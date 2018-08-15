巨齿鲨是虚构的，而这个“海洋杀手”是真的存在

来源：科学大院、

最近热映的大片《巨齿鲨》中，深海斗鲨鱼的场景着实把观众吓得不轻，巨齿鲨号称“地球史上最强悍的生物，能轻松咬断鲸鱼的脊骨”！

电影《巨齿鲨》剧照

不过它终究是影片中的虚构形象，而海洋中还有另一类生物，它们体型并不大，却有极高的危险系数，我们万万惹不起，这位沉默的海洋杀手是一种肉眼不可见的微生物。

专吃肉的细菌

它的名字叫做“海洋创伤弧菌”，又叫“海洋弧菌”或者“创伤弧菌”。在香港和欧美被叫做“食肉菌”，通俗点讲，就是专门吃肉的细菌。

这种细菌耐盐 、嗜温 ，属革兰氏阴性菌，主要生活在热带及亚热带的海洋地区，与霍乱弧菌、肠炎弧菌是属于同一类的病菌，它在有氧气和没有氧气的情况下都能生长，喜欢0.7-1.6%盐分的海水，最适生长温度为摄氏30度，自然生长于摄氏20度至27度的海水中，超过52度就不生长，煮沸3分钟就会死亡。

它本来是很低调的，无奈近几年连番令人震惊的新闻将它打造成了十恶不赦的黑色网红。下面来看看它的简历：

1970年世界上报告首例人感染病例。

1976年首次成功分离并鉴定该病原体。

1979年这个杀手有了自己的名字。

1995年，美国《临床微生物手册》将弧菌属分为37种，其中明确有致病作用的有12种，创伤弧菌属于其中一种。

2004年，美国德克萨斯州发生群体死亡爆发病例，震惊全美。

2006年，美国报道的274个病例中，死亡率达到52%。《Emerging infectious diseases》（新发传染病）杂志将创伤弧菌列为最危险的细菌之一。

2014 年，美国霍乱和其他弧菌疾病监测系统统计了1252 例弧菌属感染病例，其中由创伤弧菌引起的有 124 例，死亡率达18% 。

我国台湾地区自2003~2010年累计报告近100例，病死率高达60%。

至2007年底，我国大陆共报道56例感染病例，其中死亡33例，占比58.9%，23例治愈患者中5例被截肢。

2000-2014年间，中国东南部被报道有 21 例创伤弧菌感染者，其中 4人死亡。

不说这些生硬的数字了，举几个例子。

据报道，2016年，温州某男子吃了两个螃蟹，第二天发现小腿红肿，第三天红肿向上蔓延，小便减少，出现休克，送医后死亡。

2017年，广州某男子洗鱼时右手被扎，第二天突发高烧、右手发肿发黑，进行紧急截肢手术，失去了右臂。

2018年，连云港某女士在清洗海虾时，右手中指不小心被虾尾刺破了，随后发烧，双下肢肿胀，多脏器功能衰竭，死亡。

2015年，24岁的Port Melbourne VFL的运动员Sam O’Sullivan也因为患有坏死性筋膜炎而入院治疗，最终痊愈（如下图）。

运动员Sam O’Sullivan（图片来源于网络）

通常来讲，感染了海洋创伤弧菌，会引起毒血症，起病很快，在12-24小时内会发病甚至死亡，美国食品药品管理局（Food and Drug Administration，简称FDA）认为该病潜伏期为16小时，也有临床医生接触到潜伏期在7-10天的病例。

无论如何，发病快是其显著的特征，临床表现为发热、寒战、胸闷、乏力、低血压、脉搏细速、心动过速、皮肤湿冷、休克、口唇发绀、呼吸减弱，少尿无尿，皮肤黄染、局部红斑、皮肤损害、昏迷等等。

放一张下肢溃烂的模糊图片，不适者请迅速略过。。。。。。。

图片来源于网络

为什么会感染海洋创伤弧菌？

那么，这么厉害的细菌长得是什么样子呢？

它是逗点状的，菌体长约1.4-2.6微米，一端长着鞭毛，不是那么好看，但也不是很丑。仔细看上去，似乎还有点萌。

海洋创伤弧菌（图片来源于网络）

海洋创伤弧菌主要有两种感染途径：1、进食生的或半生熟的贝甲类海产品，例如牡蛎；2、破损的肢体接触海水，或海产品刺伤皮肤。

这时你一定会问，难道让我们永远不吃海鲜吗？

海洋创伤弧菌虽然凶险，但免疫力正常的健康人并不容易感染。哪些人容易感染呢？

慢性肝病（病毒性、酒精性），慢性淋巴细胞性白血病、地中海贫血、糖尿病、慢性肾衰竭等免疫力低下的患者容易受到感染。

无论是否易感人群，我们在日常清洗海鲜时需要特别小心，同时也应该注意海鲜类饮食卫生，在海边作业的职业人员也应多加防范。

不想招惹上它 怎么办？

既然此菌如此凶险，有没有什么预防和紧急处理的办法呢？

针对第一种感染途径，首先，食材尽量煮熟，煮沸3分钟该菌就死掉了；其次，如果实在是想吃生的，那就尽量配上蒜、姜、醋或柠檬汁，这些有一定的抑菌作用；第三，加强锻炼，提高免疫力，避免成为易感人群。

针对第二种感染途径，首先，要注意不被虾兵蟹将刺伤；其次，有伤口的皮肤不要泡海水。

我们都知道，被狗咬了要赶快去打狂犬疫苗，如果你不小心被海鲜刺伤或者吃了什么生的东西总之你心里有了疑问和顾虑那么你就应该这么做：

首先是用淡水尽快清洗伤口，涂上碘伏或双氧水等消毒，不要用生理盐水清洁伤口，因为海洋创伤弧菌嗜盐；

其次，密切观察，身体的一丝一毫风吹草动都不要错过；

第三，若出现呕吐腹泻，可立刻服用黄连素，并第一时间立即飞快地去医院；

第四，若伤口出现红肿、水泡以致溃烂，请一定要尽快尽快尽快赶去医院挂急诊。如果来得及的话，还可以把患处浸入尽可能热的热水中。

事实上，海洋创伤弧菌的感染率很低，以美国为例，据不完全统计，每年死于海洋创伤弧菌感染的人只有100-200人，而死于流感的多达四万人。

所以，日常请放心吃海鲜，一旦出现不适请及时就医。