考古学家凯里__希普顿(Ceri Shipton)，他正在沙特阿拉伯Saffaqah地区考古遗址现场。

新浪科技讯 北京时间8月14日消息，据国外媒体报道，事实证明，人类的懒惰行为远早于现代人类躺在沙发和叫外卖的懒散生活方式，“为什么要这么麻烦？”的生活态度，不仅存在于几十万年，而且还可能导致一支远古人类祖先衰落灭绝。

直立人（Homo erectus）最早出现在200多万年前，他们于5-10万年前逐渐走向灭绝之路。7月27日发表在《美国公共科学图书馆·综合》杂志的一篇研究报告指出，与其他古人类相比，例如：尼安德特人（Neanderthals），直立人可能相当地懒惰，他们也更不愿意适应不断变化的外界环境。

2014年，来自澳大利亚国立大学的考古学家在现今沙特阿拉伯Saffaqah地区挖掘发现数千件独特的史前古器物，这项最新发现表明，生活在该地区的直立人在制造工具和发现物资方面做出的努力非常微薄。

研究发现，这些早期人类生活在易于获得石头和水资源的区域。研究报告作者澳大利亚国立大学考古学家凯里·希普顿（Ceri Shipton）说：“为了制造他们的石质工具，他们会在营地周围找到的任何岩石，与后期石质工具相比，这些岩石质量相对较差，他们制造的石质工具包括：石锤、石片、手斧和劈刀。”

距离直立人营地一段距离是一处突起岩层，这里的岩石质地较好，但是需要直立人徒步爬山采集。希普顿说：“我们研究发现这些直立人不会爬到山上采集质地更好的岩石，而是采用一种十分懒惰的方式，在山底使用从山上滑落下来的岩石。”

当研究人员检查这些裸露岩层时，他们发现该岩层未被直立人破坏，并且没有任何直立人活动的痕迹，没有史前古器物，也没有开采的岩石。相比之下，尼安德特人和早期智人（Homo sapiens）会攀爬山脉寻找高质量岩石，并且长途运输到他们的生活营地。

这些“懒惰”的直立人虽然身体强壮身手灵活，他们在该地区繁衍生息了很长时间。然而，一旦河床干涸，从该地共采集的远古沉积样本来看，他们缺少生存主动性，行为懒惰不求改变，最终决定了他们的灭绝命运。

希普顿说：“他们不仅非常懒惰，而且很保守，随着周围环境的改变，他们的工具在大小和组成上仍旧保持不变。他们根本就没有什么进展，他们的工具也从来没有远离现在干涸的河床，最终他们不适应干燥恶劣的生活环境。”（叶倾城）