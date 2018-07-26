中国又现新恐龙！它来自西北，是梁龙家的“老大哥”

来源：我是科学家iScientist

如果你是个恐龙迷，一定对徐星这个名字不陌生，他不仅是现在世界上命名恐龙物种数量最多的人，还在过去二十年中，将鸟类的恐龙起源假说从一种猜测变成了学界广泛接受的观点。

鸟类由恐龙进化而来的观点如今已被广泛接受。图片来源：foxnews.com

这一回，徐老师的团队又有了新发现！不过本次发现的可不是带羽毛的小家伙，而是一个体长二十米的庞然大物！

就在7月24日，由徐老师带领的中英联合研究团队，报道了一种来自中国宁夏灵武地区的蜥脚类恐龙新物种，发表在《自然-通讯》（Nature Communication）上。

这种恐龙来头不小，它不仅是现今报道的年代最早的梁龙家族成员之一（距今约1.74亿年），还是中国西北地区发现的为数不多（宁夏首次发现）的大型恐龙化石标本点。

本次化石发现地：中国宁夏回族自治区银川市灵武地区 图片来源：参考文献[1]

提到蜥脚类恐龙（sauropoda），大家脑海中大概会浮现出一群有着长脖子和长尾，迈着粗壮的四肢漫步在大地上的巨兽，一边行走一边像吸尘器一样收割着一切可以吃的植物比如下图中的大个子们。

蜥脚类恐龙家的大个子们（从左往右依次是：迷惑龙，马门溪龙，潮汐龙，阿根廷龙，黄河巨龙，普尔塔龙，富塔隆柯龙，波塞冬龙，阿拉莫龙，南极龙，腕龙，汝阳龙）图片来源：Sameer Prehistorica

蜥脚类恐龙有很多“大腕儿”——如梁龙、腕龙、阿根廷龙等等，常常出现在恐龙主题的电影和科普书籍中。在中国，同样也发现了不少大型蜥脚类恐龙，比如四川发现的建设马门溪龙、河南的巨型汝阳龙、甘肃的黄河巨龙等等。

蜥脚类“大块头”们的生活史从三叠纪晚期一直延续到了白垩纪晚期，分布在各个大陆。如果除去一些早期的蜥脚类物种，比如马门溪龙，剩下的新蜥脚类可以比较简单的划分成梁龙超科（Diplodocoidea）和巨龙类（Macronaria）。

而梁龙超科这个大家族，成员包括了著名的梁龙（Diplodocus）、迷惑龙（Apatosaurus）、超龙（Supersaurus）等。在先前研究中，这个类群的发现时间是从晚侏罗纪开始一直延续到晚白垩纪；发现地点几乎分布世界各个大陆，但只有东亚和南极洲没出现过这些巨兽的痕迹。

不过，这一次，来自中国宁夏灵武的恐龙化石证据，刷新了人们对梁龙超科出现时间及地理分布上的认识。

这种恐龙究竟有何特别？让我们切换到研究人员的视角，去化石发掘现场一探究竟吧！

灵武恐龙化石发掘现场之一 。图片来源：徐星

这批化石的研究工作始于2005年，研究者们已陆续在化石点发现了至少包括8到10个个体的恐龙化石——既有未成年恐龙，也有成年恐龙。化石中保存了大量的椎体、四肢骨骼、以及两个头骨。像这样大规模、分布集中的恐龙化石遗址在全国来讲也是非常罕见了。

两名研究人员正在测量恐龙的肩胛骨。 图片来源：徐星

通过形态学和系统发育学的分析，研究者们将这些恐龙归属到梁龙超科（Diplodocoidea），鞭尾类（Flagellicaudata），叉龙科（Dicraeosauridae），它因此成为了亚洲发现的第一个梁龙超科新物种。

此次发现的恐龙骨骼化石残骸及重建模型 图片来源：参考文献[1]

另外，通过对当地的地质年代鉴定，研究者们推断出它们生活在距今大约1.74亿年前的中侏罗纪，而目前发现的其他所有梁龙超科的成员，像梁龙（Diplodocus），迷惑龙（Apatosaurus）和叉尾龙（Dicraeosaurus）都发现于晚侏罗纪。这位“老大哥”的出现，可以说把整个类群的起源时间给大大向前推进了，它荣幸成为目前新蜥脚类（neosauropod）恐龙类群中发现的年代最早的物种。

鉴于这群恐龙出现在宁夏灵武，又给人们带了新的惊喜，研究者们最终将这一新的恐龙物种命名为“神奇灵武龙” （Lingwulong shenqi）。

神奇灵武龙（复原图） 绘图：张宗达。

然而，灵武龙的神奇之处还不限于此。它对于研究梁龙类恐龙和其它新蜥脚类恐龙的起源和扩散也有着重要意义。

过去的观点认为，早侏罗纪时，东亚在与其他大陆隔离前，梁龙类恐龙并没有到达东亚地区（东亚隔离假说）。但是神奇灵武龙的发现，对这一观点产生了挑战——梁龙超科的恐龙至少在早侏罗纪就已经在东亚地区出现了。

同时，由于神奇灵武龙的生活年代早于其他的梁龙超科恐龙，像梁龙这样的巨型蜥脚类恐龙的起源时间比之前推测的早了至少1500万年，也就是说，在侏罗纪早期盘古大陆尚未分裂的时候，这些巨兽就已经漫步在各大板块了。

漫步在北美洲的梁龙。 图片来源：Wikipedia

一亿多年前，那些在北美洲西部树林中大口咀嚼树叶的梁龙和迷惑龙们，会不会知道自己在中国西北还有个“老大哥”呢？