寒武纪抚仙湖虫类再现真节肢类祖先形态

来源：科技日报

抚仙湖虫类是具特定形体构建的真节肢动物，仅生存于寒武纪早期的海洋，至今只发现于扬子地台的滇东地区。来自云南大学的消息，云南省古生物研究重点实验室与剑桥大学研究人员共同完成的抚仙湖虫类综述快讯，最新在线发表在美国《细胞》子刊《当代生物学》上。

抚仙湖虫类尽管形态组构“奇异”，也未发现呈全球性分布，但它们被普遍认为是现生真节肢动物，如蛛形类、多足类、甲壳类和昆虫类的远亲。因此研究抚仙湖虫类，可为早期真节肢类研究提供至关重要信息。

此前，研究人员曾在昆明小石坝发现了3类保存精美的抚仙湖虫标本。云南省古生物研究重点实验室张喜光、杨杰与剑桥大学哈维尔·埃尔南德斯博士根据这些发现，系统介绍了节肢类群的形体、组构特征、生活模式，肯定了尚无先例的内部解剖学构造，如实体保存的腹神经节，以及由特化腿肢基节组合形成的原始取食口器等。从分类学看，抚仙湖虫类处于系统发生的基础位置，可如实再现真节肢类的祖先形态。这些化石库为重塑寒武纪真节肢动物的躯体构建、起源、早期辐射分异与系统演化提供了新的思路和关键证据。

在《当代生物学》期刊撰写的综述成果，正是研究人员近年来潜心学术所取得一系列重要进展的推进，他们曾于2013年在《自然》杂志、2016年在《美国科学院院报》、今年年初在《自然·通讯》发表过有关昆明小石坝“抚仙湖虫类”的系列论文。这些成果受到国际古生物学界的关注和充分肯定。