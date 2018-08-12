狗如何被驯化成宠物？科学家带你重温狗的驯化史

参考消息网8月12日报道 美媒称，一项长达60年有关赤狐的研究可以解释狗是如何被驯化的。

据美国《大众科学》月刊网站8月8日报道，这项研究始于1959年，相关报告日前发表在《自然・生态学与进化论》杂志上。当年，一位名叫德米特里・别利亚耶夫的俄罗斯科学家决定启动一个雄心勃勃的项目，以了解狗是如何从狼演变而来的，以及它们是如何使自己变得温顺的。别利亚耶夫猜测狗的行为与态度是遗传的。因此，他决定开始养殖赤狐――而且是很多赤狐――看看能否复制从狼到小狗的转变。

报道称，别利亚耶夫带着一群赤狐，开始培育最友善、最温顺的品种。在这种情况下，“温顺”的品种指的是，不会攻击手指卡在笼子里的人的狐狸。每一代赤狐中最温顺的小家伙长大后相互进行交配，最终它们的后代开始主动寻找人类并对人类表现出友善。它们甚至开始表现出家养狗的一些标志性生物特征，比如卷尾和松软而下垂的耳朵。（是的，有些人把它们当宠物养。）

与此同时，别利亚耶夫及其团队还培育了另一批因攻击性行为和易变行为而被选中的赤狐，它们会对任何接近它们的人进行攻击和咆哮。经过40多代的繁殖后，这个项目培育出了两种截然不同的狐狸――温顺的狐狸和具有攻击性的狐狸。

该研究报告作者之一、丹麦哥本哈根大学教授的张国杰（音）说：“赤狐驯化实验提供了一次绝佳的机会，可以重温狗的驯化史，识别驯化基因，因为驯化本身正是由行为选择决定的。”

2010年，张国杰教授及其同事对一个参照赤狐基因组进行测序，并分析了上述三种狐狸的重测序基因组。研究团队鉴定出了选择性培育所针对的103个基因组区域，包括若干与人类神经系统疾病相关的基因，比如自闭症和阿尔茨海默氏病。

研究团队发现，名为SorCS1的基因，可能是负责温顺行为的一个强有力的候选基因，它会调节参与神经元通讯的蛋白质。研究人员总结认为，不同物种的驯化行为不但可通过相同的遗传机制发挥作用，而且还可以通过多代的繁衍在外力作用下发生根本性改变。（编译/邬眉）